FootballTalk. Heirman T2 bij Lokeren, keert ook Lemmens terug? - Seizoen voorbij voor Arsenal-rechtsback Redactie

22 januari 2019

12u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Heirman T2 bij Lokeren, keert ook Lemmens terug?

De kop is eraf. Glen De Boeck leidde gistermiddag zijn eerste training als coach van Sporting Lokeren. Hij deed dat zonder T2, maar daar kwam vandaag verandering in. Oude bekende Freddy Heirman (70) keerde immers terug naar Daknam. De ex-T2 van de Rode Duivels was al meermaals hulptrainer bij Lokeren. De Boeck en Heirman zijn oude bekenden: in 2010 werkten ze samen bij GBA. Heirman, die tot voor kort scoutingswerk deed voor Waasland-Beveren, tekent een contract voor vijf maanden.

Naast Heirman is de kans reëel dat ook Erwin Lemmens terugkeert naar Lokeren. Opvallend, want de keeperstrainer van de nationale ploeg nam er pas een maand geleden ontslag. Lemmens voelde zich meer en meer buitengesloten door Sollied en Vidarsson, maar nu beiden weg zijn hangt een terugkeer in de lucht. Lemmens zal echter niét de doelmannen trainen, wel achter de schermen De Boeck bijstaan bij het leren kennen en doorlichten van de kleedkamer, dit om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.

Seizoen voorbij voor Bellerin

Voor Arsenal-rechtsback Hector Bellerin is het seizoen voorbij. De 23-jarige Spanjaard heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (2-0) een kruisband in zijn linkerknie gescheurd. Arsenal meldt dat Bellerin een operatie ondergaat en zes tot negen maanden is uitgeschakeld. De onfortuinlijke verdediger was net hersteld van een kuitblessure, die hem een maand aan de kant hield. Hij maakte tegen Chelsea weer zijn eerste speelminuten. Arsenal zal vermoedelijk niet de transfermarkt opgaan voor een vervanger voor Bellerin. Volgens coach Unai Emery beschikt zijn selectie over voldoende spelers die op de rechtsbackpositie kunnen spelen.