Football Talk. Zuid-Afrika verrast gastland Egypte en staat in kwartfinale Africa Cup - Nigeria plaatst zich ten koste van Kameroen De voetbalredactie

06 juli 2019

23u15

Bron: Belga 2

Zuid-Afrika verrast gastland Egypte en staat in kwartfinale Africa Cup

Zuid-Afrika heeft zich in de Egyptische hoofdstad Caïro geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. De ‘Bafana Bafana’ verraste het gastland door met 0-1 te winnen. Thembinkosi Lorch scoorde de winnende treffer in de 85e minuut.

Egypte stond nochtans met het nodige vertrouwen voor de knock-outfase van de Africa Cup. De zesvoudige eindwinnaar van het Afrikaanse landentoernooi eindigde met het maximum van zes punten in groep A. Maar de ploeg van sterkhouders Mo Salah, Mohamed Elneny en Trezeguet (ex-Anderlecht en -Moeskroen) creëerde amper gevaar. Zuid-Afrika kwam gaandeweg beter in de wedstrijd en versierde na de pauze de betere kansen. De ‘Bafana Bafana’, met Percy Tau (Union/Brighton) de hele match tussen de lijnen, werd op een pijlsnelle counter beloond in de slotminuten. Lorch (85.) werkte feilloos af.

Zuid-Afrika, als de vierde beste nummer drie opgevist voor de achtste finales, neemt het woensdag voor een plaats in de halve finales op tegen Nigeria, dat eerder op de dag titelverdediger Kameroen uitschakelde na een 3-2 overwinning. Het is niet de eerste verrassing in de knock-outfase van de Africa Cup. Vrijdag knikkerde benin na strafschoppen Marokko uit het landentoernooi.

De Egyptenaren kregen de organisatie official pas in januari in handen, omdat de infrastructuurwerken bij het aanvankelijk aangeduide gastland Kameroen veel vertraging hadden opgelopen. De ironie wil dat Egypte de voorkeur kreeg op Zuid-Afrika, de enige overgebleven concurrent.

Nigeria plaatst zich voor kwartfinales Africa Cup ten koste van titelverdediger Kameroen

Kameroen zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van de Africa Cup. De “Ontembare Leeuwen” gingen in het Egyptische Alexandrië met 3-2 onderuit tegen Nigeria in de achtste finales.

Aan de rust zag het er nochtans goed uit voor Kameroen, dat in 2017 de Africa Cup won onder toenmalig bondscoach Hugo Broos. Met twee snelle treffers vlak voor rust hadden Stephane Bahoken (41.) en Clinton N’Jie (44.) het Nigeriaanse openingsdoelpunt van Odion Ighalo (19.) uitgewist. Maar na de rust stond Ighalo (63.), tot vorig seizoen spits bij Watford, op de juiste plaats om de gelijkmaker binnen te duwen. Niet veel later strafte Arsenal-vedette Alex Iwobi (66.) een defensieve blunder van Kameroen genadeloos af. Standard-verdediger Collins Fai speelde de hele match voor Kameroen.

Het Afrika Cup-avontuur van bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert eindigt dus in de achtste finales. Kameroen is viervoudig winnaar van het toernooi en dus titelverdediger. Met Fai en Fabrice Ondoa (KV Oostende) zitten er twee spelers uit de Jupiler Pro League bij de “Ontembare Leeuwen”.

Nigeria, drievoudig winnaar van de Africa Cup, neemt het in de kwartfinales op tegen gastland Egypte of Zuid-Afrika. Beide landen treffen elkaar later op de avond. Bij de “Super Eagles” zitten behalve Charleroi-spits Victor Osimhen heel wat spelers met een verleden in België. Denk maar aan Victor Moses, Samuel Kalu en William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Henry Onyekuru (ex-Anderlecht en -Eupen), Kenneth Omeruo (ex-Standard) en Wilfred Ndidi (ex-Genk).

Zoontje sportief directeur Eupen overleden na tragisch ongeluk

Josep Colomer, sportief directeur van Eupen, heeft zijn zoontje van negen maanden verloren na een verkeersongeval. De Spanjaard verbleef met zijn familie in Senegal, waar het tragisch misliep. Zijn zoontje Arnau van slechts 9 maanden overleed, ook de nanny liet het leven. Colomers echtgenote werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Oriol, de andere zoon, moet minstens drie weken in het ziekenhuis blijven, hij had geen gevoel meer in de benen.

Het Spaanse gerecht sprak Josep Colomer onlangs nog vrij voor zijn vermeende betrokkenheid in een grote fraudezaak rond Sandro Rosell - ex-voorzitter van FC Barcelona. Rosell reisde meteen naar Senegal om z’n goede vriend bij te staan.

Mira la nota completa: Trágico accidente de la familia de Josep Colomer https://t.co/u8cAAhp7c8 pic.twitter.com/GVmUKHOjfA El Salido(@ elsalidosv) link

Portugese politie ondervraagt Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo is begin juni ondervraagd door de Portugese politie in het kader van het onderzoek rond de Portugese hacker Rui Pinto. Die ligt met een aantal onthullingen aan de basis van Football Leaks.

Volgens de Portugese pers werd de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal gehoord als “getuige en slachtoffer”. Hij werd “in alle discretie” ondervraagd door de politie toen hij begin juni in Lissabon was voor de eindfase van de Nations League.

Rui Pinto bracht Ronaldo met zijn lekken in nauwe schoentjes. Het leidde onder meer tot een onderzoek wegens fiscale fraude door het Spaanse gerecht omdat CR7 zou hebben gesjoemeld in zijn periode bij Real Madrid. Pinto bracht ook de klacht wegens verkrachting aan het licht die het Amerikaanse model Kathryn Mayorga tegen hem had ingediend.

De 30-jarige Pinto wordt ervan verdacht de informaticasystemen van Sporting Lissabon en investeringsfonds Doyen Sports te hebben gehackt. Eind 2015 begon hij met het lekken van bezwarende documenten. Hij zou een verantwoordelijke van Doyen Sports hebben benaderd met het voorstel de info niet te publiceren in ruil voor een bedrag tussen 500.000 en 1 miljoen euro. Maar volgens zijn advocaten is Pinto zelf van dat idee afgestapt.

Pinto werd begin maart door Hongarije uitgeleverd aan Portugal. Hij riskeert tot tien jaar gevangenisstraf.

Braziliaanse bond wil door met Tite

In de aanloop naar de finale van de Copa América morgen voor eigen publiek tegen Peru heeft de Braziliaanse voetbalbond CBF een einde gemaakt aan de geruchtenstroom rond bondscoach Tite. “Wij willen benadrukken dat we vertrouwen in hem en zijn staf hebben en dat we de samenwerking in stand houden”, liet de CBF in een verklaring weten.

Ook na een eventuele nederlaag in de eindstrijd tegen het zwakkere Peru in Rio de Janeiro zou Tite in functie mogen blijven. De vraag is echter wat hij zelf wil. De 58-jarige Braziliaan is drie jaar werkzaam als bondscoach van de vijfvoudige wereldkampioen en verlengde vorig jaar zijn contract tot het WK van 2022 in Qatar. Hij zou echter om privéredenen na de Copa América iets anders willen gaan doen. Zijn assistent Sylvinho vertrekt al naar Olympique Lyon en coördinator Edu Gaspar stapt mogelijk over naar Arsenal.

De meeste internationals willen Tite graag behouden voor de nationale ploeg. “Hij heeft het vertrouwen van de spelers. Hij is een winnaar, die respect verdient. Wij willen verder met hem”, betoogden Marquinhos en Casemiro in koor.