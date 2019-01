Football Talk. Zidane, Mourinho of Klinsmann bondscoach van Iran? - Thorgan Hazard opnieuw fit De voetbalredactie

29 januari 2019

Iraans Sportministerie mikt op ronkende naam als nieuwe bondscoach

Carlos Queiroz kondigde maandag, even na het 3-0 verlies in de halve finales van de Asian Cup tegen Japan, zijn afscheid als bondscoach van Iran aan. Het Ministerie van Sport van het Aziatische land komt daags nadien met een lijst van wenselijke opvolgers, en verstopt zijn ambitie niet. De beleidsmakers willen volgens persagentschap Isna Zinédine Zidane, José Mourinho of Jürgen Klinsmann naar Iran halen.

Hoe concreet de plannen zijn, is niet duidelijk. De Iraanse voetbalbond FFI zal sowieso diep in de geldbuidel moeten tasten om een van de succestrainers aan te trekken, maar dat zal niet eenvoudig zijn. De financiële middelen van de federatie zijn, onder meer door de economische sancties van de Verenigde Staten, lang niet meer onuitputtelijk.

Queiroz stond sinds 2011 aan het hoofd van Iran. De FFI zou de Portugees ook gewoon graag aan boord houden, maar zou hem naar verluidt niet kunnen betalen.

Mera (KV Mechelen) drie duels geschorst, Rocha (Lommel) moet twee matchen brommen

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag drie speeldagen schorsing en een boete van 1.500 euro opgelegd aan German Mera, verdediger van 1B-club KV Mechelen. Reeksgenoot Lommel moet zijn topschutter Leonardo Rocha twee duels missen.

De schorsingen gaan pas in vanaf woensdag, waardoor Malinwa in de terugwedstrijd van de Beker van België op bezoek bij Union wel kan rekenen op Mera. De Colombiaanse verdediger, die in de topper tegen Beerschot Wilrijk een klap uitdeelde in het gezicht van Joren Dom, mist de duels in de Proximus League tegen Westerlo, OH Leuven en Tubeke. De bondsprocureur eiste vier matchen schorsing, maar de Geschillencommissie hield rekening met het blanco disciplinaire verleden van de verdediger. KV Mechelen kan nog beroep aantekenen, dat zou dan vrijdag behandeld worden.

De feiten dateren van 4 december 2018, maar na drie keer uitstel gekregen te hebben kent Rocha eindelijk zijn straf. Voor een trap tegen de enkel van OHL-speler Moore, die geblesseerd afdroop, moet de Lommelse topschutter twee duels brommen. Rocha is geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Union en Roeselare, en moet 1.000 euro boete betalen. Ook de Limburgers kunnen nog in beroep gaan.

Ivoorkust gaat dan toch akkoord om toernooi in 2023 te organiseren

Ivoorkust heeft dan toch zijn goedkeuring gegeven om de Africa Cup in 2023 te organiseren. De Ivorianen wilden liever, zoals initieel gepland, gastheer zijn voor de editie van 2021, maar geven toe aan een verzoek van de Afrikaanse voetbalbond CAF.

De CAF besliste eind november vorig jaar om de organisatie van de Africa Cup in 2019 af te nemen van Kameroen. Dat land was in 2014 aangesteld als organisator, maar omdat de werken aan de infrastructuur te veel vertraging opliepen, moest op zoek gegaan worden naar een vervanger. De keuze viel op Egypte, en Kameroen mocht het volgende toernooi in 2021 organiseren.

Maar de editie van 2021 was eerder al toegekend aan Ivoorkust, waardoor de CAF het land vroeg om de Cup van 2023 te ontvangen. ‘Les Éléphants’ gingen echter niet zomaar akkoord en dienden klacht in bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Maar na overleg met de betrokken partijen maakte de CAF nu bekend dat Ivoorkust dan toch bereid is twee jaar langer geduld te hebben en het toernooi in 2023 te organiseren.

Guinee, dat volgens de eerste planning in 2023 de gastheer zou zijn, zal nu in 2025 het decor vormen van het Afrikaanse landentoernooi.

Javier Calleja is opnieuw trainer van Villarreal

Javier Calleja is opnieuw de trainer van Villarreal. De 40-jarige Spanjaard werd in oktober nog de laan uitgestuurd bij de degradatiekandidaat, maar ook zijn opvolger Luis Garcia kon de club niet uit de onderste regionen weg leiden. “We hebben nog zeventien matchen om iets aan de situatie te doen. Daarom doen we een beroep op iemand die de club en de spelers al goed kent”, verklaarde voorzitter Fernando Roig de beslissing.

Calleja is een clubmonument bij Villarreal. Als middenvelder diende hij de club tussen 1999 en 2006 en na zijn actieve carrière startte hij er in 2012 als jeugdtrainer. Na een korte periode als coach van Villarreal B, werd hij in september 2017 benoemd tot hoofdcoach van het eerste elftal. Vorig jaar leidde hij de club naar een knappe vijfde plaats in La Liga.

Dit seizoen loopt het heel wat minder goed. Met 18 punten uit 21 wedstrijden is Villarreal negentiende en voorlaatste, op vijf punten van een veilige stek. Onder Garcia werd niet één competitieduel gewonnen. De 3-0 nederlaag van afgelopen zaterdag in Valencia kostte hem de kop.

Qatar voor eerste keer naar finale Asian Cup, thuisfans maken het bont

Qatar heeft zich vandaag voor de eerste keer in de geschiedenis geplaatst voor de finale van de Asian Cup. In de halve finale van het Aziatische voetbalkampioenschap waren ze in Abu Dhabi met 4-0 (rust: 2-0) te sterk voor het het gastland, de Verenigde Arabische Emiraten. De kwalificatie werd wel ontsierd door gefrustreerde supporters van het thuisland, die na het tweede doelpunt met schoenen gooiden richting de Qatarese spelers. Al jaren zijn er politieke spanningen tussen Qatar en andere Arabische landen.

Voor Qatar was de halve finale al historisch, want hun beste resultaat op de Asian Cup was voorheen een stek in de kwartfinales. Bij de laatste acht werden ze zowel in 2000 als in 2011 uitgeschakeld. In het duel tegen het gastland werd echter snel duidelijk dat de halve finale niet het eindstation zou worden. Boualem Khoukhi opende na 22 minuten de score en vervolgens mochten de Qatari bij een 2-0 stand gaan rusten na nog een treffer voor Almoez Ali na 37 minuten. In de slotfase van het duel dikten Hasan Al Haydos (80.) en Hamid Ismaeil (90.+3) nog aan tot 4-0, een blamage voor de Verenigde Arabische Emiraten, dat de wedstrijd met tien beëindigde na rood voor Ismail Ahmed (90.+1). Akrim Afif leverde dan weer drie assists af.

In de finale in het Zayed Sports City Stadium van Abu Dhabi neemt Qatar het vrijdag op tegen Japan, dat het maandag in zijn halve finale met 3-0 haalde van Iran. Japan won het toernooi al viermaal (in 1992, 2000, 2004 en 2011). Vorige zomer op het WK in Rusland werden ze in de achtste finales nog uitgeschakeld door de Rode Duivels, die een 0-2 achterstand in extremis konden ombuigen in een 3-2 zege.

STVV klopt Beerschot-Wilrijk in oefenmatch

In een oefenmatch achter gesloten deuren won STVV op Stayen met 3-2 van Beerschot-Wilrijk. Aan de rust stond de ploeg uit 1B met 1-2 voor dankzij doelpunten van Messoudi en Bugridze. In de tweede helft zette de eersteklasser orde op zaken. Voor STVV scoorden Thallyson (2x) en nieuwkomer Kinoshita Kusuke.

STVV startte met de volgende basiself: Pirard, Garcia Tena, Sankhon, De Bruyn, Thallyson, Kinoshita, Ceballos, Mmaee, Sylla, Gliha en Sekine. Koike, Balongo, Doore en Massoudi vielen in de loop van de tweede helft in.

De Smet (KSV Roeselare) kent zijn straf vrijdag pas

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag beslist om zich vrijdag pas uit te spreken over een sanctie voor Stijn De Smet, zodat bondsprocureur Kris Wagner extra bewijsstukken kan aanleveren. De middenvelder van KSV Roeselare ging in beroep tegen drie speeldagen schorsing.

De Smet voerde in de met 1-2 verloren thuismatch tegen Beerschot Wilrijk een drieste tackle uit op Tom Van Hyfte. Hij ontsnapte een kwartier voor affluiten aan een rode kaart. Scheidsrechter Erwin Blank hield de kaarten op zak, maar via de Reviewcommissie kwam de zaak alsnog voor. In eerste aanleg werd De Smet voor de “tackle op het scheen- en kuitbeen, zo’n 20 centimeter boven voethoogte” bestraft met drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete.

Roeselare vocht dat vonnis aan en verscheen dinsdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De West-Vlamingen pleitten dat de Reviewcommissie niet tijdig zijn bevoegdheid heeft uitgeoefend. Dat moet voor 19u00 gebeuren op de eerstvolgende maandag na de dag van de overtreding. De Geschillencommissie Hoger Beroep besliste daarop de zitting uit te stellen naar vrijdag (08u00), zodat de bondsprocureur de tijd heeft om te bewijzen dat de termijnen werden gerespecteerd. Wagner krijgt daarvoor tot uiterlijk 31 januari.

Al 1.500 jaarabonnementen zijn de deur uit

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft na twee weken 1.500 jaarabonnementen voor alle thuiswedstrijden van de Rode Duivels verkocht. Dat meldde de KBVB vandaag op zijn website.

Een jaar lang toegang tot alle wedstrijden van de nationale ploeg op Belgische bodem is wat het nieuwe abonnement van de KBVB te bieden heeft. Leden van supportersorgaan 1895 kunnen nog tot en met 14 februari zo’n jaarabonnement kopen voor 90 euro. Kinderen betalen 65 euro. Als er dan nog abonnementen over zijn, wordt de verkoop vanaf 28 februari opengesteld voor niet-leden. Zij moeten dan wel 115 euro neertellen. Het abonnement garandeert je een zitje achter een van de doelen.

Voorlopig staan er vijf wedstrijden van de Rode Duivels gepland in België. Het nationale elftal neemt het in de voorrondes voor het EK in 2020 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Rusland (21 maart), Kazachstan (8 juni), San Marino (10 oktober) en Cyprus (19 november). De speelstad voor België-Schotland (11 juni) ligt nog niet vast. “We zijn blij om te zien dat zoveel supporters nu al duidelijk maken dat ze de ploeg het hele jaar willen steunen”, liet Tijs Cools van 1895 optekenen.

Thorgan Hazard traint opnieuw mee bij Mönchengladbach

Thorgan Hazard heeft de groepstraining bij Borussia Mönchengladbach hervat, zo meldt de Duitse club. De Rode Duivel miste de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Augsburg wegens last aan de kuit.

“Ik ben fit en voel me echt goed. We kijken uit naar het duel met Schalke 04", zo verklaart Hazard op het Twitteraccount van Mönchengladbach. Na een trap op de kuit sukkelde Hazard met een bloeduitstorting.

Op de negentiende speeldag wonnen Die Fohlen zonder Hazard met 2-0 van Augsburg. Mönchengladbach staat met 39 punten op de derde plaats in de Bundesliga, op drie punten van Bayern München en negen punten van koploper Borussia Dortmund. Zaterdag gaan Hazard en co. op bezoek bij nummer 12 Schalke 04 (22 ptn).

De 25-jarige Hazard heeft met negen goals en zes assists een ruim aandeel in het knappe seizoen van Gladbach.

Italiaanse trainer vijf maanden geschorst voor kopstoot

Trainer Giancarlo Favarin van de Italiaanse voetbalclub Lucchese heeft een schorsing van vijf maanden gekregen voor het uitdelen van een kopstoot. De 60-jarige Favarin liet zich zondag gaan in de slotseconden van de wedstrijd tegen Alessandria in de Serie C (2-2). In de woordenwisseling die aan de zijlijn ontstond, gaf de trainer een kopstoot aan de assistent-trainer van Alessandria, die daardoor zelfs tegen de grond ging.

De Italiaanse tuchtcommissie besloot Favarin te schorsen tot 30 juni, het einde van dit seizoen. De trainer van Lucchese had zich ook verbaal misdragen. Hij riep zijn spelers toe dat ze de benen van de tegenstanders moesten breken. Favarin kwam op de website van Lucchese met excuses. “Ik verontschuldig me tegenover iedereen voor de gebeurtenissen die niets met voetbal en sport te maken hadden. Hoewel ik een zware periode doormaak, met maanden van stress en provocaties, had dit nooit mogen gebeuren. Ik neem alle verantwoordelijkheid op me.”

Clasico Standard-Anderlecht in uitverkocht Sclessin

De Clasico van zondagavond op de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League tussen Standard en Anderlecht is uitverkocht, zo maakte Standard bekend.

Een interessante topper in de strijd om de plaatsen in play-off 1 kondigt zich aan. Zeven speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staan de Rouches op de vierde plaats met een voorsprong van drie punten op paars-wit en staan met ook nog AA Gent, Sint-Truiden en Charleroi in totaal vijf teams te drummen voor de resterende drie plaatsen in Play-off I. Het verschil tussen de nummer vier (Standard) in de stand en de nummer acht (Charleroi) bedraagt daarbij amper zes punten. Er is dus niet veel ruimte meer voor misstappen, het relatief zware programma van Standard en Anderlecht indachtig. Na de Clasico krijgen de Rouches nog verplaatsingen naar Racing Genk en AA Gent voorgeschoteld, voor Anderlecht wacht er onder meer nog een verplaatsing naar Antwerp en een thuiswedstrijd tegen landskampioen Club Brugge.

“Mehdi Carcela lijdt aan slapeloosheid”

Mehdi Carcela lijdt aan een vorm van slapeloosheid sinds de botsing met Chris Mavinga van Racing Genk in 2011. Dat vertelde Standardcoach Michel Preud’homme gisteren in ‘Extra Time’. “Sinds dat ongeluk heeft Carcela geregeld last van slapeloosheid”, zei ‘MPH’. “Soms geraakt hij voor vijf uur ‘s nachts niet in slaap. We willen hem geen excuus geven om te laat te komen, maar dat is best vervelend. Samen met de psycholoog proberen we daar een oplossing voor te vinden.” Meteen een verklaring waarom Carcela twee weken geleden niet tijdig op het Gala van de Gouden Schoen geraakte. (KDZ)

Wesley Sneijder ambassadeur van EK 2020 in Nederland

De Nederlandse recordinternational Wesley Sneijder gaat het EK van 2020 promoten. Precies 500 dagen voor de start van het toernooi, dat in Amsterdam en elf andere Europese steden wordt gespeeld, werd de 34-jarige Sneijder gepresenteerd als ambassadeur van EURO 2020 in Nederland. “Ik vind het ontzettend leuk om nu eens vanuit een andere positie betrokken te zijn bij zo’n belangrijk voetbalevenement, dat ook nog gedeeltelijk in mijn thuisland plaatsvindt”, zei Sneijder.

De oud-Ajacied nam vorig jaar na zijn 134e interland afscheid van Oranje. Sneijder voetbalt in de nadagen van zijn carrière in Qatar bij Al-Gharafa. “Voor ons was er geen betere ambassadeur te bedenken dan Wesley”, aldus Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB die voor het EK 2020 als toernooidirecteur in Amsterdam fungeert. “Niet alleen omdat hij recordinternational is, maar vooral omdat hij voetbal ademt, leeft en droomt. Als internationale topspeler leeft hij mee met de amateurs, de professionals en met alles daartussenin. Wesley Sneijder is voetbal.”

Het komende EK wordt in twaalf landen gehouden, een primeur. De UEFA schrapte Brussel als speelstad na alle problemen rond het (nog niet gebouwde) Eurostadion.