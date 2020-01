Football Talk. Zidane: “Hazard is zeker out voor Spaanse Supercup” - Club Brugge met 29 spelers op stage De voetbalredactie

03 januari 2020

19u25

Bron: Belga

Club Brugge met 29 spelers op stage

Club Brugge vertrekt morgen op stage naar Qatar. Trainer Philippe Clement neemt 29 spelers mee. In de selectie zitten geen verrassingen. Dat aanwinst Youssouph Badji mee op het vliegtuig stapt, was al bekend. En voorts krijgen nog enkele youngsters de kans om zich te tonen: doelman Senne Lammens (17), verdediger Ignace Van Der Bempt (17) en middenvelder Thomas Van den Keybus (18). Club oefent in Qatar tegen Ajax en PSV.

1.500 euro boete voor Charleroi omdat fans scheidsrechter uitmaken

Sporting Charleroi moet een boete van 1.500 euro betalen aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), omdat enkele Henegouwse fans in de thuismatch tegen Waasland-Beveren eind november “Referee enculé” hebben geroepen. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep beslist.

Het Bondsparket vervolgde de Zebra’s, nadat supporters uit tribune 4 in de 23e minuut van het competitieduel tot driemaal toe “referee enculé” hadden geroepen richting scheidsrechter Frederik Geldhof. Bondsprocureur Chris Van Den Bossche verwees naar het nultolerantiebeleid en eiste 2.500 euro boete.

Namens Sporting Charleroi nam bestuurder Pierre-Yves Hendrickx het op voor het recht op meningsuiting van de supporters. Als professioneel scheidsrechter moet Geldhof tegen emotionele kritiek kunnen en de supporters moeten hun ongenoegen en frustratie kunnen uiten, klonk het. Aan een straf ontsnapten de Carolo’s evenwel niet. “Een scheidsrechter moet zijn job immers in alle rust en sereniteit kunnen uitvoeren”, verklaarde de Geschillencommissie Hoger Beroep de boete van 1.500 euro.

De Bruyne kan Speler van de Maand worden

Kevin De Bruyne is een van de acht genomineerden om te worden verkozen tot beste speler van de maand december in de Premier League.

De draaischijf van Manchester City was vorige maand goed voor drie doelpunten en vier assists in zes competitiematchen. De andere genomineerden zijn Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Emiliano Buendia (Norwich City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Ben Foster (Watford), Danny Ings (Southampton), Adama Traoré (Wolverhampton) en Jamie Vardy (Leicester City).

De winnaar wordt gekozen door het publiek, dat kan stemmen via de website van EA Sports, de aanvoerders van de twintig PL-clubs en een panel experten.

Als De Bruyne wint, treedt hij in de voetsporen van Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015), Eden Hazard (oktober 2016 en september 2018) en Romelu Lukaku (maart 2017). De Bruyne was ook al genomineerd voor de maand augustus maar toen won de Finse aanvaller Teemu Pukki (Norwich City).

Zidane: “Hazard is zeker out voor Spaanse Supercup”

Real Madrid kan volgende week in de strijd om de Spaanse Supercup geen beroep doen op Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels is nog onvoldoende hersteld van een enkelblessure.

In zijn perspraatje voor de competitiematch van zaterdag tegen Getafe bevestigde coach Zinédine Zidane het nieuws. “Hij is 100 procent zeker out voor de Supercup. Hij zal er niet bij zijn en werkt zijn normale hersteltraject af. Ik hoop alleen maar dat hij na de Supercup stapje voor stapje terug bij de groep kan komen.” De Spaanse Supercup wordt volgende week in een nieuw format in Saoedi-Arabië afgewerkt. Real Madrid treft op 8 januari in de halve finale Valencia, Barcelona ontmoet Atlético Madrid een dag later.

Hazard blesseerde zich op 26 november in het Champions League-duel tegen PSG na een contact met Thomas Meunier. Verwacht wordt dat hij ten vroegste eind januari-begin februari opnieuw inzetbaar zal zijn.

OHL gaat in beroep bij BAS tegen nederlaag met forfaitscore

Oud-Heverlee Leuven legt zich niet neer bij de beslissing van de Geschillencommissie hoger Beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) om de club een 0-5-forfaitnederlaag op te leggen na de stilgelegde partij tegen Union. De Leuvenaars laten weten in beroep te gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

“De club is ontgoocheld dat de Geschillencommissie niet heeft geantwoord op de argumenten die op de zitting werden aangebracht en met de nodige documenten ondersteund. Daarom heeft OH Leuven beslist om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport”, laat OHL weten.

De wedstrijd van de dertiende speeldag van de Proximus League tussen Oud-Heverlee Leuven en Union werd op 1 november stilgelegd door een lichtpanne. Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af.

OHL liet netbeheer Fluvius de stroompanne onderzoeken en was ervan overtuigd dat die gelinkt was aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt. De 1B-club legde ook stukken neer van verlichtingsleverancier Claesen Outdoor Lighting en energieverdeler EME. “Maar uit geen enkel stuk blijkt dat er sprake is van ofwel overmacht ofwel een algemeen defect dat de sector betreft”, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep donderdag. “Integendeel, het door OHL neergelegde schrijven van Fluvius bevestigt dat ‘er geen oorzakelijk verband gevonden is tussen de stroomonderbreking ‘s ochtends (in de Kardinaal Mercierlaan, red.) en het uitvallen van de verlichting tijdens de wedstrijd’. Het duel begon nota bene om 20.30 uur.”

Het tuchtorgaan van de KBVB diende dus vast te stellen “dat er geen sprake is van overmacht” en de stroompanne dus ook geen aanleiding kon geven tot een (gedeeltelijke) replay.

Mousa Dembélé krijgt Van Bronckhorst als coach bij Guangzhou R&F

De Nederlander Giovanni van Bronckhorst gaat aan de slag als coach van Guangzhou R&F, de Chinese club van Mousa Dembélé. Hij wordt er de vervanger van de Serviër Dragan Stojkovic, met wie de samenwerking vrijdag werd beëindigd.

“De voorbije vijf seizoenen hebben we een mooi parcours afgelegd met Mr. Stojkovic. Hij was de langst dienende trainer in de clubgeschiedenis. Dit was een moeilijke beslissing maar om als club vooruitgang te kunnen boeken, geloven wij dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk”, zo meldt de club, die afgelopen seizoen twaalfde werd in de Chinese competitie.

De 44-jarige Van Bronckhorst wordt zaterdag voorgesteld. Hij krijgt Jean-Paul van Gastel als zijn assistent. De twee werkten succesvol samen bij Feyenoord. Van Bronckhorst verliet afgelopen zomer de Rotterdamse club met een landstitel en twee Nederlandse bekers.

De oud-aanvoerder van het Nederlands elftal werkte de afgelopen maanden voor de The City Group, waar clubs als Manchester City, New York City FC en Melbourne City FC onder vallen. Guangzhou R&F hoort niet bij dat concern en werkt op het gebied van jeugdopleiding samen met Ajax. Het stadion op het jeugdcomplex draagt de naam van Edwin van der Sar, de huidige algemeen directeur van de kampioen uit Amsterdam.