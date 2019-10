Football Talk. “Wouter Vandenhaute geïnteresseerd in Roda JC” - Boyata wellicht enkele weken out bij Hertha Redactie

27 oktober 2019

21u30 0

“Wouter Vandenhaute geïnteresseerd in Roda JC”

Wouter Vandehaute, de voormalige eigenaar van televisiezenders Vier en Vijf, heeft interesse in een overname van de Nederlandse voetbalclub Roda JC. Dat schrijft De Tijd. De gesprekken tussen de ondernemer en de club hebben wel nog niet tot een concrete deal geleid en ook een gevraagde overnameprijs is niet bekend. De gesprekken gaan over de 80 procent aandelen van zakenman Frits Schrouff. Het stadion met 20.000 zitjes is in handen van de gemeente Kerkrade, thuisbasis van Roda JC.

De club zit al een paar jaar in zwaar financieel weer en was op zoek naar een nieuwe externe investeerder die hem van de financiële ondergang kan redden. Daarbij zijn de nodige horden te nemen. De club moet ten laatste maandag een bankgarantie van bijna een miljoen euro kunnen voorleggen aan de Nederlandse voetbalbond, zoniet wordt de club in competitie drie punten afgetrokken - Roda kreeg eerder dit seizoen al zo’n straf vanwege de financiële chaos. De volgende stap is het intrekken van de licentie, waardoor de club niet meer zou mogen aantreden in het Nederlandse profvoetbal.

Met de komst van Vandenhaute zou de dreiging van faillissement afgewend zijn. Vandenhaute houdt wel nog een slag om de arm. Definitief groen licht volgt pas na een boekenonderzoek. Dat kan een dealbreker zijn, vanwege de financiële chaos waarin de club verkeert.

Eind 2017 deed Vandenhaute al een bod op RSC Anderlecht. Marc Coucke stak hem toen de loef af. De gewezen sportjournalist slaagde er in 2009 wel in de Vlaamse wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad over te nemen. Later bracht hij in zijn Flanders Classics ook nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl onder.

Hertha vreest Boyata meerdere wedstrijden te moeten missen

Hertha Berlijn vreest de komende wedstrijden geen beroep te kunnen doen op onze landgenoot Dedryck Boyata. De 28-jarige Rode Duivel liep in het competitieduel tegen Hoffenheim (2-3) een liesblessure op en moest na 64 minuten vervangen worden door Salomon Kalou.

Morgen ondergaat Boyata een MRI-scan om de ernst van de kwetsuur aan te tonen, zo verklaarde Hertha-coach Ante Covic na de training van zondag. Mogelijk mist de centrale verdediger de Bekerwedstrijd tegen Dynamo Dresden en de derby tegen stadsgenoot Union Berlijn. Boyata is sinds zijn transfer van Celtic naar de Duitse hoofdstad een vaste waarde achterin bij Hertha.

De Rode Duivels spelen dit jaar nog twee interlands: een duel met de groepswinst en het reekshoofdstatuut als inzet op 16 november in Rusland en drie dagen later een afsluiter in eigen huis tegen Cyprus. Bij de nationale ploeg heeft Boyata geen basisplaats, maar is hij wel stand-in voor het duo Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.