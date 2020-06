Football Talk. Wordt de machtsoverdracht op Anderlecht wel goedgekeurd? - Hugo Cuypers moet Standard 1,5 miljoen kosten De voetbalredactie

02 juni 2020

Raad van Bestuur buigt zich over plan RSCA

Vandaag staat bij Anderlecht een Raad van Bestuur op de agenda om het plan ‘RSCA 2020-2025', uitgetekend door CEO Karel Van Eetvelt, goed te keuren. Het zou er wel eens geanimeerd aan kunnen toegaan omdat niet alle bestuursleden gediend zijn met de eigengereide handelswijze van de nieuwe bewindvoerders. Onder meer Michael Verschueren, Jo Van Biesbroeck, Johan Beerlandt en Etienne Davignon zouden het Coucke - die zijn leningen heeft omgezet in kapitaal - wel eens lastig kunnen maken. Zelfs indien de raad het licht op groen zet, moet ook de Algemene Vergadering nog instemmen met ‘RSCA 2020-2025'. In dat orgaan zetelen zwaargewichten zoals Alexandre Van Damme. (VH)

Eigenaar moet voortaan bekend zijn vóór licentie

De Pro League werkt aan een nieuw reglement. Wanneer de licentie toegekend wordt, moet duidelijk zijn wie het volgende seizoen de leiding heeft over een club. Situaties zoals bij Anderlecht, waar onafhankelijk raadgever Wouter Vandenhaute plots voorzitter werd, zouden zo voorkomen moeten worden.

De licentiecommissie had begin dit jaar serieuze vragen over de rol van Vandenhaute bij Anderlecht. Die was eigenaar van het makelaarskantoor Let’s Play maar ondertussen wel ‘extern adviseur’ van paars-wit. CEO Karel Van Eetvelt benadrukte dat er geen getekende overeenkomst was tussen de club en Vandenhaute. De licentiecommissie gaf uiteindelijk ook groen licht.

Amper één maand later verkoopt Vandenhaute zijn aandeel in Let’s Play en wordt hij voorzitter van Anderlecht. Dat is perfect conform de regels. Maar de indruk blijft dat de licentiecommissie een rad voor de ogen is gedraaid. In het verleden veranderde onder meer Moeskroen al van eigenaar vlak na de licentieprocedure. Nu werkt de Pro League dus aan een nieuw reglement. Normaal gezien zal dat al vanaf volgend seizoen van kracht zijn. (NVK)

Cuypers naar Standard?

Keert Hugo Cuypers (23) terug naar Standard? De Rouches tonen alleszins interesse in het Luikse jeugdproduct. De aanvaller, die vorig seizoen vijf keer scoorde bij Ajaccio in de Franse tweede klasse, keert volgend seizoen in principe terug naar Olympiakos. Daar zou hij in de voorbereiding een kans krijgen, maar de Griekse club wil ook meewerken aan een transfer mocht er een goed bod komen. De prijs die Standard zou moeten betalen ligt rond 1,5 miljoen euro. Niet weinig voor een speler die drie jaar geleden nog werd doorgestuurd op Sclessin. (FDZ)

Club haalt hoofd medische staf weg bij Cercle

Na zeven seizoenen scheiden de wegen van Club Brugge en de dokters Lode en Thierry Dalewyn. Hun plaats wordt ingenomen door Bruno Vanhecke (verbonden aan het AZ Delta Roeselare) en Thomas Tampere (chirurg op de dienst Orthopedie en Traumatologie van het UZ Gent). Dokter Vanhecke was tot dusver aan de slag bij stadsrivaal Cercle Brugge, waar hij sinds 2011 aan het hoofd stond van de medische staf. (LUVM)