Football Talk. Woensdag crisisberaad in Serie A over coronavirus

02 maart 2020

Trabzonspor heeft het contract van Daniel Sturridge ontbonden. De 30-jarige spits kwam dit seizoen, mede door blessureleed, pas tot elf competitieduels voor de Turkse koploper.

De Engelsman maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Liverpool naar Trabzonspor. De 26-voudig international ziet de samenwerking met de Turkse club al na iets meer dan een half jaar ten einde komen.

Voor Sturridge is dit de zoveelste tegenslag in de afgelopen jaren. Hij kwam de voorbije seizoenen bij Liverpool slechts sporadisch aan de bak, omwille van blessureleed. Ook z’n transfer naar Turkije was geen schot in de roos. De voormalige spits van Chelsea en Manchester City zal momenteel niet kunnen tekenen voor een andere club tenzij ginds de transferperiode nog loopt.

Nog meer afgelastingen in Serie A?

De Serie A houdt woensdag crisisberaad over de gevolgen van het coronavirus. Veel voetbalclubs vrezen dat door nog meer wedstrijdannuleringen het competitieschema in de knel komt en het seizoen mogelijk niet kan worden afgemaakt.

Tot dusver zijn tien duels in de hoogste competitie afgelast door de uitbraak van het besmettelijke virus, dat in Italië al de nodige mensenlevens heeft gekost. De regering verordonneerde maandag dat de wedstrijden in nog drie regio’s alleen achter gesloten deuren, dus zonder publiek, mogen worden afgewerkt.

Die ban op supporters is echter opgeheven in de regio Piemonte, waar Turijn ligt. Juventus meldde meteen dat bij de halve finale van de Italiaanse beker tegen AC Milan komende woensdag supporters welkom zijn in het stadion, behalve als ze uit de afgesloten regio’s afkomstig zijn. De topper tussen Juve en Inter was een van de wedstrijden die afgelopen weekend niet doorging.