Football Talk. Woede-uitbarsting levert Ancelotti één match schorsing op - Mata weken out, Tau oververmoeid De voetbalredactie

31 oktober 2019

18u26

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Woede-uitbarsting kost Carlo Ancelotti één speeldag schorsing

Napoli-coach Carlo Ancelotti heeft een schorsing van één speeldag gekregen voor zijn uitbarsting in het slot van de competitiewedstrijd tegen Atalanta, gisteren op de tiende speeldag, zo maakte de Lega Serie A donderdag bekend.

In het slot van de partij in het San Paolostadion kreeg de thuisploeg bij een 2-1-stand geen strafschop na een nochtans duidelijke fout op Fernando Llorente, waarna Josip Ilicic enkele minuten later gelijkmaakte. Die 2-2 werd ook de eindstand, waardoor de Napolitanen dure punten lieten liggen. Ancelotti ging uit zijn dak en liep het veld op om de beslissing bij de scheidsrechter aan te vechten. Een tussenkomst van de VAR veranderde er ook niets meer aan. Door de schorsing mist Ancelotti zaterdag de topper op bezoek bij AS Roma.

Mata weken out, Tau oververmoeid

Zoals verwacht geen Clinton Mata aan de Gaverbeek. Ondanks zijn spierblessure nam Philippe Clement hem dinsdag toch op in de 23-koppige spelerskern, maar uiteindelijk bleef Mata gewoon thuis. Extra onderzoek bevestigde gisterochtend de vermoedens: de rechtsachter staat meerdere weken aan de kant en mist alvast de resterende matchen tegen Kortrijk, PSG en Antwerp voor de interlandbreak. Club zal Mata klaarstomen voor de mogelijk beslissende Champions League-wedstrijd in Galatasaray op 26 november. Het weekend daarvoor hervat blauw-zwart na de break thuis tegen KV Oostende.

Naast Mata viel ook Percy Tau gisteren af. De Zuid-Afrikaan is oververmoeid en nam na de opwarming zoals voorzien plaats in de tribune. Zaterdag kan hij opnieuw aan de slag tegen KV Kortrijk. (TTV)

Paars-wit definitief af van Josué Sá?

Anderlecht bidt vurig dat het ervan komt. Volgens lokale media overweegt Huesca om de voor paars-wit overbodige Josué Sá (27) straks definitief binnen te halen. De Spaanse club is tevreden over de Anderlecht-huurling en heeft een aankoopoptie. “Ik zou niet afkerig staan tegenover een toekomst hier”, aldus Sá, die ook kort terugkwam op zijn weken met Vincent Kompany. “Ik vond het vreemd dat hij speler-manager was. Het is toch moeilijk om bij te sturen als je zelf op het veld staat?”

Nog op RSCA heeft Derrick Luckassen (24) bij PSV verwondering gewekt, toen hij in een interview met deze krant zei hij dat hij nooit meer naar zijn moederclub terug wilde. Niet dat de Eindhovenaren die intenties echt erg vinden. Bij PSV rekent men namelijk niet meer op de verdediger. (PJC)

OHL in beroep tegen schorsing van Keita, die tegen Union kan spelen

Oud-Heverlee Leuven gaat in beroep tegen de twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete die opgelegd waren aan Aboubakar Keita. Dat bevestigde de competitieleider in 1B donderdag. Omdat het beroep pas dinsdag behandeld kan worden, mag de Ivoriaanse middenvelder vrijdagavond aantreden in de belangrijke thuismatch tegen Union.

De Geschillencommissie Hoger Beroep komt in principe vrijdag samen, maar wegens Allerheiligen zal er op 1 november geen zitting zijn. Aangezien het dossier van Keita daardoor pas op dinsdag (5/11) behandeld kan worden en het beroep van OHL opschortend werkt, is de Ivoriaan speelgerechtigd tegen Union. Met nog twee speeldagen te gaan in de race voor de eerste periodetitel, bedraagt het verschil tussen de leider uit Leuven en de Brusselse bezoekers slechts drie punten.

Keita zag zijn rode kaart tegen Westerlo in eerste aanleg bestraft worden met twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete, nadat het Bondsparket vier speeldagen schorsing en 2.000 euro boete had gevorderd. De Ivoriaan kreeg in de topper tegen Westerlo (2-1 winst) rood voor een stevige tackle op Christian Brüls.

Technisch directeur straks weg bij FC Keulen

FC Keulen ziet technisch directeur Armin Veh op het einde van het seizoen vertrekken. De 58-jarige Veh heeft nog een contract tot eind juni 2020 bij de ‘Geitenbokken’ en zal dat niet verlengen om persoonlijke redenen, die verder niet worden gespecificeerd. FC Keulen heeft met Birger Verstraete en Sebastiaan Bornauw twee landgenoten in de rangen.

Voorzitter Werner Wolf respecteert de beslissing van Veh. “Hij heeft ons geholpen terug te keren in de Bundesliga en daar zijn we hem heel dankbaar voor. Hij heeft ons ook zeer vroeg in het seizoen zijn beslissing al laten weten. Op die manier kunnen we ons optimaal herorganiseren.”

Veh coachte in het verleden teams als Augsburg, Stuttgart, Wolfsburg, Hamburg en Frankfurt. Met Stuttgart veroverde hij in 2007 de Duitse landstitel. Hij was sinds december 2017 als sportief directeur aan de slag bij FC Keulen.

Ook operatie voor Kompaore

Alsof de duivel ermee gemoeid is. Nathanio Junior Kompaore, de nieuwe 18-jarige Burkinees van Anderlecht, heeft een knieblessure. Hij moet een operatie ondergaan aan de kruisbanden en zal maanden buiten strijd zijn. Bedoeling was om Kompaore, die overkomt van Salitas in zijn thuisland, te integreren bij de B-kern, maar dat moet nu dus even wachten. (PJC)

Asare en Owusu halen de selectie bij Gent

Asare en Owusu misten de match op STVV door blessures, maar dinsdag trainden ze al even met de groep en gisteren namen ze deel aan het grootste deel van de training. Ze zitten allebei in de selectie voor de match op Anderlecht. “Ik zal donderdag (vandaag, red.) zien hoe ze reageren op die inspanningen. Ze zijn allebei belangrijk, ik hoop dat ze klaar zijn”, zegt Thorup.

Sven Kums is niet speelgerechtigd op Anderlecht, omdat AA Gent niet het volledige loon van de middenvelder betaalt. Kums sukkelde met de hamstrings, maar hij loopt alweer. “Donderdag begint hij aan de veldtrainingen, hopelijk geraakt hij zondag klaar voor Standard”, aldus Thorup. (RN)