Football Talk. WK-kwalificatiewedstrijden in Azië uitgesteld De voetbalredactie

09 maart 2020

14u39 0

FIFA stelt wedstrijden in Aziatische WK-kwalificatiezone uit

Er zullen deze maand en begin juni geen wedstrijden in de Aziatische kwalificatiezone voor het WK 2022 worden afgewerkt. Vanwege het coronavirus worden alle duels afgelast.

Dat maakte de Wereldvoetbalbond FIFA bekend na overleg met de Aziatische voetbalconfederatie AFC en de betrokken landen.

De FIFA laat nog een opening om de matchen in maart (23-31/3) en juni (1-9/6) toch te laten doorgaan, maar alleen als beide landen uitdrukkelijk akkoord gaan om toch te spelen en zowel de FIFA als de AFC oordelen dat er geen veiligheidsrisico’s voor de spelers en staf bestaan.

Of deze beslissing ook gevolgen heeft voor de Rode Duivels, is nog afwachten. Eind maart staat voor de nummer 1 op de FIFA-ranking een stage in Qatar op het programma. In principe oefenen De Bruyne en co er tegen Portugal en Zwitserland. Volgens KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock is het nog te vroeg om daarover duidelijkheid te scheppen. “Mogelijk weten we meer in de loop van de dag”, zegt hij aan Belga.

Ronaldinho brengt opnieuw nacht door in Paraguayaanse cel

Ronaldinho heeft een derde nacht op rij doorgebracht achter de tralies. De voormalige wereldvoetballer zit samen met zijn broer vast in een cel in het Paraguayaanse Asuncion omdat ze met een vervalst paspoort het land wilden binnenkomen.

Ronaldinho was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Toen de politie de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze de vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot de Ballon d’Or van 2005 daarop aan te houden.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door het Braziliaanse gerecht. De oud-spits van onder meer FC Barcelona en AC Milan had immers nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied.

Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho niet dat hij een vervalst paspoort had gekregen. Hij hoopt de Braziliaan -die binnenkort 40 wordt - vandaag vrij te krijgen.

Meer over Ronaldinho

sportdiscipline

voetbal

sport

FIFA

sportevenement

sportorganisatie

AFC