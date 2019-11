Football Talk. Wilmots en Borkelmans voor cruciaal duel - Kosovo kan stap richting EK zetten De voetbalredactie

14 november 2019

Wilmots en Borkelmans voor cruciaal duel

De eerste plaats als inzet. Zowel voor het Jordanië van Vital Borkelmans als het Iran van Marc Wilmots staat er vanmiddag een cruciaal duel op het programma. Jordanië neemt het in Amman op tegen groepsleider Australië. Wilmots en Iran - die op plaats drie staan - trekken naar Irak. Verliest Iran, dan bedraagt de achterstand op de Irakezen al vier punten. (FDZ)

Kosovo kan stap richting EK zetten

In Groep A kan Kosovo met Standard-verdediger Mergim Vojvoda vanavond een eerste stap zetten naar kwalificatie voor het EK. Ze spelen een rechtstreeks duel om de tweede plaats in Tsjechië. De Kosovaren waren begin september met 2-1 te sterk voor hun tegenstander van vanavond. In de andere groepswedstrijd neemt Engeland het op tegen Montenegro - samen met Bulgarije het zwakke broertje.

Portugal doet er in Groep B goed aan om straks hun thuiswedstrijd winnen. Moeilijk wordt dat in principe niet, Litouwen staat laatst met slechts één punt uit zeven matchen. Servië - op één punt van Portugal op de derde plaats - speelt tegen Luxemburg. In principe wordt alles zondag beslist. Dan spelen Ronaldo en co tegen Luxemburg, Servië tegen het al gekwalificeerde Oekraïne.

Frankrijk, Turkije en IJsland zijn vanavond aan zet in Groep H. De Turken gaan aan de leiding voor Les Bleus. IJsland volgt op vier punten en speelt in Istanboel een laatste troefkaart uit. Geen evidentie, Turkije verloor één keer in zijn laatste elf matchen. (FDZ)