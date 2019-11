Football Talk. Wilmots en Borkelmans voor cruciaal duel - Diego Costa heeft nekhernia De voetbalredactie

14 november 2019

11u15 1

Wilmots en Borkelmans voor cruciaal duel

De eerste plaats als inzet. Zowel voor het Jordanië van Vital Borkelmans als het Iran van Marc Wilmots staat er vanmiddag een cruciaal duel op het programma. Jordanië neemt het in Amman op tegen groepsleider Australië. Wilmots en Iran - die op plaats drie staan - trekken naar Irak. Verliest Iran, dan bedraagt de achterstand op de Irakezen al vier punten. (FDZ)

Diego Costa (Atlético Madrid) staat aan de kant met een nekhernia

Atlético Madrid kan voorlopig niet rekenen op aanvaller Diego Costa. De Braziliaanse Spanjaard sukkelt met een nekhernia. Costa viel afgelopen zondag nog in in de thuiswedstrijd tegen Espanyol (3-1). De 31-jarige aanvaller kwam dit seizoen tot dusver tot twee goals in La Liga in elf wedstrijden. In de Champions League staat zijn kanon na vier speeldagen nog droog.

Het is nog niet duidelijk hoe lang trainer Diego Simeone niet kan beschikken over Costa. Hij onderging de voorbije dagen diverse testen. Specialisten werken aan een behandelplan, aldus Atlético.

Verdediger Mancini haakt af bij Italië met spierblessure

Italiaans bondscoach Roberto Mancini kan voor de twee laatste EK-kwalificatiewedstrijden van de Squadra Azzurra, vrijdag in Bosnië en maandag thuis tegen Armenië, niet rekenen op zijn naamgenoot achterin. Roma-verdediger Gianluca Mancini haakte donderdag af met een spierblessure.

Mancini is al de vierde geblesseerde speler bij de Italianen. Eerder werden verdediger Leonardo Spinnazzola (Roma), middenvelder Marco Verratti (PSG) en aanvaller Domenico Berardi (Sassuolo) al niet opgeroepen omwille van uiteenlopende blessureklachten. Sandro Tonali (Brescia) werd in hun plaats bij de selectie gehaald.

Italië verzekerde zich al van zijn ticket voor het EK van volgende zomer.

Kosovo kan stap richting EK zetten

In Groep A kan Kosovo met Standard-verdediger Mergim Vojvoda vanavond een eerste stap zetten naar kwalificatie voor het EK. Ze spelen een rechtstreeks duel om de tweede plaats in Tsjechië. De Kosovaren waren begin september met 2-1 te sterk voor hun tegenstander van vanavond. In de andere groepswedstrijd neemt Engeland het op tegen Montenegro - samen met Bulgarije het zwakke broertje.

Portugal doet er in Groep B goed aan om straks hun thuiswedstrijd winnen. Moeilijk wordt dat in principe niet, Litouwen staat laatst met slechts één punt uit zeven matchen. Servië - op één punt van Portugal op de derde plaats - speelt tegen Luxemburg. In principe wordt alles zondag beslist. Dan spelen Ronaldo en co tegen Luxemburg, Servië tegen het al gekwalificeerde Oekraïne.

Frankrijk, Turkije en IJsland zijn vanavond aan zet in Groep H. De Turken gaan aan de leiding voor Les Bleus. IJsland volgt op vier punten en speelt in Istanboel een laatste troefkaart uit. Geen evidentie, Turkije verloor één keer in zijn laatste elf matchen. (FDZ)