Football Talk. Wigan Athletic vraagt faillissement aan - Antwerp-fans verlengen massaal hun abonnement - Alle Rouches testen negatief Voetbalredactie

01 juli 2020

14u58 0

Wigan Athletic vraagt faillissement aan

De Engelse tweedeklasser Wigan Athletic, ex-club van bondscoach Roberto Martínez, verkeert in grote financiële problemen. Verschillende Engelse media melden woensdag dat de nummer 14 uit de Championship het faillissement heeft aangevraagd.

De FA Cup-winnaar van 2013 is de eerste Engelse club die door de coronapandemie deze stap moet zetten. Het team uit Greater Manchester is nu dringend op zoek naar nieuwe investeerders.

De aangestelde curatoren laten in een mededeling weten dat het doel op korte termijn is Wigan het seizoen te laten uitspelen en een overnemer te vinden die de club wil redden. Teams die het faillissement aanvragen, krijgen in principe twaalf strafpunten. Wigan zou daardoor van de veertiende naar de laatste (24e) plaats zakken in de Championship, op vier punten van behoud met nog zes matchen te gaan.

Wigan Athletic werd vorige maand nog overgenomen door Next Leader Fund LP, een bedrijf in handen van de Hongkongse zakenman Au Yeung Wai Kay.

De Bruyne en City op 18 juli tegen Arsenal in halve finales FA Cup

De Engelse voetbalbond heeft woensdag het speelschema voor de halve finales van de FA Cup bevestigd. Kevin De Bruyne speelt met titelverdediger Manchester City op zaterdag 18 juli (20u45) tegen Arsenal. Een dag later, zondag 19 juli (19u), neemt Manchester United het op tegen Chelsea. De finale staat op zaterdag 1 augustus geprogrammeerd. Alle wedstrijden worden op Wembley gespeeld.

Antwerp-abonnees verlengen massaal hun abonnement

Zo goed als elke Antwerp-supporter heeft zijn abonnement voor het seizoen 2020-2021 verlengd. De club kan opnieuw rekenen op 12.500 trouwe abonnees. De Great Old kan op wedstrijdbasis nog een 1.000-tal tickets verkopen.

“Ondanks de economische impact van Covid-19, kan RAFC ook opnieuw rekenen op de steun van zijn trouwe business partners”, klinkt het bij Antwerp. “Hier volgt éénzelfde trend : quasi alle partners hebben hun seats verlengd en verschillende nieuwe partners zijn toegetreden. Dit resulteert in 3.000 verkochte business seats. Er zijn dus nog een kleine 1.000 seats beschikbaar, waarbij 1 loge.”

Thomas Kraft (Hertha) bergt keepershandschoenen op

De Duitse doelman Thomas Kraft zet op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn spelerscarrière. In Bild bevestigde hij dat aanhoudende blessures aan nek en rug hem doen stoppen. Kraft was al enkele jaren reservedoelman bij Hertha BSC. Die club nam hem in 2011 over van Bayern München. Bij de Rekordmeister stond Kraft tijdens het seizoen 2010-2011 in negentien wedstrijden tussen de palen. Voor Hertha speelde Kraft 159 matchen. Daarin hield hij 46 keer de netten schoon. De laatste jaren was de ploegmaat van Boyata en Lukebakio invaller voor de Noor Rune Jarstein.

Standard getest en goedgekeurd

Goed nieuws op Sclessin: de resultaten van alle tests die zowel de voltallige ploeg, technische staf en omkaderend personeel (onder andere het mediateam) gisteren ondergingen op Covid-19, blijken negatief te zijn. De club is tevreden dat de vooropgestelde maatregelen door iedereen nageleefd worden en bedankt hen daarvoor.

Wordt assistent van Nagelsmann nieuwe coach Cercle Brugge?

De 37-jarige Duitser Moritz Volz lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om de nieuwe coach van Cercle Brugge te worden. Al een aantal dagen heet het bij groen-zwart dat de onderhandelingen tussen TD Paul Mitchell en diens topkandidaat voor de functie in de beslissende fase zijn aanbeland.

Moritz Volz, een vroegere rechtsachter van Schalke 04, Arsenal, Fulham, Ipswich, Sankt-Pauli en München 1860, was tijdens het afgelopen seizoen assistent-coach van Julian Nagelsmann bij RB Leipzig, waar Mitchell technisch directeur was. Voorheen werkte Volz gedurende vijf jaar als scout voor Arsenal.

Voorlopig blijft Andreas Patz bij Cercle de trainingen leiden, ook al eindigde zijn contract op 30 juni. Ook Johanna Omolo traint nog altijd mee.

Fellaini en Dembélé terug aan de bak op 25 juli

Vanaf 25 juli rolt de bal opnieuw in het Chinese voetbalkampioenschap. Vandaag bevestigde de voetbalbond van China dat de competitie dan, met vijf maanden vertraging vanwege de coronacrisis, uit de startblokken schiet.

Om gezondheidsredenen zullen de zestien ploegen onderverdeeld worden in twee groepen en op slechts twee locaties spelen, de havenstad Dalian (in het noordoosten) en in Suzhou (oosten) nabij Shanghai.

Het is voorlopig niet duidelijk of er publiek zal worden toegelaten.

In China zijn twee ex-Rode Duivels aan de slag, Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Die laatste bleek in maart besmet met het nieuwe coronavirus en moest daarom bij zijn terugkeer naar China in quarantaine.

Aanvoerder Blondelle niet op stage met Eupen ?

Het contract van Siebe Blondelle bij Eupen loopt vanavond af. Beide partijen willen doorgaan, maar zijn het nog niet eens geraakt over de modaliteiten van die verlenging. Komt het de komende 48 uur niet tot een akkoord, dan vertrekt de aanvoerder donderdag niet op stage met de groep naar Nederland.

Blondelle (34) is al sinds 2015 een vaste waarde bij de Panda’s. (AR)