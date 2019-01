Football Talk. Wie werd vaakst benadeeld en meest geholpen door VAR? - Dortmund-directeur haalt loftrompet boven voor Witsel De voetbalredactie

02 januari 2019

07u11 0

KV Kortrijk vaakst benadeeld, Antwerp en Moeskroen meest geholpen door videoref

De VAR nam volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist in 74 procent van de gevallen de juiste beslissingen. Maar dat betekent ook dat hij in 26 procent van de situaties wel fouten maakte. Dat kunnen er onbelangrijke geweest zijn - bijvoorbeeld de ref naar het scherm roepen terwijl dat niet nodig was. Maar er waren ook elf potentieel wedstrijdbepalende beslissingen (rode kaart, penalty, goal) waar de videoref het volgens het rapport van Verbist bij het foute eind had. Vooral KV Kortrijk mag zich op dat vlak benadeeld voelen. Twee keer kreeg KVK zo’n foute ingreep van de VAR tegen zich (één onterechte penalty tegen en één afgekeurde goal).

Ondertussen bekloeg Antwerp-coach Bölöni zich al verschillende keren over de videoref, maar de Great Old mag niet klagen. Enkel Moeskroen werd even veel onterecht bevoordeeld door de VAR (tweemaal) zonder zelf benadeeld te zijn. (NVK)

Overzicht

Moeskroen: 2x bevoordeeld - 0x benadeeld

Antwerp: 2x bevoordeeld - 0x benadeeld

Lokeren: 1x bevoordeeld - 0x benadeeld

Eupen: 1x bevoordeeld - 0x benadeeld

Anderlecht: 1x bevoordeeld - 0x benadeeld

Zulte Waregem: 2x bevoordeeld - 2x benadeeld

Genk: 1x bevoordeeld - 1x benadeeld

Charleroi: 1x bevoordeeld - 1x benadeeld

Club Brugge: 0x bevoordeeld - 0x benadeeld

Cercle Brugge: 0x bevoordeeld - 0x benadeeld

Gent: 0x bevoordeeld - 1x benadeeld

Waasland-Beveren: 0x bevoordeeld - 1x benadeeld

Standard: 0x bevoordeeld - 1x benadeeld

Oostende: 0x bevoordeeld - 1x benadeeld

STVV: 0x bevoordeeld - 1x benadeeld

Kortrijk: 0x bevoordeeld - 2x benadeeld

Witsel “van onschatbare waarde” voor Dortmund

Axel Witsel (29) heeft in zijn eerste vijf maanden bij Borussia Dortmund indruk gemaakt. Mede dankzij de inbreng van de Rode Duivel staat het team van coach Lucien Favre ruim aan de leiding in de Bundesliga. Sportief directeur Michael Zorc haalde in het blad Kicker nog een aantal superlatieven boven om zijn bijdrage te onderstrepen: “Hij is van onschatbare waarde. Hij voetbalt met veel vertrouwen en brengt de juiste structuur in ons team. Hij is heel belangrijk voor ons. We kennen hem al jaren en uiteindelijk was zijn prestatie op het WK cruciaal om onderhandelingen op te starten.” Snel voelde Zorc dat de middenvelder open stond voor het avontuur. “Hij wilde weer het gevoel hebben van ‘puur voetbal’, geld was zijn belangrijkste motivatie niet.”