Football Talk. Westerlo zet Roeselare vlot opzij en blijft foutloos in 1B - Ook geen Neymar tegen Rennes Voetbalredactie

17 augustus 2019

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 0

Westerlo zet Roeselare vlot opzij en blijft foutloos

KVC Westerlo blijft ook na de derde speeldag in de Proximus League het klassement aanvoeren. De Kemphanen namen in Het Kuipje met 4-1 de maat van KSV Roeselare en behouden hun perfect rapport.

Maxime Biset (8.) kopte Westerlo na een corner op voorsprong, waarna Wesley Vanbelle (11.) de gelijkmaker vanop afstand binnen vlamde. Na een lichte fout op Petrov zette Christian Brüls halverwege de eerste helft een eerste strafschop om. Biset (29.) duwde zijn tweede van de avond in een tijd knap binnen. Ook Brüls (40.) scoorde een tweede keer in de eerste helft. Na handspel van Godwin voerde de Oostkantonner een bisnummer op vanaf de stip. Na de pauze kregen de Kemphanen een derde penalty. Petrov mocht dit keer aanleggen, maar stuitte op doelman Biebauw.

Eerder op de avond pakte Virton op bezoek bij Lommel (0-3) zijn eerste overwinning. Oud-Heverlee Leuven smeerde Beerschot vrijdagavond al zijn eerste nederlaag aan (3-0). Union kan zondag opnieuw naast Westerlo klimmen in de stand, mits een thuiszege tegen Lokeren zondagnamiddag (16u00).

Eerste competitiezege voor Vermaelen bij Vissel Kobe

Vissel Kobe heeft op de 23ste speeldag in de Japanse J-League nog eens kunnen winnen. Na vijf competitiewedstrijden zonder zege ging Urawa Red Diamonds met 3-0 voor de bijl. Het was voor Rode Duivel Thomas Vermaelen zijn eerste competitiezege bij Vissel. Hij speelde de hele wedstrijd. Vorige week maakte Vermaelen zijn debuut voor zijn nieuwe Japanse ploeg.

De goals van de thuisploeg kwamen van Furuhashi (45.+1), Yamaguchi (59.) en sterspeler Andres Iniesta (86. pen).

Vissel Kobe staat nog steeds pas veertiende (op achttien teams) in de J-League, met twee punten voorsprong Sagan Tosu dat als zestiende nacompetitie moet afwerken.

For #VisselKobe, Vermaelen, Sakai and Fujimoto look like excellent additions. They looked like and excellent team tonight. pic.twitter.com/Oe8W7u2LtF FootballFans(@ Footbal24673716) link

Neymar is opnieuw afwezig tegen Rennes

PSG zal het zondag op het bezoek bij Rennes op de tweede speeldag in de Ligue 1 opnieuw zonder haar sterspeler Neymar moeten doen. Dat maakte coach Thomas Tuchel vandaag bekend op de persconferentie.

“Neymar heeft vandaag de training niet kunnen afwerken, het is nog te vroeg voor hem”, legde Tuchel uit. “Vooral Rennes op verplaatsing is altijd lastig. We wachten nog een week, dan zal hij de trainingen hebben kunnen hervatten.” De Duitse T1 van de Parijzenaars onderlijnde dat Neymar al sinds eind mei aan de kant staat met een enkelblessure. De voorbije weken wisselde de Braziliaan af tussen groepstrainingen en individuele oefenstondes. Vorige week miste hij op de openingsspeeldag ook al de thuiswedstrijd tegen Nîmes (3-0).

Toch lijkt niet enkel een mogelijke blessure invloed te hebben. Neymar verbergt al enkele weken niet meer dat hij openstaat voor een vertrek uit Parijs. Sportief directeur Leonardo bevestigde vorige week al dat er transferonderhandelingen liepen. Ook Tuchel sprak even over het dossier. “De zomermercato sluit binnenkort. Dat ligt vast. Of Neymar dan nog bij ons zal zijn, weet ik niet. Hij is op dit moment een speler van PSG. Wanneer ik aan onze sterke ploeg denk, denk ik daarbij ook aan Neymar. Er zijn op dit geen opties voor hem om de club te verlaten. Onze relatie blijft verder hetzelfde. Als er geen oplossing komt voor het einde van de maand, blijft hij gewoon bij ons. Hij heeft nog drie jaar contract.”

Neymar werd in de zomer van 2017 de duurste speler op aarde door zijn transfer van 222 miljoen euro van FC Barcelona naar PSG. De Parijzenaars wonnen de voorbije twee seizoenen weliswaar twee Franse titels, een beker en een ligabeker, maar in de Champions League - het grote doel van het Parijse bestuur - bleef glorie uit.

PSG mist behalve Neymar ook de geblesseerden Thilo Kehrer en Ander Herrera op bezoek bij Rennes. Ook Layvin Kurzawa (ziek) en Presnel Kimpembe (herstellende van een operatie aan pubalgie) zijn nog afwezig.

Henen kiest voor Togo

David Henen kiest niet voor België, maar voor Togo. De Charleroi-middenvelder werd eerder door Johan Walem geselecteerd bij de Belgische U21, nu besluit hij toch voor het Afrikaanse land uit te komen. Henens moeder bezit de Togolese nationaliteit.

David #Henen au sortir de l’ambassade du Togo à Bruxelles, ce vendredi. #EperviersduTogo #Football pic.twitter.com/C1wpDnTDrW Togo Football (FTF)(@ TogoFtf) link

Suárez loopt kuitblessure op in verloren openingsduel

Luis Suárez heeft gisteravond tijdens de openingswedstrijd van FC Barcelona in La Liga een blessure opgelopen. De Uruguayaanse aanvaller raakte geblesseerd aan een kuitspier in het met 1-0 verloren duel met Athletic Bilbao. Dat meldde de Catalaanse club na tests vanochtend. Suárez werd in het duel vlak voor rust gewisseld.

Hoe lang Suárez niet kan spelen, zei de club niet. Dat hangt af van zijn herstel. Barça-coach Ernesto Valverde kon gisteravond ook al niet beschikken over aanvaller Lionel Messi.

FC Barcelona kende een hoogst ongelukkige start. Dankzij een laat doelpunt van Aritz Aduriz van Bilbao verloor de titelverdediger zijn eerste wedstrijd.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Degradant Huddersfield zet trainer Siewert na mislukte seizoensstart meteen aan de deur

De Engelse tweedeklasser Huddersfield Town heeft coach Jan Siewert de bons gegeven na de 1-2-competitienederlaag tegen Fulham. De Duitse T1 moet opstappen na de mislukte seizoensstart, 1/9, van de Premier League-degradant in de Championship. Er werd nog geen opvolger aangesteld.

De 36-jarige Siewert stond aan het hoofd van Huddersfield sinds het terugtreden van zijn landgenoot David Wagner in januari. Hij kon de degradatie uit de Premier League niet meer voorkomen, maar mocht toch beginnen aan het nieuwe seizoen in de Championship. Dat startte desastreus met een nederlaag tegen Derby County (1-2) en een draw bij QPR (1-1). Nadien werd in de League Cup ook verloren van derdeklasser Lincoln City (0-1). De 1-2 nederlaag tegen Fulham was de druppel voor het clubbestuur.

Onze landgenoten Isaac Mbenza (Huddersfield) en Denis Odoi (Fulham) zaten niet in de selectie voor de wedstrijd.

#htafc has this evening terminated the contract of Head Coach Jan Siewert with immediate effect.https://t.co/GMNFJU1TL0 Huddersfield Town(@ htafc) link

Wesley Sneijder wordt spelersmakelaar

Wesley Sneijder gaat na het stopzetten van zijn actieve carrière aan de slag als zaakwaarnemer. “Ik wil spelers gaan begeleiden, maar dan ook in het hele traject”, zegt de Nederlandse recordinternational in De Telegraaf.

“Alles wat ikzelf heb meegemaakt - van aan de top komen tot er blijven, van voeding tot gerichte extra training, van WK-finalespanning tot de omgang met pers, van door betalingsproblemen bij Inter worden weggepest tot het heldenonthaal in Madrid, Milaan en Istanbul - kan ik op die gasten overbrengen”, aldus Sneijder. “Ik doe het alleen en als ik hulp nodig heb, schakel ik specialisten in.” De oud-voetballer laat weten dat hij nog geen spelers in zijn ‘stal’ heeft.

Sneijder maakte afgelopen week bekend dat hij definitief is gestopt met profvoetbal. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter Milaan zei daarnaast dat hij op termijn zeker trainer wil worden en de Nederlandse trainerscursus gaat volgen.

Chipciu dicht bij wederoptreden

De ziekenboeg van Anderlecht zit behoorlijk vol en voor sommigen komt het einde van de tunnel stilaan in zicht. Zo staat Chipciu dicht bij een wederoptreden. De Roemeen, die een optie is voor Kompany op de rechtsachter, traint individueel met de bal en krijgt voorlopig geen reactie op de verhoogde inspanningen. Makarenko (achillespees) is met individuele loopoefeningen begonnen. Musona (lies) en Sowah (pubalgie) werden met succes geopereerd. Zij zijn aan hun lange revalidatie begonnen. Bakkali (knie), Dauda (knie), El Kababri (adductoren) en Lutonda (enkel) zitten op schema in hun revalidatie en aanwinst Roofe zal wellicht tegen eind van de maand augustus inzetbaar zijn. (MJR)

Jan Van den Bergh out met heupblessure

AA Gent kan nog niet beschikken over Jan Van den Bergh. De verdediger is helemaal hersteld van zijn hoofdblessure, maar hij sukkelt nog met de heup. Voorlopig werkt hij individueel met de kinesisten, maar maandag wordt hij weer op het veld verwacht. Op de langdurig geblesseerde Chakvetadze na is voorts iedereen fit. (RN)

RC Genk-aanwinst Hrosovsky volgende week op training

Begin volgende week verwacht Mazzu aanwinst Hrosovsky op training. Nu Viktoria Plzen Europees is uitgeschakeld, maakt hij de overstap naar KRC. Nygren trainde nagenoeg de hele week voluit en zit opnieuw in de selectie. Ndongala trainde een eerste keer met de groep. Hij is nog geen 100 procent, maar maakt vorderingen. Bongonda sluit ook binnenkort bij de groep aan. Hij werkt momenteel nog zijn fysieke achterstand weg en krijgt een aanvullend programma. (SJH)

Standard hoopt Laifis te recupereren

Er staat nog steeds een vraagteken achter de naam van Kostas Laifis. De Cyprioot miste het duel tegen Sint-Truiden door een enkelblessure, maar hervatte gisteren de training. Michel Preud’homme hoopt de verdediger klaar te stomen voor de match tegen Moeskroen. Felipe Avenatti en Obbi Oulare hervatten ondertussen met de groep. De Uruguayaan maakt normaal binnenkort zijn debuut voor de Rouches. (VDVJ/FDZ)

Wouter Vrancken kiest voor Castro in doel bij KV Mechelen

Geen Sofiane Bouzian (19), wel de ervaren Bram Castro (36) in doel vanavond bij KV Mechelen. Door de schorsing van Thoelen krijgt Castro exact een jaar na zijn vorige officiële wedstrijd tegen Lommel nog eens een kans. Een opvallende keuze, want Marokkaans jeugdinternational Bouzian viel vorige week overtuigend in tegen Anderlecht. “Maar we mogen ‘Soufke’ niet te snel brengen”, legt coach Wouter Vrancken uit. “Kijk, hij heeft het goed gedaan. Maar hem nu al

in de basis droppen, zou geen cadeau zijn voor zo’n jonge keeper. Het zou een risico zijn om hem te laten starten met de euforie van vorige week nog in het hoofd. En er is ook een hiërarchie bij de doelmannen, dat vind ik belangrijk. Bram Castro is weer fit en is nog altijd onze tweede keeper. Ja, hij heeft al een jaar niet gespeeld, maar Bram is klaar om de handschoen op te nemen.”

Wie niet klaar is, is Gustav Engvall. De Zweedse aanvaller sukkelt nog met de knie. “Zijn herstel gaat met ups en downs. Ik hoop dat het zo snel mogelijk in orde komt”, aldus Vrancken. Ook Aster Vranckx, de 16-jarige middenvelder die debuteerde tegen Anderlecht, ontbreekt met een lichte knieblessure. Tainmont en Lemoine zijn wel weer van de partij. Nieuwkomer Vanlerberghe zit meteen in de selectie. (ABD)

Brent Gabriel (20) tussen de palen bij Waasland-Beveren

Pirard (vinger uit de kom) viel uit op training. Youngster Brent Gabriel (20) en dus niet Kevin Debaty vervangt hem vanavond tussen de palen. Milosevic trainde mee met de groep en zit in de selectie. Hij is echter nog niet fit genoeg om te starten. (MVS)