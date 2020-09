Football Talk. Westerlo zet kern week in quarantaine na 12 coronabesmettingen Redactie

25 september 2020

Westerlo zet kern week in quarantaine na twaalf coronabesmettingen

De A-kern van Westerlo verblijft sinds woensdag in quarantaine nadat bij twaalf mensen een coronabesmetting is vastgesteld. De maatregel geldt voor minstens een week, tot en met dinsdag (29 september). Dat meldt de 1B-club.

Woensdag raakte al bekend dat voor de tweede week op rij een competitieduel van Westerlo moest worden uitgesteld vanwege te veel coronabesmettingen. Daardoor werd de match van vandaag tegen Club NXT afgelast. Vorige week gebeurde al hetzelfde met de wedstrijd tegen Deinze.

Clubs kunnen conform het protocol van de Pro League en het Bondsreglement uitstel vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern.

“Na de 12 positieve coronagevallen neemt KVC Westerlo op eigen initiatief drastische maatregelen”, laten de Kempenaren weten. “De club heeft al zijn spelers sinds woensdag een quarantaine opgelegd en wil dat minstens tot en met dinsdag 29 september volhouden. Onze spelers zullen gedurende deze periode op de voet opgevolgd worden. Dit is een maatregel van het gezond verstand en geniet het applaus van de virologen.”

Jeugdtrainingen en -wedstrijden van Westerlo kunnen in veilige omstandigheden blijven plaatsvinden mits het goed naleven van het intern Covid-protocol, klinkt het nog.

Spurs zonder te spelen ronde verder in League Cup

Zonder te spelen heeft het Tottenham Hotspur van Rode Duivel Toby Alderweireld zich geplaatst voor de vierde ronde van de Engelse League Cup. Het duel in de derde ronde tegen vierdeklasser Leyton Orient werd geannuleerd nadat er bij de tegenstander meerdere coronagevallen aan licht kwamen, zo werd vandaag bekendgemaakt.

De wedstrijd had dinsdag moeten plaatsvinden. Aanvankelijk werd het duel uitgesteld, pas nu is het definitief geannuleerd. In de vierde ronde van de Carabao Cup staat voor de Spurs de Londense derby tegen Chelsea op het programma.

