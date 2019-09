Football Talk. Westerlo klopt Beerschot en is alleen leider - Watford ontslaat Gracia - Wullaert (Man City) wint eerste Manchester derby Redactie

Westerlo klopt Beerschot en is alleen leider

KVC Westerlo is voorlopig alleen leider in de Proximus League (1B). De Kemphanen namen voor eigen publiek Beerschot te grazen. De topper van de vijfde speeldag eindigde op 2-0.

Beerschot schoot in het Kuipje het best uit de startblokken. Placca dacht bij een hoekschop de 0-1 binnen te knikken, maar scheidsrechter Smet had een voorafgaande fout gezien. Het feestje van de Ratten ging niet door. Niet veel later hield doelman Özer de Togolese spits met een gelukje van de openingstreffer. Westerlo herstelde het evenwicht en kwam tien minuten voor de pauze op voorsprong. Na hands van Bourdin in het strafschopgebied kregen de Kemphanen een penalty. Christian Brüls zette die feilloos om: 1-0.

In de tweede helft verdubbelde Westerlo de score. Doelman Vanhamel weerde het schot van Van Eeno af, waarna Petrov (54.) de 2-0 kon binnentikken. Beerschot probeerde nog, maar kon doelman Özer niet meer op de proef stellen. Met 12 punten neemt Westerlo de leidersplaats over van Union (10). Beerschot (7) moet al vijf punten toegeven op de Kemphanen.

OH Leuven (9 ptn) kan zich nog naast Westerlo hijsen, maar moet dan voor eigen publiek (aftrap 20u30) zien af te rekenen met het voorlopig zegeloze Roeselare. Zondag gaat ook de verrassende rode lantaarn Lokeren op zoek naar zijn eerste driepunter op het veld van Virton. Vrijdagavond al hielden Lommel en Union elkaar in evenwicht (2-2).

Watford ontslaat manager Gracia

De Engelse voetbalclub Watford heeft manager Javi Gracia ontslagen. De 49-jarige Spanjaard moet vertrekken vanwege de teleurstellende seizoensstart van zijn ploeg. Watford staat na vier speelrondes onderaan in de Premier League met één punt.

De ploeg van verdediger Daryl Janmaat verloor de eerste drie competitiewedstrijden, tegen Brighton & Hove Albion (0-3), Everton (1-0) en West Ham United (1-3). Na de zege in de League Cup op Coventry City (3-0) pakte Watford bij Newcastle United het eerste punt van het seizoen (1-1). Het vertrouwen van de clubleiding in Gracia was toen echter al verdwenen, zo bleek zaterdag toen Watford het vertrek van de Spanjaard openbaarde. Ook de stafleden die Gracia had meegenomen, moeten weg.

De oud-speler van onder meer Athletic Bilbao en Real Sociedad begon in januari 2018 bij Watford. Hij eindigde dat jaar met zijn ploeg op de veertiende plek in de Premier League. Vorig seizoen werden de ‘Hornets’ elfde. Watford haalde ook de finale van de FA Cup, maar daarin was Manchester City veel te sterk (6-0).

Wullaert juicht met City in eerste Manchester derby

Tessa Wullaert en Manchester City hebben de competitie in de Women’s Super League afgetrapt met een prestigieuze overwinning tegen stadsrivaal United. De eerste Manchester derby in het vrouwenvoetbal eindigde op 1-0.

Manchester United promoveerde vorig seizoen naar de hoogste afdeling in het Engels vrouwenvoetbal. De kalendermanager in Engeland schoot met de allereerste Manchester derby in de Super League meteen de hoofdvogel af op de openingsspeeldag.

In het Etihad Stadium hield United lange tijd gelijke tred met de vicekampioen, maar na de rust scoorde Reid (48.) met een pegel de enige treffer. Red Flame Wullaert voetbalde voor meer een recordaantal van 31.213 toeschouwers 82 minuten mee. City is ook de eerste leider.

Neymar is bij rentree voor Seleçao meteen goed voor goal en assist

Neymar heeft vrijdag bij zijn terugkeer in het Braziliaanse nationale team meteen weer gescoord. Zijn goal volstond voor de Seleçao niet voor winst in een oefenduel in Miami tegen Colombia. Het werd 2-2.

De Colombiaan Luis Muriel (25. en 34. pen), in clubverband actief bij Atalanta, schreef geschiedenis door als eerste Colombiaanse speler ooit twee maal te scoren tegen Brazilië. Hij klaarde die klus al voor de pauze. Real Madrid-middenvelder Casemiro had de Brazilianen in de 20e minuut op voorsprong gezet met een kopbal uit een corner van Neymar. Muriel maakte zes minuten later gelijk en bracht de Colombianen op voorsprong door elf minuten voor de pauze na een knappe aanval hard binnen te schieten.

De Colombiaanse voorsprong hield echter geen stand. Neymar bracht in de 58e minuut de 2-2 op het scorebord op aangeven van Philippe Coutinho. De aanvaller van Paris Saint-Germain claimde in de slotfase nog een strafschop na een vermeende overtreding van Davison Sánchez, maar scheidsrechter Elfath hield de kaken op elkaar. Bij Colombia bleef Genk-verdediger Jhon Lucumi de hele wedstrijd op de bank. Voor Neymar was het zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Bij PSG speelde hij nog niet. Voor de Goddelijke Kanaries dateerde zijn laatste optreden van begin juni in het oefenduel tegen Qatar (2-0 winst). Nadien miste hij de Copa América in eigen land met een enkelblessure.

Nieuwe job voor Maradona

Diego Maradona gaat in Argentinië aan de slag als trainer bij Gimnasia y Esgrima. De voormalige voetbalheld moet de club uit La Plata behoeden voor degradatie uit de hoogste Argentijnse profdivisie.

Bart Janssens nieuwe assistent-trainer KVM?

Bart Janssens (44) ligt in pole position om de nieuwe assistent-trainer van KV Mechelen te worden. De Limburger is sinds mei 2018 hoofdcoach van ASV Geel, dat vorig seizoen degradeerde van eerste naar tweede amateur. Daarvoor was hij aan de slag als beloftentrainer van STVV. Malinwa heeft een persoonlijk akkoord met Janssens en hoopt er ook snel uit te komen met Geel. Janssens zou zo de opvolger worden van Fred Vanderbiest, die eind vorige maand koos voor een avontuur als trainer van zijn oude liefde RWDM. (ABD)