Football Talk. Westerlo geeft zege uit handen tegen Lommel - Yaya Touré krijgt na tien seconden rood - Haalt Chadli duel tegen Cercle?

02 november 2019

Westerlo laat zege tegen Lommel in het slot door de handen glippen

Westerlo is er zaterdag op de dertiende speeldag in de Proximus League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden. Tegen Lommel werd het dankzij een late gelijkmaker van bezoeker Abdoulie Sanyang 1-1.

Westerlo was nochtans de hele partij de beste ploeg op het veld, maar Lommel zette een goede organisatie neer en daar beten de Kemphanen zich lange tijd op stuk. Een kwartier voor tijd leek de wedstrijd toch in het voordeel van de thuisploeg te kantelen toen de Zuid-Afrikaanse flankaanvaller Kurt Abrahams de 1-0 binnentikte. Maar het laatste woord was voor de Gambiaan Sanyang. Eindstand: 1-1.

Westerlo laat door de puntendeling de kans liggen voorlopig naast OH Leuven te komen in de tussenstand van de eerste periode in 1B. De Kempenaars tellen voorlopig 23 punten, Leuven leidt nog met 25 punten. De Leuvenaars zagen vrijdagavond hun wedstrijd tegen Union stopgezet worden door een stroompanne. Een forfaitnederlaag dreigt voor OHL, de Geschillencommissie buigt zich wellicht dinsdag over de kwestie.

Later zaterdag is er op de dertiende speeldag, de voorlaatste speelronde in de eerste periode, nog Beerschot-Roeselare in de Proximus League. Zondag trekt Virton, tweede met 24 punten, nog naar Lokeren.

Yaya Touré krijgt na tien seconden rood

Yaya Touré heeft zich op een negatieve manier laten opmerken bij zijn Chinese club Qingdao Huanghai. De voormalige Ivoriaanse international werd in de wedstrijd tegen Nantong Zhiyun al na tien seconden van het veld gestuurd. Touré kreeg rood onder de neus geduwd na een tussenkomst van de videoref. Die ging tot actie over nadat de middenvelder een trap had uitgedeeld aan een tegenstander. Qingdao verloor de wedstrijd uiteindelijk met 2-1, maar promoveert komend seizoen niettemin naar de Chinese Super League. Touré (36) tekende in juli voor de Chinese tweedeklasser en liet al eerder verstaan nog lang niet aan stoppen te denken.

Yaya Toure was shown a red card just 10 seconds into the game after a retaliatory kick to the opponent.



Kums speelklaar tegen Standard?

Het valt af te wachten of AA Gent tegen Standard weer kan rekenen op Sven Kums. De middenvelder geraakte tegen Wolfsburg geblesseerd aan de hamstrings. Tegen Anderlecht mocht Kums sowieso niet spelen, maar zondag hoopt Gent weer een beroep op hem te kunnen doen. “Sven heeft al een deel van de training kunnen meedoen met de groep. Zaterdag zullen we beslissen of hij speelklaar is”, aldus Peter Balette. (RN)

Chadli fit voor zondag?

Hoop doet leven. Anderlecht doet er alles aan om Nacer Chadli klaar te stomen voor de komst van Cercle Brugge. De Rode Duivel miste de wedstrijden tegen Eupen en AA Gent door een kuitblessure, maar zou nu eventueel fit kunnen geraken voor zondag. Mocht Chadli effectief inzetbaar zijn, dan zou dat een enorme boost betekenen: de Luikenaar was al goed voor vijf doelpunten en vier assists. Speelminuten tegen Cercle voor Kompany en Sandler leken gisteren uitgesloten. Nog bij Anderlecht is er maandag een oefenduel achter gesloten deuren tegen tweedeklasser Union op Neerpede. (PJC)

Refaelov weer in basis door schorsing Rodrigues?

Antwerp moet het vanavond in Moeskroen stellen zonder Ivo Rodrigues. Die blonk in Genk uit, maar pakte twee gele kaarten. Brengt de schorsing van de Portugese winger de comeback van Lior Refaelov in de basiself met zich mee? ‘Rafa’ opnieuw op positie tien posteren en Kevin Mirallas weer overhevelen naar de flank is sowieso een optie, ook al deed Mirallas het centraal prima. Indien trainer Bölöni nu niet teruggrijpt naar Refaelov, mag de Israëliër zich trouwens zorgen beginnen te maken. Refaelov bleef in de voorbije twee wedstrijden negentig minuten aan de bank gekluisterd, iets wat hem bij Antwerp nooit eerder was overkomen. Als de spelverdeler nu nóg eens aan de kant zou moeten blijven, dan wordt zijn situatie stilaan erg vervelend. Naast Refaelov hopen ook Miyoshi, Coopman en Benson dat ze Rodrigues mogen vervangen. Buta, De Laet en Mbokani ondervonden hinder na de match tegen Genk. Achter hun naam staat dus een vraagteken dit weekend. (KDC)

Vermaelen pakt zege met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen was aan het feest met zijn Japanse club Vissel Kobe. Op de 30ste speeldag in de J1 League won het team van de Rode Duivel met 2-0 van Vegalta Sendai. Keijiro Ogawa scoorde beide doelpunten voor de thuisploeg. Vermaelen startte in de basis en stond na 72 minuten zijn plaats af aan Hirofumi Watanabe. Dankzij de zege wipt Vissel Kobe naar de negende plaats in het klassement.