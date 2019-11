Football Talk. Wesley voor het eerst bij de Seleçao - Wilmots terug naar Iran Redactie

10 november 2019

Mainz zet trainer Schwarz opzij

De Duitse Bundesligaclub FSV Mainz 05 heeft per direct hoofdtrainer Sandro Schwarz uit zijn functie gezet, zo werd vandaag bekendgemaakt. De slechte resultaten zijn aanleiding voor het besluit van de clubleiding, zaterdag werd er met 2-3 verloren van promovendus Union Berlijn. Mainz staat na elf ronden zestiende in de Bundesliga met 9 punten. Acht van de elf duels gingen verloren.

Bij Mainz liggen de Nederlander Jean-Paul Boëtius (ex-Genk) en de Nigeriaan Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen) onder contract. Schwarz was er sinds 2017 coach.

Wesley geselecteerd voor nationale ploeg Brazilië

Wesley Moraes mag voor het eerst naar de nationale ploeg van Brazilië. De ex-spits van Club Brugge is op z’n 22ste voor het eerst lid van de Seleçao. Bondscoach Tite riep Wesley op voor de oefeninterlands tegen Argentinië (15 november) en Zuid-Korea (19 november) ter vervanging van David Neres. De Ajax-speler moest in laatste instantie afhaken met een blessure. Of Wesley ook daadwerkelijk op het veld zal staan is een andere vraag. Met onder meer Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Willian, Richarlison en de piepjonge Rodrygo in de selectie zijn de plaatsjes duur.

Marc Wilmots keert terug naar Iran na gesprekken met bondstop

Marc Wilmots is teruggekeerd naar Iran om er het nationale team opnieuw onder zijn hoede te nemen, zo maakte het Iraanse nieuwsagentschap Isna bekend. De vijftigjarige Wilmots is nog geen half jaar bondscoach van Iran, maar had er deze week mee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. Volgens Iraanse media zouden er de voorbije dagen in Turkije echter gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Wilmots en de bondstop, waarna de voormalige bondscoach van België is teruggekeerd naar Teheran.

De Iraanse bond FFI benadrukt dat zijn salaris wel uitbetaald werd, maar dat de betaling niet is aangekomen op Wilmots’ bankrekening omwille van de internationale banksancties tegen Iran. Volgens plaatselijke media heeft de federatie nu een plan op tafel gelegd om dat te omzeilen. Het is niet de eerste keer dat er problemen met betalingen opduiken in Iran: ook de vorige bondscoach Carlos Queiroz en clubtrainer Branko Ivankovic hadden ermee af te rekenen.

Marc Wilmots tekende eind mei in Teheran een contract tot het WK van 2022 in Qatar. In drie jaar zou hem dat 4,7 miljoen dollar opleveren.

Marco Reus haakt af bij Mannschaft

Duitsland kan de komende weken in de EK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland en Noord-Ierland geen beroep doen op Marco Reus. De ploegmakker van Axel Witsel en Thorgan Hazard bij Borussia Dortmund sukkelt opnieuw met een enkelkwetsuur.

Reus verscheen gisteren in de 4-0 nederlaag van Dortmund in München aan de aftrap, maar moest op het uur naar de kant voor Mario Götze. Eerder dit seizoen was de aanvaller ook al een tijdje buiten strijd met een kwetsuur aan de enkel.

In Spanje zag FC Barcelona zijn Portugese rechtervleugelverdediger Nelson Semedo uitvallen met een blessure aan de linkerkuit. Semedo zal ongeveer vijf weken aan de kant staan, zo bevestigde Barça.