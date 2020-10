Football Talk. Wenger pleit voor tweejaarlijks WK/EK en schrappen van Nations League - Ook Ashley Young test positief bij Inter Voetbalredactie

11 oktober 2020

12u42 0

Ashley Young (Inter) test positief op corona

Ashley Young is besmet met het coronavirus. Dat maakte zijn club Inter bekend. De 35-jarige Engelse winger heeft zich thuis geïsoleerd.

Young (ex-Manchester United) vervoegt op het lijst positieve gevallen bij Inter onder meer Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Alesssandro Bastoni, Milan Skriniar en Ionut Radu.

Wenger pleit voor tweejaarlijks WK/EK en schrappen van Nations League

Arsène Wenger is voorstander om het WK en EK om de twee in plaats van vier jaar te organiseren. Om plaats te maken op de al propvolle kalender wil hij onder meer de Nations League laten verdwijnen.

Wenger (70) was meer dan twee decennia coach van Arsenal en is sinds vorig jaar in dienst bij de FIFA als directeur voetbalontwikkeling. In Bild am Sonntag houdt de Fransman een pleidooi om het WK en EK om de twee jaar te laten plaatsvinden. In ruil ziet hij de Nations League, een geesteskind van de UEFA, liefst verdwijnen.

"Er moeten zo weinig mogelijk evenementen zijn. Een WK en EK om de twee jaar past waarschijnlijk beter bij een moderne wereld", zegt hij in de Duitse krant.

In zo'n scenario moeten voor Wenger alle kwalificatieduels in een maand worden gespeeld. "Dat verkoop je gemakkelijker aan de tv-zenders en de sponsors", aldus de Fransman, die eraan toevoegt dat het idee al op tafel kwam bij de FIFA.

"Persoonlijk geloof ik dat dit een stap vooruit zou zijn. Mensen zullen niet minder waarde hechten aan het WK of EK als het om de twee jaar wordt gespeeld. Ik zeg altijd dat het niet gaat over wanneer je speelt, maar over de kwaliteit van de competitie. Mensen kijken toch ook elk jaar naar de Champions League.”

De FIFA en de UEFA botsen al langer over de invoering van nieuwe competities. Van de UEFA Nations League wordt momenteel de tweede editie afgewerkt, maar Wenger ziet de landencompetitie liefst zo snel mogelijk verdwijnen. "We moeten van de Nations League af en duidelijkere toernooien vinden die iedereen begrijpt", meent de Fransman. "Als je de straat opgaat en mensen vraagt waarover de Nations League gaat, zal je er weinig vinden die het kunnen uitleggen.”

Tsjechië mist door corona aanvoerder Dockal in Israël

Tsjechië kan vanavond in het Nations Leagueduel in en tegen Israël geen beroep doen op aanvoerder Borek Dockal. De 32-jarige aanvallende middenvelder van Sparta Praag is een van drie internationals die besmet zijn met het coronavirus, zo bevestigde de Tsjechische federatie.

Ook aanvaller Adam Hlozek, ploegmaat van Dockal, en middenvelder Antonin Barak (Hellas Verona) ontbreken om diezelfde reden in Haifa.