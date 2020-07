Football Talk. Watford ontslaat Nigel Pearson - SPAL degradeert uit Serie A - Basaksehir voor het eerst Turks kampioen Voetbalredactie

19 juli 2020

11u25 0

Basaksehir voor het eerst Turks landskampioen

Basaksehir heeft zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis tot Turks landskampioen gekroond. De club uit Istanboel won zelf op de voorlaatste speeldag met het kleinste verschil (1-0) van Kayserispor, terwijl eerste achtervolger Trabzonspor met 4-3 de boot inging tegen Konyaspor. Basaksehir telt met nog één speeldag te gaan vier punten voorsprong en kan dus niet meer ingehaald worden.

Basaksehir is nog maar de zesde ploeg die het Turkse kampioenschap kon winnen. Eerder deden Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor en Bursaspor het al voor. De club bevestigt zich hiermee als vierde grote ploeg uit Istanboel, naast Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe. De ploeg onder leiding van voormalig Turks international Okan Buruk is ook de eerste die er in slaagt om nog kampioen te spelen na het verliezen van de eerste twee wedstrijden van het seizoen.

Het pas sinds 2014 onder de naam Basaksehir spelende team was er de afgelopen drie seizoenen telkens dichtbij, maar moest het uiteindelijk altijd afleggen in de laatste weken van het kampioenschap. Ook in de Europa League zijn ze dit seizoen nog actief. Daar wacht binnenkort FC Kopenhagen in de terugwedstrijd van de achtste finales.

🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆



👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP İstanbul Başakşehir(@ ibfk2014) link

SPAL degradeert uit Serie A

Door de 2-1-nederlaag van zondag bij Brescia op de 34e speeldag in de Italiaanse Serie A is SPAL zeker van de degradatie naar de tweede klasse. Er zijn nog vier speeldagen te gaan in Italië, maar het duel met Brescia was er eentje tussen de voorlaatste en de laatste in de stand en dus op leven en dood in de degradatiestrijd. Brescia pakte dan wel de drie punten, maar ook voor hen ziet het er slecht uit. In vier duels moeten zij een achterstand van liefst negen punten op Genua zien goed te maken. De Società Polisportiva Ars et Labor uit Ferrara speelt sinds 2017 in de Serie A en wist zich de voorbije seizoenen met respectievelijk een zeventiende en dertiende stek redelijk vlot te handhaven in de hoogste klasse.

Watford ontslaat coach Nigel Pearson

Watford heeft coach Nigel Pearson ontslagen, zo bevestigde de club van Rode Duivel Christian Kabasele. De 3-1 nederlaag op West Ham bleek de doodsteek te zijn voor de ex-trainer van onder meer OH Leuven. Watford staat op twee wedstrijden van het einde van het seizoen op de zeventiende plaats, met slechts drie punten voorsprong op de eerste degradatieplaats.

Pearson werd pas in december aangesteld als opvolger van Quique Sánchez Flores toen de ploeg op de laatste plek stond. Hij begon nochtans erg goed bij The Hornets. Hij zette Liverpool met 3-0 opzij en steeg van de laatste plaats naar de zeventiende plek in het klassement. Na de coronabreak ging het hem minder goed af: uit zeven wedstrijden werden slechts zeven punten gehaald. De wedstrijd tegen West Ham kon een verlengd verblijf in de Premier League verzekerd hebben, maar na de nederlaag staan er nu nog twee lastige wedstrijden tegen Manchester City en Arsenal te wachten om het behoud te verzekeren.

Pearson is al de derde trainer die dit seizoen de laan uitgestuurd wordt bij Watford. Voor dat Flores overnam, werd ook Javi Garcia al wandelen gestuurd in september.

Club Statement: Nigel Pearson Watford Football Club(@ WatfordFC) link

Besnik Hasi verlengt zijn contract bij het Saoedische Al Raed

Besnik Hasi heeft zijn overeenkomst bij Al Raed in Saoedi-Arabië met een seizoen verlengd. De 48-jarige Kosovaar is sinds de zomer van 2018 aan de slag bij de club uit de stad Buraidah. Ook zijn Belgische assistenten Steven Vanharen en Bernd Thijs blijven een jaar langer in het Midden-Oosten.

Hasi beëindigde zijn eerste seizoen bij Al Raed als achtste. Het voorbije seizoen in Saoedi-Arabië werd nog niet afgewerkt. Al Raed staat na 22 speeldagen zevende in de Saudi Professional League. Sinds 13 maart ligt de competitie stil door de wereldwijde coronacrisis. Volgende maand willen de autoriteiten hervatten.

Met de Kameroense Belg Arnaud Djoum telt de selectie van Al Raed één bekende naam voor de Belgische voetballiefhebber. Djoum, zeventienvoudig Kameroens international, speelde in ons land voor FC Brussels en Anderlecht.

Besnik Hasi was in het verleden ook al hoofdcoach van Anderlecht, Legia Warschau en Olympiakos.