Football Talk. Wat doet STVV met Zweedse Gouden Schoen Buya Turay? - AS Roma dicht bij overname

29 december 2019

Wat doet STVV met Buya?

STVV praatte met Buya Turay (25), de spits uit Sierra Leone die de Truiense club tot deze winterstop verhuurde aan het Zweedse Djugardens. Die zet bleek voor alle partijen een voltreffer. Want Buya werd met die ploeg kampioen, kroonde zich ook tot nationale topscorer, en schreef ook nog ‘s de Gouden Schoen op zijn naam. De speler heeft intussen een eerste gesprek met de Japanners achter de rug. Of hij blijft of vertrekt is niet duidelijk. Er is voor hem natuurlijk interesse uit Zweden, maar ook uit andere Europese landen en zelfs uit China.

Buya raakte na een dispuut met Marc Brys en Issame Charai in onmin bij STVV. Hij week uit naar Djugardens waar hij 15 keer scoorde. De Truiense club haalde Buya in 2018 weg bij Dalkurd FF, ook in Zweden, en betaalde voor hem 1,8 miljoen. Nu staan de Truienaars voor de keuze: de speler een nieuwe kans geven -als hij die tenminste zelf wil- dan wel veel geld vangen. (FKS)

AS Roma staat dicht bij overname

De Italiaanse topclub AS Roma zou de komende dagen door eigenaar James Pallotta aan een andere Amerikaanse zakenman, Dan Friedkin, worden verkocht, zo melden meerdere Italiaanse media. De bestuursleden van Roma, momenteel vierde in de Italiaanse competitie, gaven eerder al toe sinds eind november “verkennende gesprekken” te voeren met mogelijke investeerders. Volgens La Gazzetta dello Sport kwam alles de voorbije dagen in een stroomversnelling en zou de Texaanse magnaat Dan Friedkin de nieuwe eigenaar worden. Volgens de krant is de deal rond en zou de overname begin januari bekendgemaakt worden. De verkoopprijs zou ergens tussen 750 miljoen en één miljard euro liggen.

Dan Friedkin is het hoofd van de Friedkin Group, een consortium van financiële diensten. James Pallotta is sinds 2012 eigenaar en voorzitter van AS Roma. Sinds zijn komst won Roma geen enkele trofee meer. Hij vertoeft zelden in Italië en is niet populair bij de tifosi van de club. Zo duwde hij onder meer clubiconen Francesco Totti en Daniele De Rossi naar de uitgang.

Bolingoli verliest met Celtic Old Firm tegen Glasgow Rangers

De Glasgow Rangers hebben op de 21ste speeldag van de Schotse Premiership The Old Firm in en tegen Celtic gewonnen. De wedstrijd in het Celtic Park in Glasgow eindigde op 1-2. Het is voor de Rangers de eerste uitzege in de competitie bij Celtic sinds 2010.

Christie miste op het halfuur een strafschop voor Celtic, wat de thuisploeg meteen zuur opbrak. Kent (36.) zette de Rangers immers meteen op 0-1. Édouard maakte op slag van rusten gelijk, maar via Katic klommen de bezoekers snel na de koffie weer op voorsprong. Celtic, met Boli Bolingoli de hele partij tussen de lijnen, kon nadien niet meer terugslaan. Rangers-aanvaller Morelos kreeg in de extra tijd nog zijn tweede geel. In de stand blijft Celtic wel aan kop met 52 punten, twee meer dan de Rangers. De runner-up heeft wel een partij minder op de teller.

West Ham zet Manuel Pellegrini aan de deur

Premier League-club West Ham United heeft trainer Manuel Pellegrini ontslagen. West Ham verloor eerder op de avond met 1-2 tegen een veredeld B-team van Leicester City. Dat blijkt de nederlaag te veel. “De samenwerking met Manuel Pellegrini is meteen stopgezet", valt er te lezen op de clubwebsite.

“Het is duidelijk dat we moesten ingrijpen om het team terug op de rails te krijgen en onze ambities dit seizoen waar te maken. We voelden dat dit het moment was om in te grijpen en de nieuwe manager tijd te geven om zich in te werken en onze doelen te halen”, klinkt het bij het bestuur. West Ham staat op een teleurstellende zeventiende plek in het klassement, één plaats boven de degradatiezone.

De 66-jarige Pellegrini was sinds mei 2018 aan de slag bij de ‘Hammers’. Voordien was hij onder andere trainer bij Man City, Malaga en Real Madrid. Wie de Chileen moet opvolgen bij West Ham is nog niet duidelijk.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. West Ham United(@ WestHam) link

AS Monaco ontslaat Jardim, Robert Moreno is opvolger

Trainerswissel in het prinsdom. AS Monaco heeft zijn coach Leonardo Jardim ontslagen. De 45-jarige Venezolaan werd nog geen jaar geleden heropgevist door Monaco nadat het Thierry Henry aan de deur zette - Jardim moest in 2018 wijken voor Henry. Maar hij kreeg de motor niet aan de praat bij de Franse club: Monaco staat pas zevende. Het won op de vorige speeldag wel met ruime 5-1-cijfers van Lille, maar dat bleek niet voldoende. Voormalig Spaans bondscoach Robert Moreno wordt zijn opvolger. Hij tekende een contract tot juni 2022.

“We geloven in zijn kwaliteiten”, klinkt het. Moreno komt zo voor het eerst aan het roer van een club. Eerder was hij wel actief als assistent bij onder andere FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. Daar werd hij dit jaar ook even coach. Hij leidde Spanje naar het EK, maar moest na de terugkeer van Luis Enrique vertrekken.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Ook trainerswissel bij Genoa: Thiago Motta gaat, Davide Nicola komt

Genoa heeft zaterdag zijn Braziliaanse trainer Thiago Motta ontslagen. De Italiaanse eersteklasser heeft ook al een vervanger. De Italiaan Davide Nicola, een oud-speler van de club, moet Genoa voor de degradatie behoeden.

De 37-jarige Thiago Motta stond slechts twee maanden aan het roer bij Genoa. In 2018 beëindigde hij zijn voetballoopbaan bij Paris Saint-Germain, waar hij vervolgens jeugdtrainer werd. In oktober van dit jaar kwam hij Aurelio Andreazzoli vervangen bij Genoa, goed voor zijn eerste job als hoofdcoach. Genoa was destijds negentiende en voorlaatste in de stand, inmiddels is de club nog een plaatsje gezakt.

Nicola, 46 jaar, speelde voor Genoa van 1992 tot 2001. Trainer was hij al bij Livorno, Bari, Crotone en Udinese.

Shirts van 1B-ploegen leveren meer dan 26.000 euro op voor Younited Belgium

De veiling van de shirts uit de Proximus League, in het kader van de kerstactie van de Pro League, bracht 26.427 euro op ten voordele van Younited Belgium. Dat is een recordbedrag, zo meldde de Pro League zaterdag. De elfde editie van de jaarlijkse kerstactie loopt nog drie dagen.

Tijdens de twintigste speeldag van de Proximus League vorig weekend speelden de acht clubs met het logo van Younited Belgium op de borst. Voor de gelegenheid werd ook de Proximus League omgedoopt tot Younited Pro League. De veiling van die gesigneerde shirts liep vrijdagavond af en leverde 26.427 euro op. Nooit eerder haalden de 1B-clubs zoveel geld op tijdens de kerstactie.

Het truitje van Raphael Holzhauser (Beerschot/500 euro) ging voor het hoogste bedrag onder de hamer. Siemen Voet (Roeselare/400 euro), Berke Özer (Westerlo/364 euro), Pierre Bourdin (Beerschot/346 euro) en Killian Overmeire (Lokeren/340 euro) vervolledigen de top vijf. Beerschot is met vijf spelers het best vertegenwoordigde team in de top tien. De leider in de tweede periode haalde met 5.171 euro ook het hoogste bedrag op, voor KVC Westerlo (3.798 euro) en Sporting Lokeren (3.531 euro).

De eindbalans van de kerstactie wordt pas maandagavond opgemaakt. Tot dan loopt de veiling van de shirts uit de Jupiler Pro League en de specials, zoals VIP-tickets voor het Pro League Gala en het shirt van Rode Duivel Axel Witsel of Marouane Fellaini. Een wedstrijd volgen in het spoor van radiocommentator Peter Vandenbempt of een partijtje golf met Wesley Sonck zijn ook gegeerde ervaringen.

Vidal wil eigen club FC Barcelona voor de rechter slepen

Arturo Vidal wil zijn voetbalclub FC Barcelona voor de rechter slepen. De middenvelder uit Chili heeft naar eigen zeggen nog recht op 2,4 miljoen euro. Barcelona beweert dat Vidal al zijn geld over het vorige seizoen heeft ontvangen. Hij zou alleen geen recht hebben op de volledige premies voor de Spaanse landstitel en het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. Daarvoor zou Vidal te weinig wedstrijden hebben gespeeld.

Vidal is het daar niet mee eens. “Ik vind het oneerlijk dar ze me al het geld nog steeds niet hebben betaald”, vertelde hij aan het Chileens radiostation ADN.

Trossard helpt Brighton met assist aan zege tegen Bournemouth

Brighton & Hove Albion heeft op de twintigste speeldag van de Premier League de punten thuisgehouden tegen Bournemouth. Het team van Leandro Trossard won met 2-0. Jahanbakhsh (3.) opende al vlug de score voor de thuisploeg. In het slot nam Mooy (79.), op aangeven van Trossard, alle twijfel weg met de 2-0. De Belg maakte de negentig minuten vol. Brighton staat in de stand dertiende met 23 punten. Bournemouth (20 ptn) volgt drie trappen lager.

Barcelona leent Aleña uit aan Betis

Barcelona leent middenvelder Carles Aleña tot het einde van het seizoen uit aan Betis. Dat hebben beide Spaanse clubs vandaag laten weten. Barça meldt dat er in het akkoord geen aankoopoptie voorzien is.

De 21-jarige Aleña, Spaans belofte-international, doorliep de jeugdreeksen bij Barcelona en proefde sinds zijn debuut in het najaar van 2016 al meermaals van het echte werk bij de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij met het A-elftal in vijf duels in actie. Barcelona voert de Primera Division aan met twee punten voor op rivaal Real Madrid. Betis staat samen met Osasuna op de twaalfde plaats.