Football Talk. Wanyama gaat aan de slag bij ploeg Thierry Henry - Saarbrücken verrassend naar halve finale Duitse beker

04 maart 2020

Duitse vierdeklasser Saarbrücken blijft verrassen en plaatst zich voor de halve finales van DFB Pokal

FC Saarbrücken, de koploper in de Regionalliga Südwest in Duitsland, heeft zich dinsdagavond als eerste vierdeklasser ooit geplaatst voor de halve finales van de DFB Pokal. Saarbrücken versloeg Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf na strafschoppen (1-1 na 120 minuten, 7-6 na penalty’s).

Saarbrücken-doelman Daniel Batz was de grote held bij de thuisploeg. Hij stopte liefst vier elfmeters van Düsseldorf tijdens de strafschoppenreeks en had ook tijdens de reguliere speeltijd al een penalty van de bezoekers gestopt. Bij Düsseldorf was Opoku Ampomah (ex-Waasland-Beveren) invaller.

Nog dinsdagavond verloren Schalke en Benito Raman met 0-1 van Bayern München. Woensdag staan met Leverkusen-Union Berlin en Frankfurt-Werder Bremen nog twee kwartfinales van de Duitse beker op het programma.

Victor Wanyama verruilt Tottenham voor MLS-club Montréal Impact

Victor Wanyama zal de komende drie jaar de kleuren van MLS-club Montréal Impact verdedigen. De Canadese club van coach Thierry Henry en technisch directeur Olivier Renard maakte dinsdagavond de komst van de 28-jarige middenvelder bekend. Wanyama, tussen 2009 en 2011 in België aan de slag bij Germinal Beerschot en afgelopen zomer nog nadrukkelijk in beeld bij Club Brugge, verlaat Tottenham waar hij de voorbije maanden nauwelijks aan spelen toekwam.

“Ik ben heel blij te kunnen aansluiten bij Montréal”, begon Wanyama, 52-voudig Keniaans internationaal, zijn uiteenzetting op de clubwebsite. “De MLS is een competitie die elk jaar groter en groter wordt. Toen Thierry Henry me vertelde dat hij mij wilde bij Montreal, hoefde ik dan ook geen twee keer na te denken. Ik heb hem als speler altijd bewonderd. Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om met hem te werken. Ik kijk ernaar uit om hier een impact te hebben en hoop met het team een uitstekend seizoen te draaien.”

Na zijn vertrek bij het toenmalige Germinal Beerschot in de zomer van 2011 volgden voor Wanyama passages bij Celtic (2011-2013), Southampton (2013-2016) en Tottenham (2016-2020). Bij de Spurs was Wanyama in zijn eerste seizoenen een sterkhouder op het middenveld. De voorbije jaren verdween hij - mede door blessureleed - steeds verder uit beeld bij het team van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Dit seizoen kwam hij tot dusver in slechts vier wedstrijden in actie.

“Victor is een belangrijke speler met een grote carrière”, reageerde Olivier Renard nog. “Zijn ontegensprekelijke ervaring kan hij ook ten dienste stellen van de jongeren. Zo kunnen zij progressie maken.” Renard vervoegde de Canadese club, waar in het verleden Laurent Ciman nog speelde, in september vorig jaar. Hij haalde Thierry Henry als T1 naar de club.

Montréal Impact beëindigde de Eastern Conference van de MLS vorig seizoen als negende en kon zich zo niet plaatsen voor de play-offs voor de titel. Met verdediger Rudy Camacho (ex-Waasland-Beveren) speelt nog een oude bekende van de Jupiler Pro League voor de club.