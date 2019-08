Football Talk. Wagué (ex-Eupen) nu in eerste team Barça - Van Veldhoven weg bij Roda JC De voetbalredactie

02 augustus 2019

14u27

Bron: Eigen berichtgeving/AD 4

Wagué (ex-Eupen) nu in eerste team Barcelona

Moussa Wagué maakt officieel deel uit van het eerste team van FC Barcelona. De ex-speler van Eupen krijgt het rugnummer 16, dat vroeger ook gebruikt werd door clubiconen Xavi Hernández en Sergio Busquets. De 20-jarige Wagué verliet vorige zomer Eupen voor Barcelona, waar hij aan de slag ging bij het B-team van de Catalanen (nu krijgt hij dus promotie). Met de overgang was zo’n zes à zeven miljoen euro gemoeid.

[LATEST NEWS💥]@Moussa_WagueOff, with the first team 👏

👕 He'll wear No.16

All the information, here

👉 https://t.co/pgRogXYxB3 pic.twitter.com/vlop8pKLMq FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Harm van Veldhoven stapt bij Roda JC niet mee in project van nieuwe investeerder

De wegen van Roda JC en Harm van Veldhoven gaan scheiden. Dat heeft de club uit Kerkrade, die uitkomt in de Nederlandse tweede klasse, laten weten. Van Veldhoven, die Roda tussen 2008 en 2012 coachte, was er sinds medio 2017 technisch directeur. Afgelopen seizoen vervulde hij er ook de rol van algemeen directeur (ad interim). “Een verschil in visie met de nieuwe bestuursploeg doet onze wegen scheiden”, reageert Van Veldhoven, die dus niet meestapt in het project van de Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega. “Ik wil de club en alle mensen die betrokken zijn bij Roda JC het allerbeste toewensen. De laatste twee jaar stonden in het teken van puin ruimen en heropbouwen. Dankzij een stevigere verankering in de regio en een sterkere focus op de jeugdwerking werd de goede weg ingeslagen.”

“De komst van Mauricio Garcia De la Vega brengt nieuwe mogelijkheden en andere accenten met zich mee, ik hoop oprecht dat Roda JC hier optimaal de vruchten van kan plukken. Zelf hou ik aan deze club alleen maar goede herinneringen over. Vooral de vele steun die ik hier van achterban en supporters heb mogen ontvangen - zowel als coach, technisch directeur als algemeen directeur - draag ik diep in het hart. Deze club verdient zijn plaats op het hoogste niveau in Nederland.”

De 56-jarige Van Veldhoven was lange tijd actief in België, zowel als speler als coach. Hij verdedigde de kleuren van Lommel, Germinal Ekeren en RWDM. Nadien trainde de Nederbelg in ons land Lommel, Strombeek, Brussels, Cercle Brugge, Germinal Beerschot, KV Mechelen en Westerlo.

Primeur: vrouwelijke ref fluit Europese Supercup

De Française Stéphanie Frappart is door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid om op 14 augustus in Istanboel de Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Liverpool en Europa League-winnaar Chelsea in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA vandaag bekend. Het is de eerste keer dat een vrouwelijke scheidsrechter werd aangeduid om een topwedstrijd in een Europese competitie te leiden. Het wordt echter niet de eerste UEFA-competitiewedstrijd die door een vrouw geleid zal worden. Die eer was weggelegd voor de Zwitserse Nicole Petignat, die tussen 2004 en 2009 drie kwalificatiewedstrijden in de toenmalige UEFA Cup voor haar rekening nam.

“Ik heb al meermaals gezegd dat het potentieel van vrouwenvoetbal geen grenzen kent en ik ben dan ook zeer tevreden met de aanstelling van Stéphanie Frappart voor de Supercup”, verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “UEFA wil er alles aan doen om het vrouwenvoetbal te blijven ontwikkelen. Ik hoop dat de toewijding van Stéphanie een inspiratie mag zijn voor miljoenen meisjes en vrouwen op het Europese continent.”

Frappart schreef in april al geschiedenis in eigen land, toen ze in het treffen tussen Amiens en Straatsburg als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit een wedstrijd in de Ligue 1 mocht leiden. In juni werd ze voor komend seizoen gepromoveerd naar de scheidsrechterselite in Frankrijk, waardoor ze meermaals in de Ligue 1 aan de slag zal gaan. Vorige maand floot ze in Lyon de finale van het WK vrouwenvoetbal tussen de Verenigde Staten en Nederland. In 2017 nam ze op het EK de halve finale tussen Nederland en Engeland voor haar rekening.

In Istanboel wordt ze bijgestaan door haar landgenote Manuela Nicolosi en de Ierse Michelle O’Neal. De Turk Cuneyt Cakir is aangeduid als vierde official. De Fransman Clement Turpin is videoref voor die wedstrijd.

Ziekte of rugblessure? Sels out bij Strasbourg

Pech voor Matz Sels. De doelman van het Franse Strasbourg is gisteren bij de rust gewisseld in de terugmatch van de tweede voorronde van de Europa League tegen het Israëlische Maccabi Haifa. Franse media zijn het niet eens over de reden: was hij ziek of had hij een rugblessure? Het is dan ook onduidelijk hoelang de Duivel buiten strijd zal zijn.

Percy Tau in basis bij Club

Nieuw in de selectie én normaal gezien in de basis bij Club: kersverse aanwinst Percy Tau. Door het vertrek van Arnaut Danjuma wordt diens vervanger tegen STVV meteen aan de aftrap verwacht. Dennis naar links schuiven en Vlietinck in de ploeg brengen, is een optie. Clement ziet Dennis evenwel liever op de rechterflank spelen en op Diatta is het nog tot begin volgende week wachten. Afwachten of ook de herstelde Brandon Mechele zijn basisplaats inneemt. Mitrovic deed het in Beveren goed aan de zijde van uitblinker Deli, waardoor Mechele mogelijk gespaard wordt voor de belangrijke match van dinsdag tegen Dinamo Kiev. Verder maken Rezaei en Peres, voor wie met respectievelijk Charleroi en het Braziliaanse Santos onderhandeld wordt over een uitleenbeurt, geen deel uit van de selectie. Dat geldt ook voor nieuwkomer Sagna, die opnieuw naast de wedstrijdkern viel. (TTV/NP)

Baxter stapt op als bondscoach van Zuid-Afrika

De Schot Stuart Baxter is niet langer bondscoach van Zuid-Afrika. Hij stapt met onmiddellijke ingang op, zo maakte de Zuid-Afrikaanse voetbalfederatie vandaag bekend.

De 65-jarige Baxter was sinds 2017 aan zijn tweede ambtstermijn bij Bafana Bafana bezig. Eerder was hij er al tussen 2004 en 2005 aan de slag. Na het missen van de eindronde voor het WK van 2006 in Duitsland diende hij zijn ontslag in. Deze keer gaf hij een gebrek aan steun van media en publiek op als reden.

Onlangs bereikte hij met Zuid-Afrika nog de kwartfinales van de Africa Cup, waarin ze van Nigeria verloren. In de achtste finales hadden ze gastland Egypte uit het toernooi gekegeld.

Gent wil Bronn overtuigen

Dylan Bronn kreeg extra vakantie omdat hij met Tunesië tot de eindfase meedeed op de Africa Cup. Eind deze week wordt de verdediger terug in Gent verwacht. Bronn mag rekenen op belangstelling van onder meer FC Köln, Espanyol en Fiorentina, maar ook Saint-Étienne heeft volgens Franse bronnen flinke interesse. Bij Gent hebben ze nog niets gehoord van Saint-Étienne, maar de club gaat meteen met Bronn spreken als hij terug is. Het bestuur wil hem heel graag houden en hoopt dat het project van de Buffalo’s hem kan overtuigen om alsnog te blijven. (RN)