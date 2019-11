Football Talk. Waasland-Beveren tijdje zonder Heymans - Jordi Alba hervalt in dijbeenblessure De voetbalredactie

06 november 2019

Jordi Alba hervalt in dijbeenblessure

Jordi Alba (30) is niet ongeschonden uit het Champions League-duel tegen Slavia Praag (0-0) gekomen. De verdediger van FC Barcelona moest tegen Slavia bij de rust naar de kant. Onderzoek bracht aan het licht dat de vleugelverdediger opnieuw last heeft aan het linkerdijbeen, waar hij eerder dit seizoen al mee sukkelde. Barça maakte niet bekend wanneer Alba weer inzetbaar is. De Catalaanse topclub moet dit seizoen nog onder stoom komen, maar staat in groep F wel aan kop met 8 punten. Borussia Dortmund (7) en Inter Milaan (4) volgen, voor hekkensluiter Slavia (2).

Heymans (Waasland-Beveren) meerdere weken out

Waasland-Beveren zal het een tijdje moeten stellen zonder Daan Heymans. De middenvelder liep een enkelblessure op tijdens een wedstrijd met de beloften en is meerdere weken buiten strijd.

Tegenvaller voor speler en voor Waasland-Beveren, dat na Kobayashi opnieuw een nummer 10 ziet uitvallen.

Finale Copa Libertadores in Peru

De finale van de Copa Libertadores zal op zaterdag 23 november in de Peruaanse hoofdstad Lima, in plaats van in de Chileense hoofdstad Santiago, gespeeld worden. De verhuis is een gevolg van de sociale onlusten in Chili. Een oefeninterland tussen Chili en Bolivië, die op vrijdag 15 november in Conception zou plaatsvinden, gaat niet door. Op dinsdag 19 november trekt het Chileense elftal wel nog naar Lima voor een vriendschappelijk duel tegen Peru. In de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, neemt de Argentijnse titelverdediger River Plate het op tegen het Braziliaanse Flamengo. Vorig jaar moest de finale ook al verplaatst worden. Toen werd uitgeweken naar Madrid, nadat de spelersbus van Boca Juniors in Buenos Aires aangevallen werd.