Football Talk. Waasland-Beveren praat met Duitse investeerder - volledige medische staf Lokeren stapt op De voetbalredactie

23 januari 2020

06u33 0

Waasland-Beveren praat met buitenlandse investeerders

Waasland-Beveren, de club met het kleinste budget in de Jupiler Pro League, heeft gesprekken aangeknoopt met mogelijke buitenlandse investeerders. Overleven wordt jaar na jaar moeilijker en zowel binnen de club als op politiek niveau groeit het besef dat een kapitaalsinjectie op de Freethiel welkom is. Daarover werd al met diverse geïnteresseerden gepraat. De meest recente piste is die van een Duitse investeerder, die via een herverdeling van de aandelen tot die kapitaalsinjectie zou willen overgaan. Volgens onze informatie is voorzitter Dirk Huyck evenwel niet overtuigd en is een overeenkomst nog niet voor direct. (MVS/LUVM)

Volledige medische staf Lokeren stapt op

Nieuw onheilspellend nieuws vanop Daknam. Daar heeft de volledige medische staf ontslag genomen. Dokters en kinesisten pikken het niet langer dat ze niet betaald worden en zijn ondertussen aan hun opzeg bezig. Uit respect voor de spelers doen ze het seizoen uit. De anonieme weldoener die achter de "zeer waardevolle sponsordeal van vier jaar" zit, laat ondertussen nog steeds op zich wachten. "Vandaag en morgen worden de laatste punten en komma's aangebracht", klonk het maandag bij Lokeren. 't Is ondertussen donderdag. (MVS)