Football Talk. Waarom Bayat op Neerpede was...

Football Talk.

17 september 2019

06u38 0

Mogi Bayat praat met Verschueren

Mogi Bayat was gisteren op het oefencomplex van RSCA. Anderlecht benadrukte bij monde van Michael Verschueren dat de club geen inkomende transfers met de besproken makelaar onderhandelt. Wel had Bayat een onderhoud met Verschueren over Adrien Trebel, die belangstelling uit het Midden-Oosten geniet. Of het tot een transfer komt, zal afhangen van de persoonlijke voorkeur van Trebel en zijn sportieve toekomst onder Vincent Kompany. (PJC)

Chipciu opnieuw out

Van de regen in de drup. Alexandru Chipciu (30) is opnieuw out. De Roemeen miste een groot deel van de voorbereiding en de competitiestart door een blessure aan de hamstrings. De laatste weken trainde hij voluit mee - in de testimonial van Vincent Kompany in Manchester maakte hij zelfs minuten in wat hij nadien “één van de mooiste dagen uit zijn leven” noemde - maar intussen zit hij wederom in de ziekenboeg. Anderlecht zag in Chipciu, die eerstdaags nog wat check-ups moet ondergaan, een interessante speler om op de rechtsachterpositie de concurrentie aan te gaan. (PJC)

Sportief directeur Colomer stapt op in Eupen

Sportief directeur Josep Colomer verlaat AS Eupen. De Spanjaard vervulde die functie sinds de Aspire Zone Foundation in 2012 de club overnam van een kortstondige Italiaanse directie. Colomer blijft in een andere rol wel in dienst bij de Qatarese Foundation. Met hem als sportief directeur promoveerde Eupen in 2016 opnieuw naar de Jupiler Pro League. Tot de transfers die hij hielp realiseren behoren Akram Afif en Abdelkarim Hassan (dit jaar Aziatisch kampioen met Qatar), Moussa Wague (nu Barcelona), Henry Onyekuru (nu AS Monaco), Christian Kabasele (nu Watford) en Clinton Mata (nu Club Brugge). De rol van sportief directeur wordt overgenomen door algemeen directeur Christoph Henkel. Hij zal worden bijgestaan door Siegfried Marti (60), die de voorbije jaren actief was als scout of hoofdscout in de Bundesliga bij Werder Bremen en Mainz 05. (AR)

Prins Abdullah eigenaar van Sheffield United

Prins Abdullah Bin Mosaad - die voor de helft eigenaar is van Beerschot - wordt voor de volle honderd procent eigenaar van Premier League-club Sheffield United. Sinds 2013 had de Saudische prins al de helft van Sheffields aandelen in handen, maar recent kwam het tot een dispuut met de andere co-eigenaar Kevin McCabe. Een Britse rechtbank besliste nu dat prins Abdullah McCabe mag uitkopen. (KDC)