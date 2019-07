Football Talk. VS-vrouwen willen niet op visite bij Trump - Alweer operatie voor Najar: zes maanden out De voetbalredactie

10 juli 2019

Rapinoe: “Zullen niet naar Witte Huis gaan”

De Amerikaanse voetbalvrouwen zullen niet ingaan op een uitnodiging van het Witte Huis om hun wereldtitel met president Donald Trump te vieren. Dat vertelde sterspeelster Megan Rapinoe in een interview met CNN. “Ik zal niet gaan”, zei Rapinoe. “En ik geloof dat de andere leden van de ploeg met wie ik erover heb gesproken het evenmin zullen doen.”

Rapinoe, die op het WK in Frankrijk de titel van topschutter greep en tot beste speelster werd uitgeroepen, ligt al langer overhoop met Trump. Ze hekelde al meerdere keren zijn politieke beleid. Volgens de aanvalster, in haar land een boegbeeld van de holebigemeenschap, zou Trump een ontmoeting met het team ‘misbruiken’. “Ik zie niet in waarom we zouden gaan. Ik kan mij niet inbeelden dat mijn teamgenoten in zo’n positie geplaatst willen worden.”

Op de vraag wat ze Trump zou vertellen, mocht ze hem toch ontmoeten, antwoordde Rapinoe: “Ik zou hem zeggen dat zijn boodschap mensen uitsluit. Je sluit mensen uit die op mij gelijken. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid als leider van dit land om te zorgen voor elk individu, en dat moet je beter doen.”

Via zijn geliefkoosde medium Twitter liet Trump al eerder weten dat hij de Amerikaanse vrouwen hoe dan ook zou uitnodigen na het WK. Tegelijk deelde hij een sneer uit richting Rapinoe. “Megan mag nooit te weinig respect tonen voor ons land, het Witte Huis of onze vlag. Vooral omdat er zoveel voor haar en het team is gedaan. Wees trots op de vlag die je draagt.”

Andy Najar moet opnieuw onder het mes

Pech blijft Andy Najar achtervolgen. De Hondurees moet opnieuw onder het mes. In de oefenwedstrijd tegen Paraguay op 6 juni blesseerde de rechtsachter zich aan de knie. De medische staf van Honduras dacht aanvankelijk aan een lichte meniscusblessure, maar Anderlecht liet hem wel meteen naar België overvliegen voor bijkomende medische tests. Daaruit bleek dat de blessure véél ernstiger is en dat de voorste kruisbanden zijn gescheurd. Najar moet zeker worden geopereerd. Bij een blessure aan de kruisbanden wordt doorgaans een inactiviteit van zes maanden vooropgesteld. Door de blessure van Najar komen enkel nog Saelemaekers en in mindere mate Chipciu in aanmerking voor de rechtsachterpositie. Het is niet uitgesloten dat paars-wit op zoek gaat naar een nieuwe rechtsback. (MJR)