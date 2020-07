Football Talk. Vrees voor zware blessure bij Coopman - Dinamo Kiev verovert Oekraïense beker Voetbalredactie

09 juli 2020

07u26 0

Vrees voor zware blessure bij Coopman

Antwerp-middenvelder Sander Coopman viel tijdens de oefenpot tegen Eupen (0-1) een kwartier voor tijd uit met een knieblessure, Antwerp speelde verder met tien. De onfortuinlijke middenvelder wordt vandaag verder onderzocht, er wordt gevreesd voor een gescheurde kruisband. (MVS)

Lommel SK leent Uruguayaan

Juan Bautista Cejas gaat zes maanden bij Lommel SK voetballen. Cejas is een Uruguayaanse spits van 22 die vooral op de flank uitgespeeld wordt. Hij wordt uitgeleend door Quilmes dat uitkomt in de Argentijnse tweede klasse. Daarvoor speelde hij nog bij Estudiantes II.

Sinds de overname door de City Group, waartoe ook Manchester City behoort, is dit de tweede versterking voor Lommel. Eerder haalde het ook de Bulgaar Filip Krastev binnen.

Oekraïense beker voor Dinamo Kiev

Dinamo Kiev heeft voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis, voor het eerst sinds 2015, de Oekraïense beker veroverd. Na strafschoppen versloeg het woensdag in de finale Vorskla Poltava. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 na goals van Ruslan Stepanyuk (10.) en Benjamin Verbic (28.). In de penaltyreeks haalde Dinamo Kiev het met 8-7. Het duel werd achter gesloten deuren gespeeld. In de competitie moest Dinamo Kiev de titel aan rivaal Shakhtar Donetsk laten.