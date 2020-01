Football Talk. Vrees voor gescheurde kruisbanden bij Wesley - Vermaelen wint aan zijde van Iniesta de Japanse beker ODBS/ABD

01 januari 2020

17u07 4

Wesley Moraes mogelijk kruisbanden gescheurd

Balen voor Wesley Moraes. De ex-spits van Club Brugge, die nu actief is bij Aston Villa in de Premier League, liep een zware blessure op tijdens het duel tegen Burnley. Twintig minuten voor affluiten incasseerde de 23-jarige Braziliaan een stevige tackle van Burnley-verdediger Ben Mee. Wesley moest met een brancard van het veld gedragen worden. Er wordt gevreesd dat hij zijn kruisbanden gescheurd heeft - op een officiële diagnose is het nog wachten.

Thomas Vermaelen wint aan zijde van Iniesta de Japanse beker

Vissel Kobe heeft in het nieuwe nationale stadion in Tokio de Japanse Beker van de keizer gewonnen. De ploeg van Rode Duivel Thomas Vermaelen klopte in de finale Kashima Antlers met 2-0. Een eigen doelpunt van Inukai (18') lanceerde Vissel Kobe, waarna Fujimoto (38') nog voor de pauze de 2-0 eindstand op het bord zette. Vermaelen speelde de partij uit. Ook Iniesta en Podolski speelden 90 minuten. David Villa mocht in de slotminuut invallen bij wijze van afscheid aan de club.

De 34-jarige Vermaelen voetbalt sinds afgelopen zomer voor Vissel Kobe, dat getraind wordt door de Duitser Thorsten Fink. Het is voor de Rode Duivel zijn eerste prijs met de Japanse club, die voor het eerst in zijn geschiedenis de Beker van de keizer verovert en zich zo meteen plaatst voor de Aziatische Champions League.

Chelsea boekt bijna 120 miljoen euro verlies

Chelsea heeft zijn boekhouding tot 30 juni afgesloten met een verlies van bijna 100 miljoen pond (ongeveer 118 miljoen euro). Dat heeft de Premier League-club dinsdag laten weten. De omzet steeg licht tot 446,7 miljoen pond (523 miljoen euro), maar omdat het Londense team in het seizoen 2018-2019 geen Champions League speelde en recordsommen neertelde voor spelers als Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic en Jorginho, gingen de cijfers toch in het rood. The Blues wisselden ook meermaals van coach, wat voor het verlies van 96,6 miljoen pond zorgde. In een reactie laat Chelsea, dat gebonden is aan de Financial Fair Play, weten dat het de komende jaren financieel stabiel zal blijven terwijl de club blijft mikken op sportief succes.

Rooney maakt zich bij Derby op voor Engelse rentree

Wayne Rooney staat dicht bij zijn terugkeer op de Engelse voetbalvelden. De 34-jarige spits gaat zoals afgelopen zomer aangekondigd als speler aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Rooney, die bij het team onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook ervaring wil opdoen als assistent-trainer, kan donderdag in het duel tegen Barnsley zijn debuut vieren.

De voormalige international komt over van MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar dus al laten weten in januari de overstap te maken. Bij Derby County ondertekende hij toen een contract voor anderhalf seizoen van begin 2020 tot de zomer van 2021, met optie voor nog een jaar.

Rooney verliet in de zomer van 2018 de Premier League voor een avontuur in de Verenigde Staten. Een jaar eerder was hij naar Everton teruggekeerd nadat hij dertien seizoenen de kleuren van Manchester United had verdedigd. De Red Devils hadden Rooney in 2004 voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Everton, waar hij twee jaar eerder als 16-jarig toptalent in het eerste elftal debuteerde. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. Bij The Toffees was Rooney in zijn laatste seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 40 wedstrijden.