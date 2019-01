Football Talk. Vrees voor ernstige blessure Neymar houdt aan - Atlético blijft in het spoor van Barcelona De voetbalredactie

26 januari 2019

18u30

Ernst blessure Neymar nog onduidelijk

Neymar verliet woensdag in tranen het veld nadat hij opnieuw geblesseerd raakte aan de voet die hem vorig jaar ook al lange tijd aan de kant hield. Bijna een jaar geleden brak hij een middenvoetsbeentje en de Braziliaan ondervindt daar opnieuw hinder van. Volgens trainer Thomas Tuchel is nog onduidelijk hoe lang de wereldster eruit ligt.

“Hij is al begonnen met de behandeling en we moeten nu de komende week afwachten. Zijn verdere behandeling hangt af van hoe de blessure zich ontwikkeld”, vertelt Tuchel, die tevens bevestigd dat het om hetzelfde middenvoetsbeentje als vorig jaar gaat.

Neymar liep in februari vorig jaar een gebroken middenvoetsbeentje op. De duurste voetballer ter wereld moest in eigen land een operatie ondergaan en was maar net op tijd fit voor het WK. De ‘Seleção’ werd in Rusland in de kwartfinale uitgeschakeld door de Rode Duivels.

Voor Paris Saint-Germain is het een noodzaak om Neymar zo snel mogelijk terug te hebben, want op 12 februari wacht het belangrijke treffen met Manchester United. Ook Marco Verratti lijkt dat duel mogelijk te missen. “We moeten met z’n allen oplossingen vinden om het gemis van Marco en Neymar op te vangen”, vertelt Tuchel. “Verratti kan inmiddels wel rennen zonder pijn, maar heeft nog geen training met een bal gedaan.”

Atlético Madrid houdt FC Barcelona in zicht

Atlético Madrid is bezig aan een serie in de Spaanse voetbalcompetitie. De winnaar van de Europa League behaalde de derde achtereenvolgende overwinning. Atlético zette Getafe met 2-0 aan de kant, na eerdere zeges op Levante (1-0) en SD Huesca (1-3).

Antoine Griezmann opende in de 27ste minuut de score. Voor de Franse aanvaller betekende dat zijn tiende doelpunt in La Liga dit seizoen. Middenvelder Saúl zorgde tien minuten later voor de tweede treffer. Getafe beëindigde de wedstrijd met slechts negen spelers. De verdedigers Dakonam Djené en Leandro Cabrera moesten in de slotfase beiden met twee keer geel en dus rood van het veld.

Atlético Madrid verkleinde de achterstand op koploper FC Barcelona tot twee punten. De Catalanen spelen morgen de uitwedstrijd tegen FC Girona. Getafe blijft op de zesde plaats staan.