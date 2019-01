Football Talk. Vranjes duikt weer op bij Anderlecht, nieuwkomer Zulj toch in kern? - Ook Franse ex-topref helpt Belgische arbitrage De voetbalredactie

19 januari 2019

Vranjes duikt weer op bij Anderlecht

Dáár is Ognjen Vranjes (28) weer. Aan de zijde van de Albanees Kristal Abazaj dook de Bosnische verdediger opnieuw op bij Anderlecht. Vranjes maakte zich de jongste tijd onmogelijk door zijn fratsen binnen de club. Hij was even niet te bespeuren bij paars-wit -”ziek”, klonk het- maar intussen meldde hij zich weer. De kans lijkt klein dat het iets aan zijn situatie verandert. Vranjes mag immers vertrekken. “We zoeken een oplossing voor hem”, aldus Michael Verschueren eerder deze week.

Kazachstan heeft nieuwe bondscoach

De Tsjech Michal Bilek is de nieuwe bondscoach van Kazachstan, tegenstander van de Rode Duivels in de kwalificaties voor het EK 2020. De 53-jarige Bilek is de opvolger van de eerder deze week opgestapte Bulgaar Stanimir Stoilov. Bilek was tussen 2009 en 2013 bondscoach van Tsjechië en bereikte met zijn vaderland de kwartfinales op het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Hij is nu de man die Kazachstan naar het EK van volgend jaar moet loodsen, al lijkt dat een moeilijke opdracht te worden, met naast België ook nog WK-verrassing Rusland en Schotland in de groep. Op 8 juni zakken de Kazachen naar Brussel af voor het duel met de Rode Duivels, op de derde speeldag in de groep.

Bornauw out, Zulj toch in de kern?

Gelukkig is de staf enorm - de revalidatietrainers hebben hun handen vol. Adrien Trebel moet normaal gezien afhaken voor AA Gent met last aan de knie. Hetzelfde geldt voor Sebastiaan Bornauw. De verdediger moest ook al de ganse stage geblesseerd toekijken. Aanwinst Peter Zulj sloot gisteren in uw krant uit klaar te geraken voor de topper - zijn conditie zou allerminst geweldig zijn, zo zeggen Oostenrijkse collega’s -, maar coach Fred Rutten zette de deur op een kier: “We zullen eerst evalueren hoe fit hij is.” Toen tot slot de vraag kwam of Rutten de intieme foto’s van Ognjen Vranjes had gezien, verscheen er een grijns op zijn gezicht. “Vluchtig, ja”, luidde het antwoord. “Maar ik kan voor het overige niks over die jongen zeggen. We hebben één keer de hand geschud, sindsdien is hij ziek.” (PJC)

Ook Franse ex-topref helpt Belgische arbitrage

Dat de gewezen Engelse topref David Elleray de Belgische arbitrage uit het slop moet halen, was al geweten. Maar in alle stilte werkte de voetbalbond de afgelopen weken ook samen met een tweede grote naam uit de arbitrage. De KBVB riep de hulp in van de Fransman Bertrand Layec (53). Tussen 2007 en 2010 hoorde hij bij de beste 20 Europese scheidsrechters. Hij floot een kwartfinale in de Champions League en een halve finale in de Europa League. Nadien ging hij aan de slag bij de Franse voetbalbond, waar hij eind 2018 vertrok. Voor de UEFA begeleidde hij ook verschillende jonge talentvolle refs. Het is die ervaring die van Layec een interessant profiel maakte voor de bond. Op het einde van dit seizoen gaat de Fransman wel aan de slag als scheidsrechtersbaas van de Cypriotische voetbalbond. (NVK)