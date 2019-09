Football Talk. Vormer tóch klaar voor derby - Paars-wit gaat bordeauxrood De voetbalredactie

13 september 2019

06u50 0

Vormer tóch klaar voor derby

Eén dag nadat hij de spelersvoorstelling aan zich liet voorbijgaan, tekende Ruud Vormer opnieuw present in Knokke-Heist. De Nederlander is hersteld nadat hij enkele dagen ziek thuis bleef en kan gewoon aan de slag in de Brugse derby. Ook Simon Deli, die met lichte klachten terugkeerde van interlandverplichtingen, kan in principe in actie komen tegen groen-zwart. (TTV)

Paars-wit gaat bordeauxrood

Anderlecht heeft de kleur van zijn derde uitrusting bekendgemaakt. Na de paarse en de witte tenue waar de fans zo’n heimwee naar hadden en waar de nieuwe kledijsponsor Joma naar terug heeft gegrepen, wordt rood de derde kleur. Niet het felrood van Standard, wel het bordeauxrood van het iconische truitje van AS Roma. In het derde shirt zitten ook een paar specifieke verwijzingen naar de club: het oprichtingsjaar, 1908, en in de nek en in de zoom onderaan het shirt het opschrift ‘We Are Anderlecht’.

De nieuwe uitrusting is te koop in de fanshop voor 80 euro. (MJR)

Mazzu: “Klaar voor speciale avond”

“Een speciale avond.” Zo noemde Mazzu zijn terugkeer naar Charleroi. “Qua scouting was dit misschien wel de meest delicate opgave, omdat ik alle spelers zo goed ken. Ik wil mijn spelers ook niet overladen met informatie. Het zou van weinig respect voor coach Belhocine getuigen mocht ik zeggen dat de spelers van Charleroi mij niet zouden kunnen verrassen.” Ally Samatta trainde mee en lijkt speelklaar. Jhon Lucumi trainde individueel en zit niet in de selectie, Théo Bongonda wel, voor het eerst na zijn rugblessure.

Hoewel Nicholson en Nurio na hun interlands met Jamaica en Angola pas gisteren aansloten bij de Carolo’s, komen ze zeker aan de aftrap. Van de selectie zijn er slechts drie die Mazzu nooit meemaakten: Diagne, Nicholson en tweede doelman Descamps. (KDZ/AR)