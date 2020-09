Football Talk. Voorzitter Napoli test positief op corona - Opener La Liga met dag uitgesteld Redactie

10 september 2020

11u10

De Laurentiis positief

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft positief getest op het coronavirus, zo bevestigt de club vandaag. Volgens berichten in de Italiaanse media zou de flamboyante clubvoorzitter eerder al symptomen vertoond hebben, maar woonde hij desondanks nog een vergadering van de Lega Serie A in Milaan bij, waar onderhandeld werd over de mediarechten. De 71-jarige voormalige filmproducent zou daarbij geen mondmasker gedragen hebben.

Opener La Liga uitgesteld

De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Spaanse hoogste klasse is met één dag uitgesteld vanwege een conflict tussen de Spaanse Voetbalbond RFEF en La Liga. De wedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao wordt van vrijdag opgeschoven naar zaterdag. De Spaanse bond wil immers niet dat er op vrijdag en maandag duels afgewerkt worden, omdat er dan minder fans naar de stadions zouden afzakken. Uit onderzoek bleek dat fans het liefst tijdens het weekend naar het stadion gaan. Het duel tussen Alavés en Betis zou aanvankelijk maandag gespeeld worden, maar wordt verplaatst naar zondag.

Omdat de wedstrijden vanwege de coronacrisis toch nog achter gesloten deuren gespeeld worden, besloot La Liga om voorlopig toch wedstrijden op vrijdag en maandag te programmeren, wat beter is voor de rechtenhouders. Die beslissing werd nu door de Spaanse bond teruggedraaid.