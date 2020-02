Football Talk. Voormalig Oostende-coach krijgt na 46 dagen al de bons in Cyprus - Totti begint aan “nieuw avontuur” De voetbalredactie

11 februari 2020

12u35

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1

Ingebrigtsen al weg bij APOEL

46 dagen na zijn aanstelling is de Noorse coach Kare Ingebrigtsen reeds ontslagen bij de Cypriotische eersteklasser Apoel Nicosia, zo maakte de club bekend. De 54-jarige Ingebrigtsen boekte wisselvallige resultaten bij de club uit de hoofdstad: in acht wedstrijden werd er vier keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Niet voldoende voor een team dat elk jaar voor de titel wil gaan en dit seizoen in het klassement niet verder komt dan de derde plaats, op vijf punten van leider Anorthosis.

Ingebrigtsen zorgde voor een stevige verrassing door eind vorig jaar KV Oostende te verlaten voor een avontuur in Cyprus. Het nieuws lekte bovendien uit tijdens de competitiewedstrijd op Charleroi, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen. De Noor was toen nog maar sinds het begin van het seizoen aan de slag bij de Kustploeg, waar hij een contract voor twee jaar had ondertekend. Ook in Oostende waren de resultaten niet al te spectaculair: bij zijn vertrek stond het team reeds op de op twee na laatste plaats in de Jupiler Pro League.

Voordien was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer bij Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) en Rosenborg (2014-2018) aan de slag.

Λύση συνεργασίας με Kåre #Ingebrigtsen. #APOELFC

ℹ️ https://t.co/pGCsdcu1uB pic.twitter.com/2LWvJwsT7p APOEL FC(@ apoelfcofficial) link

Doelpunt van Dessoleil (Charleroi) tegen Zulte Waregem onterecht afgekeurd

Zowel scheidsrechter Jasper Vergoote als zijn videoref gingen afgelopen zaterdag tijdens Charleroi-Zulte Waregem op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League de mist in door het doelpunt van Dorian Dessoleil af te keuren. Dat bleek maandagavond uit de wekelijkse analyse van het Professional Refereeing Department van de Belgische voetbalbond (KBVB).

In de slotminuten kopte Charleroi-verdediger Dessoleil bij een corner het leer tegen de netten. Hij zette zich daarbij af op zijn tegenstander Deschacht, maar ref Vergoote keurde het doelpunt goed. Tot de VAR hem aanmaande om de beelden te herbekijken voor een duwfout van Dessoleil. De scheidsrechter besliste daarop alsnog het doelpunt af te keuren. Dat deed hij eerder ook al (terecht) wegens een buitenspelgoal van Charleroi-spits Fall.

Zowel de videoref als de scheidsrechter gingen bij de beoordeling van de fase in de fout, stelt het Professional Refereeing Department (PRD). “De actie van Dessoleil moet als een ‘normaal voetbalcontact’ beschouwd worden. Voor dat lichte contact wordt geen VAR-interventie verwacht, maar ook Vergoot hoeft zijn eerder genomen beslissing niet te wijzigen”, klinkt het op de website van de KBVB. “Het was een onjuiste VAR-interventie en een onjuiste eindbeslissing van de scheidsrechter.”

Terechte uitsluiting Asamoah

Het PRD lichtte voorts de tweede gele kaart voor STVV-aanvaller Samuel Asamoah toe. Tegen Eupen vierde hij zijn derde doelpunt door zijn shirt over zijn hoofd te trekken om de boodschap ‘Jesus loves you’ te laten zien. “Enkel het shirt optillen om een boodschap te tonen, wordt niet bestraft met een gele kaart. Dat is een actie die wel gemeld moet worden in het rapport van de scheidsrechter”, klinkt het. “Het shirt uitdoen of het hoofd bedekken wordt wel bestraft met geel. Het was dus een correcte beslissing van de scheidsrechter.”

AS Roma-icoon Francesco Totti begint aan “nieuw avontuur”

AS Roma-icoon Francesco Totti heeft twee bedrijven opgericht die scouting- en managementopdrachten zullen uitvoeren. Dat maakte de 43-jarige voormalige aanvaller maandagavond bekend op Twitter.

Totti prees zijn bedrijven IT Scouting en CT10, vermoedelijk een verwijzing naar zijn shirtnummer, aan met een promotiefilmpje. “Een nieuw avontuur begint”, schreef hij. “Ik ben trots aan te kondigen dat ik twee bedrijven heb opgericht, beide in Rome, voor het bijstaan van spelers en clubs.”

In juni van vorig jaar nam Totti na dertig jaar afscheid van de club van zijn hart. Hij verliet de technische staf, uit onvrede met de Amerikaanse directie. De Romeinse goaltjesdief debuteerde in 1993 op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van AS Roma. Hij maakte in 785 wedstrijden 307 doelpunten en won met AS Roma de titel in 2001 en twee keer de beker. In 2006 werd Totti met Italië wereldkampioen. In de zomer van 2017 zette hij een punt achter zijn spelerscarrière.

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 Francesco Totti(@ Totti) link

Jürgen Klinsmann stapt op bij Hertha Berlijn

Jürgen Klinsmann houdt het na ruim twee maanden voor bekeken als coach van Hertha Berlijn. Dat heeft de 55-jarige Duitser dinsdagvoormiddag aangekondigd op Facebook. De Bundesliga-club bevestigde even later het bericht.

Klinsmann heeft het in zijn Facebookbericht over een gebrek aan vertrouwen binnen de club. “Na lang overwegen ben ik tot het besluit gekomen mijn taak als hoofdtrainer ter beschikking te stellen en me opnieuw op mijn oorspronkelijke taak als lid van de raad van toezicht toe te leggen”, aldus de voormalige Duitse international. Klinsmann nam dinsdag voor de training afscheid van zijn spelers.

“Wat deze morgen is gebeurd, heeft ons verrast. In het bijzonder na de samenwerking vol vertrouwen in de drukke wintertransferperiode was daarvoor geen enkele aanwijzing”, reageert technisch directeur Michael Preetz.

Hertha Berlijn, met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, staat na 21 speeldagen op de 14e plaats in de Bundesliga, zes punten boven de degradatiezone. Assistent Alexander Nouri neemt voorlopig over van Klinsmann.

Klinsmann volgde eind november Ante Covic op bij Hertha, het was de bedoeling dat hij tot het einde van het seizoen aan zou blijven. Eerder stond hij van 2004 tot 2006 aan het hoofd van de Mannschaft. Klinsmann coachte in 2008-2009 Bayern München, maar werd voor het einde van het seizoen ontslagen. Van 2011 tot 2016 was hij bondscoach van de Verenigde Staten.

Patro Eisden legt klacht neer en eist replay van match tegen RWDM

Patro Eisden Maasmechelen heeft maandag een klacht neergelegd bij het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), omdat een van zijn spelers afgelopen weekend een elleboog incasseerde van een RWDM-tegenstrever. “Deze fase is resultaatbepalend geweest door scheidsrechterlijke dwaling”, aldus de Limburgse amateurclub. Patro Eisden eist een replay.

RWDM ontving de Limburgse ploeg van Stijn Stijnen afgelopen zaterdag in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek. Na ruim een kwartier voetballen raakte RWDM-speler Moussa Traoré zijn opponent William Baeten in het gezicht met zijn elleboog. Een ongelukkig incident, oordeelde de scheidsrechter. De kaarten bleven op zak. Maar Patro Eisden voelde zich benadeeld, omdat Baeten voor verzorging en het wisselen van zijn bebloed truitje naar de kant moest. Tegen een man minder lukte RWDM zo de gelijkmaker (1-1). De Brusselaars zouden de match van de 21e speeldag in de eerste amateurklasse ook winnen met 2-1 en naderen zo tot op vier punten van Patro, de nummer vier in de stand.

Maar Patro vecht dat resultaat aan. “Deze fase bracht niet enkel de gezondheid van Baeten in gevaar (neusbreuk en verdere onderzoeken zijn vereist), maar was ook resultaatbepalend door scheidsrechterlijke dwaling. Patro Eisden is van oordeel dat de wedstrijd herspeeld moet worden en zal deze eis voorleggen bij de comités die hier bevoegd voor zijn”, klinkt het bij de Maasmechelaars. “De KBVB draagt fair play hoog in het vaandel. Patro verwacht niets anders dan een beslissing die strookt met de waarden van fair play.”

De KBVB bevestigde dinsdag de klacht ontvangen te hebben. Het is nu aan het Referee Department om er een oordeel over te vellen.