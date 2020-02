Football Talk. Voormalig KV Oostende-coach krijgt na 46 dagen al de bons in Cyprus De voetbalredactie

11 februari 2020

11u39

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1

Kare Ingebrigtsen, de ex-coach van KV Oostende, is na amper 46 dagen alweer ontslagen bij het Cypriotische APOEL Nicosia. Het verlies op het veld van Larnaca (1-0) van afgelopen weekend bleek de aanleiding voor het bestuur om de Noor aan de deur te zetten. Een derde plaats, op vijf punten van leider Anorthosis Famagusta, werd als onvoldoende ingeschat. Ingebrigtsen stond in totaal acht wedstrijden aan het roer bij APOEL: vier keer werd er gewonnen, twee keer speelde hij met z’n ploeg gelijk en twee keer werd er verloren met het kleinste verschil.

Toen het nieuws over zijn nakende vertrek naar APOEL Nicosia de pers bereikte, stond Kare Ingebrigtsen (54) nog gewoon langs de lijn te coachen in ons land, bij KV Oostende. Op dat moment waren de spelers, die toen rammel kregen van Charleroi, nog niet op de hoogte. Voorzitter Frank Dierckens wel: hij bevestigde tijdens de rust van het duel tegen de Carolo’s dat Ingebrigtsen hem een dag eerder had ingelicht over zijn verhuis naar Cyprus. Bij Oostende werd hij opgevolgd door Dennis Van Wijk.

