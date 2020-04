Football Talk. Voormalig Atlético én Real Madrid-trainer Antic overleden Voetbalredactie

Voormalig Atlético én Real Madrid-trainer Antic overleden

De Servische oud-coach Radomir Antic is na een lange en slepende ziekte op 71-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn ex-club Atlético Madrid bekend. Naast Atlético was Antic ook bij stadsgenoot Real Madrid en aartsrivaal FC Barcelona aan de slag, waardoor hij de enige coach is die ooit gewerkt heeft bij de drie Spaanse topclubs.

Volgens de toonaangevende sportkrant Marca sukkelde Antic al jaren met een ziekte. In het seizoen 1995-1996 behaalde hij met de dubbel voor Atlético zijn grootste succes. De club van onze landgenoot Yannick Carrasco reageerde dan ook verslagen op Twitter. “De Atlético-familie is in rouw na het overlijden van een van onze legendarische coaches: Radomir Antic. Hij zit voor altijd in onze harten. Rust in vrede.”

Endo trekt definitief naar VfB Stuttgart, STVV vangt 1,5 miljoen euro

De Duitse promovendus VfB Stuttgart verzekert zich van de diensten van de 22-jarige Japanse middenvelder en international Wataru Endo van STVV. STVV verhuurde de speler afgelopen seizoen voor 300.000 euro plus optie aan de Duitse tweedeklasser. Endo brak er door en zag hoe de Duitsers de optie in zijn contract nu lichtten. Daardoor ontvangt STVV nog ‘s 1,5 miljoen voor de speler. (FKS).

Drazen Brncic verlengt contract bij FC Luik

Drazen Brncic heeft zijn contract bij traditieclub FC Luik uit de eerste amateurklasse voor onbepaalde duur verlengd, zo maakte de club maandag bekend. De 48-jarige Belgische Kroaat streek eind vorig jaar neer op Rocourt om er de ontslagen Marc Grosjean op te volgen. Zijn overeenkomst zou er over enkele maanden aflopen. Als speler verdedigde Brncic de kleuren van Charleroi, AC Milan, Inter en MVV. Als trainer was hij aan de slag bij Verviers, Union, Patro Eisen, Seraing en RWDM. Bij die laatste club werd hij in augustus bedankt voor bewezen diensten.

Del Bosque vindt niet dat Barcelona Neymar moet terughalen

Vicente del Bosque vindt het geen goed idee als Barcelona zou proberen Neymar terug naar Catalonië te halen, een gerucht dat wel vaker opduikt. Dat vertelde de gerespecteerde ex-trainer van onder meer Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg aan El Mundo Deportivo, de ‘huiskrant’ van Barça.

“Hij is een beetje een moeilijk geval. Ik denk niet dat hij een goed voorbeeld is. Maar ik vind hem voor alle duidelijkheid wel een heel goede speler”, zegt de 69-jarige Del Bosque, die met Spanje wereld- en Europees kampioen werd en met Real twee keer de Champions League won. “Als je mij vraagt wie de beste vijf spelers in de wereld zijn, dan zou hij zeker in de lijst staan. Maar op het veld probeert hij vals te spelen, speelt hij veel toneel. En er is ook nog de manier waarop hij Barcelona verliet...”

Neymar stapte in 2017 na een hele soap voor een recordsom van 222 miljoen euro over van Barcelona naar PSG. Vorige zomer werd de Braziliaanse spits nadrukkelijk aan zijn ex-club gelinkt en reisde een delegatie van Barcelona zelfs af naar Parijs om er met de Qatarese eigenaars van PSG te onderhandelen. Volgens sommige Spaanse media volgt er deze zomer een nieuwe poging van Barcelona om Neymar te herenigen met Lionel Messi, die zijn voormalige spitsbroeder graag zou zien terugkeren naar Camp Nou.