Football Talk. Voetbalbond lanceert jaarabonnement voor alle thuiswedstrijden Rode Duivels - Depoitre ziet coach vertrekken - Rezaei verliest schoonvader bij ongeval

14 januari 2019

Schoonvader Rezaei komt om bij ongeval in Iran

De schoonvader van Club Brugge-aanvaller Kaveh Rezaei is vandaag omgekomen bij een ongeval in thuisland Iran. “We willen Kaveh en zijn familie veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijden”, luidt het bij blauw-zwart.

Timothy Castagne met Atalanta Bergamo naar kwarfinales Coppa Italia

Timothy Castagne heeft zich maandag met Atalanta Bergamo voor de kwartfinales van de Italiaanse beker geplaatst. Atalanta versloeg Cagliari met 0-2, dankzij late doelpunten van Duvan Zapata (88e) en Mario Pasalic (93e). Castagne speelde de volledige wedstrijd en leverde de assist voor de 0-1. Om een plaats in de halve finales geeft Atalanta bekerhouder Juventus partij.

India grijpt naast historische kwalificatie Asian Cup

De Verenigde Arabische Emiraten, Thailand en Bahrein hebben zich in groep A voor de achtste finales van de Asian Cup geplaatst. India is uitgeschakeld.

De Verenigde Arabische Emitaten speelden in Al Ain 1-1 gelijk tegen Thailand. Dat volstond voor de groepswinst. India, na twee speeldagen nog tweede in de stand, greep naast een historische kwalificatie. In Sharjah verloor het met 1-0 van Bahrein en dat na een penaltygoal in de slotminuut.

Het gastland eindigde met 5 punten, één meer dan Thailand en Bahrein. Thailand is tweede omdat het het onderling duel won (1-0). Bahrein mag wel als één van de beste vier derdes door.

Groep A

India - Bahrein 0-1

Verenigde Arabische Emiraten - Thailand 1-1

Eindstand: Ptn W G D V dv dt ver

1. VAE 5 3 1 2 0 4 2 2

2. Thailand 4 3 1 1 1 3 5 -2

3. Bahrein 4 3 1 1 1 2 2 0

4. India 3 3 1 0 2 4 4 0

David Wagner en Huddersfield Town beëindigen samenwerking

Coach David Wagner en Huddersfield Town hebben in onderling overleg een punt gezet achter hun samenwerking. Dat meldt de Premier League-club van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza (gehuurd van Montpellier).

In de Premier League is Huddersfield Town laatste met 11 punten uit 22 wedstrijden, The Terriers zijn acht punten verwijderd van een ‘veilige’ plek.

Wagner kwam in november 2015 aan het roer bij Huddersfield Town. De 47-jarige Duitser bezorgde de club in het seizoen 2016-17 via de play-offs in de Championship de promotie naar de Premier League. Huddersfield wist zich vorig seizoen te handhaven in de Engelse eerste divisie door op de 16e plaats te eindigen.

Voorzitter Dean Hoyle vindt het bijzonder jammer dat Wagner uitzwaait als T1. “Onder David hebben we deze club naar de hoogste positie in bijna 50 jaar gebracht en zijn er herinneringen gecreëerd die voor altijd zullen bestaan. (...) Ik weet dat de term ‘met wederzijds goedvinden’ in het profvoetbal hetzelfde betekent als ontslag, maar toch is dit echt een gezamenlijke beslissing. David koestert een oprechte liefde voor de club en, net als bij mij, is zijn grootste bekommernis het beste te doen in het belang van de club.”

Voetbalbond lanceert jaarabonnement voor alle thuiswedstrijden Rode Duivels

Supporters die een heel jaar lang alle thuiswedstrijden van de Rode Duivels willen volgen in het stadion, kunnen daar vanaf vandaag een abonnement voor aanschaffen. Die formule voert de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in 2019 voor het eerst in.

Een jaar lang toegang tot alle wedstrijden van de Rode Duivels op Belgisch bodem. Dat is wat het nieuwe abonnement van de KBVB te bieden heeft. Leden van supportersorgaan 1895 kunnen vanaf maandag tot en met 14 februari zo’n jaarabonnement kopen voor 90 euro. Als er dan nog abonnementen over zijn, wordt de verkoop vanaf 28 februari opengesteld voor niet-leden. Zij betalen dan wel 115 euro. Het abonnement garandeert je van een zitje achter een van de doelen.

Voorlopig staan er vijf wedstrijden van de Rode Duivels gepland in België. Het nationale elftal neemt het in de voorrondes voor het EK in 2020 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Rusland (21 maart), Kazachstan (8 juni), San Marino (10 oktober) en Cyprus (19 november). De speelstad voor België-Schotland (11 juni) ligt nog niet vast.

Pro League stelt tijdschema op voor implementatie van maatregelen tegen malafide spelersmakelaars

De Pro League zal dinsdag de timing bepalen omtrent de implementatie van een reeks goedgekeurde maatregelen tegen malafide spelersmakelaars. Ook wordt de hervorming van de competitieformule opnieuw op de onderhandelingstafel gebracht.

De raad van bestuur komt dinsdag om 11 uur voor het eerst samen in 2019, al zijn het nog steeds de voetbalschandalen van 2018 die de debatten in zijn greep houden. Bovenaan de agenda staat de implementatie van maatregelen tegen malafide spelersmakelaars. Eind december werden een aantal aanbevelingen van het expertenpanel onder leiding van Melchior Wathelet unaniem goedgekeurd.

Enkele daarvan, zoals het verbod op onderhandelingen met niet-geregistreerde makelaars, waren onmiddellijk van kracht. Andere, zoals de invoering van een clearinghouse, moesten nog verder uitgewerkt worden. De raad van bestuur zal dinsdag dan ook een tijdschema opstellen voor elk van die maatregelen die nog geïmplementeerd moet worden. Voor het clearinghouse mikt de Pro League bijvoorbeeld op uiterlijk 1 juni.

In een gesprek met Belga vestigde CEO Pierre François opnieuw de aandacht op de competitiehervorming. Het huidige tv-contract loopt af in 2020, op het einde van volgend seizoen. Om de nieuwe onderhandelingen met de rechtenhouders in optimale omstandigheden te kunnen starten, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid zijn over het format. Door de voetbalschandalen vielen de onderhandelingen stil. Om dat in de toekomst te voorkomen, zal de Pro League ook een tijdschema opstellen voor de competitiehervorming.

Dinsdag keuren de bestuursleden van de Pro League wellicht ook de overeenkomst met Deltacast goed. Die Belgische firma zal instaan voor de buitenspellijn voor de Video Assistent Referee (VAR) in 1A. Ook staat het contract met de naamsponsor van een uniforme wedstrijdbal op de agenda. Na de tenderoproep in september blijven er met Select en Macron nog twee kandidaten over.

De Pro League zal zich ten slotte ook buigen over de verplichting om een Supporter Liaison Officer in dienst te nemen. Dat is een soort ombudsman, die de communicatie tussen de club en zijn supporters voor zich neemt en zo voor meer supportersinspraak zorgt.

De bestuursleden verzamelen om 11 uur in het bondsgebouw. Om 13u30 geeft woordvoerder Stijn Van Bever toelichting bij de genomen beslissingen.

Union weigert strafvoorstel voor Perdichizzi

Union is het niet eens met de vier speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag vorderde tegen Pietro Perdichizzi. De Brusselaars verzetten zich, zo bevestigde bestuurder Jean-Marie Philips aan Belga. Perdichizzi werd gisteren in het slot van de wedstrijd tegen KV Mechelen rechtstreeks uitgesloten voor een onbesuisde tackle richting Gustav Engvall, die een trap op het bovenbeen incasseerde. Nadien greep de aanvoerder van Union zijn tegenstander nog even bij de keel.

Het Bondsparket vorderde vier speeldagen schorsing, waarvan drie voor de overtreding en eentje voor zijn gedrag na de rode kaart. Daardoor zou hij de competitiematchen tegen OHL (20 januari) en Westerlo (26 januari) missen, maar ook en vooral de dubbele confrontatie tegen KV Mechelen in de halve finales van de Beker van België.

Union vindt te straf te streng en verzet zich tegen de vordering. Dinsdag zal Philips zich om 14u45 met Perdichizzi voor de Geschillencommissie van de KBVB gaan verantwoorden. Een sanctie wordt dinsdagnamiddag bekendgemaakt.

Reviewcommissie laat De Smet (Roeselare) vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van de 21e speeldag in 1B beslist om Stijn De Smet te laten vervolgen door het Bondsparket. De middenvelder van KSV Roeselare voerde in de met 1-2 verloren thuismatch tegen Beerschot Wilrijk een drieste tackle uit op Tom Van Hyfte. De Smet ontsnapte een kwartier voor affluiten aan een rode kaart. Scheidsrechter Erwin Blank hield de kaarten op zak.

Door de tussenkomst van de Reviewcommissie moet De Smet alsnog een schorsing vrezen. De ervaren middenvelder moet zich op dinsdag 22 januari gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie. Komende vrijdag is hij wel speelgerechtigd tegen KV Mechelen.

In totaal werden drie fases geanalyseerd van de 21e speeldag in de Proximus League. Alessio Alessandro (Westerlo) en Jules Van Cleemput (Mechelen) gingen vrijuit.

Ook geblesseerde Vanmechelen vervoegt stage pas donderdag

Bondscoach Ives Serneels heeft bekendgemaakt dat de Belgische voetbalvrouwen later vandaag zonder Davinia Vanmechelen op het vliegtuig zullen stappen naar het Spaanse Pinatar. Daar houden de Red Flames de komende anderhalve week hun winterstage. Vanmechelen kampt met een blessure aan het onderbeen. “Davinia Vanmechelen is niet fit (letsel aan het onderbeen) en reist vandaag niet mee naar Spanje. Ze blijft voor herstel in België en voegt zich normaliter donderdag bij de groep”, postte Serneels op Twitter.

Gisteren raakte ook al bekend dat sterspeelster Tessa Wullaert pas donderdag aansluit bij de groep. Om welke blessure het gaat bij de aanvalster van Manchester City werd niet bekendgemaakt.

De Red Flames spelen in Pinatar twee oefenduels, donderdag tegen Spanje en zondag tegen Ierland. Naast de A-kern zullen ook enkele ‘High Potentials’ meegaan op stage naar Murcia, jonge speelsters (geboortejaar 1996-2001) die volgens de technische staf de kwaliteiten hebben om het ooit tot Red Flame te schoppen. Die talenten nemen het daar op tegen de Spaanse eersteklasser Fundacion Albacete (woensdag) en een U23-selectie van Noorwegen (zaterdag).

Van 25 februari tot 7 maart nemen de Red Flames deel aan de Cyprus Women’s Cup. De maand nadien, van 2 tot 8 april, trekken Tessa Wullaert en co naar Los Angeles op oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht.

Tussendoor, op 22 februari, vindt de loting voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 plaats. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.

Maradona uit ziekenhuis ontslagen

Diego Maradona (58) heeft het ziekenhuis van Buenos Aires verlaten. De Argentijnse voetballegende werd zaterdag succesvol geopereerd na een navelbreuk en mag zijn revalidatie thuis verderzetten. ‘Pluisje’ werd op 4 januari gehospitaliseerd, nadat bij een routinecontrole - voorzien vanwege zijn contractverlenging als coach bij de Mexicaanse tweedeklasser Dorados - een maagbloeding werd vastgesteld. “Ik ben het ziekenhuis binnengegaan als een man van 58 en buitengekomen als één van 50", lachte Maradona. (VH)