Football Talk. Vlap scoort 2 keer bij rentree - Ezekiel afgeserveerd bij Kortrijk - Maradona niét besmet met coronavirus

06 oktober 2020

Ezekiel afgeserveerd bij Kortrijk

Imoh Ezekiel, op zijn 18de goed voor 14 doelpunten bij Standard, later zelfs even in dienst bij Anderlecht, is langs de achterdeur vertrokken bij KV Kortrijk. De Nigeriaan is er nog altijd maar 26 maar bakte er steeds minder van. Twee zomers bleef hij ook veel langer dan voorzien in zijn thuisland.

KV Kortrijk had hem al in de B-kern ondergebracht en nu werd zijn contract in onderling overleg beëindigd. Ook zijn landgenoot Abdul Ajagun werd bedankt. Hij kwam indertijd met coach Anastasiou mee naar Kortrijk maar kwam er nog amper aan de bak. Ook zijn contract werd in onderling overleg beëindigd. (ESK)

Vlap scoort 2 keer bij Anderlecht-beloften

Een deugddoende terugkeer. Michel Vlap heeft gisteren zijn eerste minuten gespeeld sinds zijn coronabesmetting. De Nederlander was bij de beloften meteen trefzeker: hij scoorde twee keer op Waasland-Beveren. Anderlecht - met ook nog Sardella en Ait El Hadj - won met 0-4, ook Guindo maakte twee doelpunten. (PJC)

Diego Maradona niét besmet met coronavirus

Voormalig topvoetballer Diego Maradona is niet besmet met het coronavirus. De Argentijn, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, moest een test ondergaan nadat hij in nauw contact was geweest met Facundo Coltin, een voetballer die nadien positief testte. Maradona onderging daarna ook een test. Met een negatief resultaat, aldus zijn advocaat.

De 59-jarige oud-voetballer, momenteel trainer van Gimnasia y Esgrima in La Plata, kampt de laatste jaren met gezondheidsklachten. “De test die Diego Maradona heeft ondergaan op Covid-19 heeft een negatief resultaat opgeleverd”, meldde advocaat Matias Morla op Twitter. “We bedanken de Argentijnen voor hun geuite zorg en de ondersteuning die hij heeft mogen ontvangen. Blijf alert, want het virus is nog steeds onder ons.”

Argentinië is zwaar getroffen door het coronavirus. In het Zuid-Amerikaanse land geldt een inreisverbod voor buitenlandse reizigers.

