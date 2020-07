Football Talk. Virton-spelers vragen hulp bij ontbinding contract - Pizarro zet punt achter carrière De voetbalredactie

07 juli 2020

23u30 1

Spelers van Virton vragen voetbalbond en Pro League om hulp

In een brief gericht aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League hebben de spelers van Excelsior Virton hulp gevraagd bij de ontbinding van hun contract bij de geplaagde club. Virton wenst niet in de polemiek te treden, maar ziet geen enkele contractuele verplichting om de spelers vrij te laten.

In een open brief beschrijven de spelers van Virton hoe ze sinds de verplichte degradatie van de club naar de tweede amateurklasse in onzekerheid worden gehouden. “Het bestuur weigert elk contact. Er is geen uitleg en we moeten de verschillende procedures vernemen via de pers”, klinkt het.

Bovendien worden de contracten niet nageleefd. Zo zouden tekenbonussen niet uitbetaald worden of lonen niet tijdig worden uitgekeerd. Er zouden bovendien geen trainingen of individuele programma’s, noch oefenwedstrijden georganiseerd worden. “We zijn aan ons lot overgelaten. We hebben op eigen kosten een trainer aangenomen om in vorm te blijven”, luidt het. “De club gijzelt ons met al die procedures tegen de KBVB. En terwijl Virton een schadevergoeding eist, worden onze rechten niet gerespecteerd. De club verhindert ons om ons werk te doen en maakt het onmogelijk een nieuwe werkgever te zoeken. Veel spelers zitten al maanden in een depressie of ernstige financiële problemen. Ook wij moeten onze rekeningen betalen.”

De spelers vragen daarom hulp aan de Pro League en de KBVB om hun spelerscontracten te kunnen ontbinden. Virton reageert “verbaasd” op de démarche, maar wenst niet in de polemiek te treden. “De belangen van de club gaan nu eenmaal voor op al de rest”, klinkt het dinsdag in een persbericht. “Sommige spelers vragen om vrij te zijn, maar zo’n verzoek is juridisch of contractueel niet te staven. Virton weigert geen transfers, maar dat moet dan wel met respect voor de regels en de individuele overeenkomsten gebeuren. Het mag geen eenzijdige verbintenis zijn.”

Virton heeft wel begrip voor de bezorgdheden van de spelers, maar houdt vast aan zijn standpunten. “Niet de club, maar het illegale reglement op basis waarvan we gedegradeerd zijn is de schuldige voor de malaise.”

RWDM oefent tegen KVM in Eigenbrakel achter gesloten deuren

Woensdag 8 juli speelt RWDM zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen 1A-club KV Mechelen op het veld van CS Braine in Eigenbrakel. De wedstrijd vangt aan om18u en wordt gespeeld achter gesloten deuren. Daarom zal ze te volgen zijn via livestream. Bij RWDM werden alle spelers vorige vrijdag getest op Covid-19 en iedereen testte negatief. Alle zeven nieuwkomers trainen intussen mee met de Brusselse club: dat zijn Tracy Mpati (Lokeren), Yadi Bangoura (FC Luik), Nicolas Rommens (Roeselare), Maxime Electeur (FC Luik), Houssen Abderrahmane, Florian Le Joncour (Concarneau) en Corenthyn Lavie (F91 Dudelange). (NFA)

Pizarro (41) hangt schoenen aan de haak

Na 24 jaar als profvoetballer zit de loopbaan van Claudio Pizarro erop. De 41-jarige Peruviaan zag gisteren vanop de bank hoe Werder Bremen zich tegen tweedeklasser FC Heidenheim verzekerde van het behoud. “Na de wedstrijd heb ik me bij Claudio Pizarro verontschuldigd dat ik hem geen speelminuten kon geven in zijn laatste wedstrijd. Jammer genoeg was die mogelijkheid er niet”, zei Werder-coach Florian Kohfeldt. “Ik kan geen diepere buiging maken voor Claudio en voor wat hij heeft gedaan voor Werder Bremen en de Bundesliga. Ik ben heel blij dat we dit hoofdstuk hebben kunnen afsluiten in de Bundesliga.”

Bremen haalde Pizarro in 1999 weg uit Peru. Na 38 treffers in twee seizoenen trok de spits naar Bayern München, waar hij zes jaar zou blijven. Na een korte omzwerving bij Chelsea belandde hij weer bij Werder Bremen. In 2012 trok de Peruviaan een tweede keer naar Bayern, om in 2015 nog maar eens terug te keren bij Bremen. Na een korte periode bij Köln speelde Pizarro sinds 2018 weer bij Werder, waar hij clubtopschutter is met 153 goals in 320 wedstrijden.

In totaal speelde hij 490 wedstrijden in de Bundesliga, daarin scoorde hij 197 keer. Daarmee staat hij op de zesde plaats in de topschutterslijst aller tijden van de Duitse eerste afdeling. Pizarro, die zes keer de Duitse landstitel en evenveel keer de Duitse beker won, is tevens de oudste doelpuntenmaker aller tijden in de Bundesliga, dankzij een goal in mei 2019. Hij was toen 40 jaar en 227 dagen oud.

Voetballers in China 2 maanden zonder familie

Artsen vrezen voor de mentale gezondheid van de voetballers actief in China nu ze bij het verlate begin van de competitie twee maanden hun familie niet kunnen zien. Ze gaan namelijk allemaal in quarantaine om eventuele verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De clubs zijn verdeeld in twee groepen van acht. Elke groep heeft één hotel toegewezen gekregen en speelt in dezelfde stad achter gesloten deuren. De start van het seizoen staat gepland voor 25 juli, vijf maanden later dan gebruikelijk. Volgens Chinese media mogen de spelers alleen hun hotel uit om te trainen en wedstrijden te spelen. Autoriteiten hebben tot nu toe weinig bekendgemaakt over de omstandigheden waaronder de betrokkenen moeten functioneren.

“De spelers zijn enkele maanden volledig van de buitenwereld afgesloten”, zegt een woordvoerder van de voetbalbond. “Dat is heel moeilijk. We hopen dat de faciliteiten in de hotels dusdanig worden aangepast, dat het allemaal te behappen blijft. Al die tijd vrouw en kinderen niet zien, is niet fijn voor de voetballers. We moeten ze helpen daarmee op een juiste wijze om te gaan.”

In China zijn twee ex-Rode Duivels aan de slag, Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Die laatste bleek in maart besmet met het nieuwe coronavirus en moest daarom bij zijn terugkeer naar China in quarantaine.

Petrovic als assistent van Advocaat terug bij Feyenoord

Zeljko Petrovic keert als assistent van hoofdtrainer Dick Advocaat terug bij Feyenoord. De 54-jarige Montenegrijn ondertekende een contract voor komend seizoen in Rotterdam. Petrovic vult de vacature in die was ontstaan na het vertrek van Said Bakkati, die met Jaap Stam aan de slag is gegaan bij de Amerikaanse club FC Cincinnati.

De oud-international van het voormalige Joegoslavië werkte in het seizoen 2004-2005 al bij Feyenoord als assistent van Ruud Gullit. Petrovic, die voor onder meer Sevilla, PSV, RKC en Den Bosch voetbalde, was daarna zelf hoofdtrainer van onder meer RKC Waalwijk en ADO Den Haag.

Petrovic werkte eerder al onder Advocaat bij het Servische elftal, de Engelse club Sunderland en bij FC Utrecht. “Petrovic is een ervaren assistent-trainer, die heeft bewezen een goede combinatie te vormen met Advocaat”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. “We hebben er alle vertrouwen in dat Zeljko er samen met de overige stafleden voor gaat zorgen dat Feyenoord komend seizoen top presteert.”

FC Dallas haakt af voor hervatting MLS na elf positieve gevallen

FC Dallas laat verstek gaan voor het toernooi achter gesloten deuren waarmee de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS) het seizoen hervat. Tien spelers en één lid van de technische staf hebben namelijk positief getest op het coronavirus. Volgens een persbericht van de MLS hebben elf personen van FC Dallas positief getest sinds hun aankomst in het complex van Disney World in Orlando (Florida), waar vanaf woensdag het toernooi wordt afgewerkt.

De MLS-competitie was op 12 maart amper twee speeldagen ver toen werd beslist het seizoen stop te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Na het toernooi in Orlando wordt het reguliere seizoen voortgezet. De punten behaald in de groepsfase worden in rekening gebracht.

Bij Nashville SC, eveneens aanwezig in Orlando, zijn volgens Amerikaanse media vijf besmettingen aan het licht gekomen. Het team geeft echter geen forfait en speelt woensdag tegen Chicago Fire.

Interim-trainer Nélson Verissimo doet seizoen uit bij Benfica

Nélson Verissimo, die de taken van Bruno Lage eind juni overnam, zal het seizoen bij Benfica uitdoen als trainer ad interim. Dat heeft de Portugese topclub, die op vier speeldagen van het einde van de competitie zes punten achterstand heeft op FC Porto, dinsdag gemeld.

Bruno Lage kondigde eind juni, na een tweede nederlaag op rij op het veld van Maritimo Madeira (2-0), zijn afscheid aan. Benfica stond voor de verplichte coronapauze aan kop van de stand, maar nu heeft Porto de rol overgenomen. De troepen van coach Sérgio Conceição lijken dus op weg naar de titel, met Benfica als runner-up. Dat levert het team uit Lissabon een plek op in de voorrondes van de Champions League.