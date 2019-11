Football Talk. Virton en Westerlo delen de punten - Denayer en Lyon keren met drie punten terug uit Straatsburg Redactie

30 november 2019

Virton en Westerlo delen de punten

Westerlo en Virton hebben de punten gedeeld in een 1-1-gelijkspel op de derde speeldag van de tweede periode. Westerlo komt met 4 punten voorlopig op een gedeelde tweede plaats naast Lommel, Beerschot en Union. Virton telt nu twee punten na drie speeldagen en is zesde.

Westerlo moest al na 8 minuten door met tien man, nadat keeper Koen Van Langendonck met rood naar de kleedkamers moest. De uitploeg deed het desondanks lange tijd niet slecht en kwam net voor de rust zelfs op voorsprong via Kurt Abrahams (45+3). Na 77 minuten bracht Aurélien Joachim de stand in evenwicht.

Denayer en Lyon keren met drie punten terug uit Straatsburg

Jason Denayer heeft met Lyon de verplaatsing naar Straatsburg tot een goed einde gebracht. De ploeg van trainer Rudi Garcia won met 1-2.

Het was wel Straatsburg, met Matz Sels tussen de palen, dat als eerste tot scoren kwam. Youssouf Fofana knalde de bal, op aangeven van Ludovic Ajorque, hard en laag in de linkerhoek (22.). Na 40 minuten herstelde Lyon het evenwicht met een knap geplaatst schot van Maxwel Cornet. Diezelfde Cornet lag ook aan de basis van de 1-2 met een voorzet die Jeff Reine-Adelaide maar binnen te knikken had (75.).