Football talk. Virton-Beerschot wordt herspeeld: BAS klasseert beroep tegen nietigverklaring - Bayern München onthult jubileumshirt

26 februari 2020

Cardiff-speler grijpt ploegmaat naar de keel

Cardiff City verloor dinsdag in de Engelse Championship op eigen veld van Nottingham Forest met 0-1. Toch was de nederlaag niet het enige gespreksonderwerp van de avond. Na de wedstrijd ontstond er een opstootje tussen twee ploeggenoten van het thuisspelende team.

Leandro Bacuna en Callum Paterson raakten na het laatste fluitsignaal met elkaar in discussie. Het bleef niet enkel bij woorden. Ondanks dat andere spelers beide kemphanen van elkaar gescheiden probeerden te houden, kon men niet verhinderen dat de twee handtastelijk werden. De Curaçaosche international Bacuna greep zijn ploegmaat een aantal keer naar de keel greep.

😡 Cardiff players turned on each at full-time



📺 Watch reaction on Sky Sports Football & Main Event or recap the action here:

De coach van de ploeg, Neil Harris, liet na het incident weten er weinig problemen mee te hebben. “Ik maak me niet druk om hetgeen er gebeurd is. Ik speelde en train zelf ook op die manier. Dat is passie, en passie hoort bij het spel. Ik hou van zulke persoonlijkheden, dat zijn spelers met een winnaarsmentaliteit. Dat akkefietje gebeurde in het heetst van de strijd. Zulke dingen worden vaak opgeblazen. In de kleedkamer hadden ze het als snel weer bijgelegd.”

Bayern München onthult jubileumshirt voor 120-jarig bestaan

Om haar 120ste verjaardag te vieren, brengt de Duitse topclub Bayern München - in samenwerking met haar sportkledingmerk Adidas - een speciaal retroshirt uit. Het unieke tenue is geïnspireerd op de outfit die de ploeg in 1902 droeg bij het behalen van de eerste landstitel.

De basiskleur van het shirt is wit. De kraag en de mouwen, evenals het broekje en de kousen, vormen de rode accenten van het tenue. De clubbadge van de ploeg, het Adidas-logo en de hoofdsponsor zijn in een aangepaste witte kleur op het shirt terug te vinden.

De outfit is vanaf morgen - donderdag 27 februari - te koop, de dag waarop de club in 1900 werd opgericht. Op 8 maart zullen Lewandowski en co in de thuiswedstrijd tegen Augsburg in het nieuwe shirt te zien zijn.

Bayern release a special-edition kit for their 120th anniversary, inspired by their first league win in 1932 🔴⚪

BAS klasseert beroep tegen nietigverklaring Beerschot-Virton

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft het beroep tegen de nietigverklaring van de wedstrijd tussen Beerschot en Virton geklasseerd.

Vorige week werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23ste speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. De kalendermanager besliste de replay op 2 maart te laten doorgaan. Virton en Westerlo kondigden meteen aan beroep aan te zullen tekenen bij het BAS, maar zij komen nu dus van een kale reis terug. Beerschot speelt dus volgende week maandag een inhaalmatch tegen Virton.

Op één na alle duels in Europese toernooien met publiek

Alle voetbalwedstrijden die deze week nog worden gespeeld in de Champions League en de Europa League zijn met publiek. De enige uitzondering daarop is de ontmoeting tussen Inter Milan en het Bulgaarse Ludogorets. Dit in verband met de uitbraak van het coronavirus in het noorden van Italië.

Hoewel het virus inmiddels ook is aangetroffen in Kroatië, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, worden daar volgens de UEFA geen extra maatregelen getroffen. Het Italiaanse Juventus, dat op bezoek gaat bij Lyon, mag ook supporters uit Turijn meenemen. “Op dit moment is daar niets op tegen”, aldus UEFA.

“We zullen de ontwikkelingen rond het virus op de voet volgen”, vervolgt de overkoepelende instantie. “En contact houden met alle autoriteiten in de uiteenlopende landen. Vooralsnog zijn geen verdere maatregelen nodig.”

Manchester City officieel in beroep tegen zware straf UEFA

Manchester City is officieel in beroep gegaan tegen een zware straf van twee seizoenen zonder Europees voetbal. Dat meldt het hof van arbitrage voor sport (CAS) op de eigen website.

De Europese voetbalbond UEFA wil de regerend kampioen van Engeland straffen wegens “ernstige schendingen” van financiële regels. City, dat in handen is van een schatrijke Arabische investeringsgroep, zou bewust veel hogere sponsorgelden hebben opgegeven dan daadwerkelijk het geval was, om zo de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. Ondertussen zou de Abu Dhabi United Group veel geld in de club hebben gepompt.

City is het oneens met de UEFA en kondigde al aan in beroep te zullen gaan. De club hoopt de straf te ontlopen door naar het CAS te stappen. Het hof van arbitrage van sport kan nog niet melden wanneer de zaak wordt behandeld en afgerond.

Bierdouche voor Nouri (Roeselare) kost Beerschot 3.000 euro boete

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 3.000 euro opgelegd aan Beerschot, omdat supporters van de Ratten op bezoek bij Roeselare bierbekers gooiden richting doelpuntenmaker Amir Nouri.

In de 54e minuut trapte de winger van Roeselare de gelijkmaker binnen. Nouri vierde zijn doelpunt voor het bezoekersvak op Schiervelde nogal uitbundig, en werd door Beerschot-fans op een bierdouche getrakteerd. Er vielen bekers op het veld en in de neutrale zone. De ref riep beide kapiteins bij zich en liet de stadionomroeper een boodschap verspreiden om de gemoederen te bedaren.

Het Bondsparket vervolgde de Ratten op basis van de rapporten van de match delegate en scheidsrechter Ruperti en eiste een boete van 2.500 euro. Beerschot erkent de problematiek, en benadrukte dinsdag voor de Geschillencommissie heel wat maatregelen te nemen om dergelijke incidenten te vermijden.

“Maar ondanks de beweerde maatregelen, blijven de supporters van Beerschot zeer hardleers. Dat blijkt uit de antecedenten inzake het gebruik van pyrotechnisch materiaal en het gooien van projectielen. Het past dan ook de club navenant te sanctioneren”, schrijft de Geschillencommissie in zijn vonnis. Beerschot wordt opgezadeld met een boete van 3.000 euro, hoger dus dan de vordering van het Bondsparket.

