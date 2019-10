Football Talk. Virton alleen leider in 1B na zuinige zege tegen Lommel Redactie

12 oktober 2019

23u13 1

Virton alleen leider in 1B na zuinige zege tegen Lommel

Met een 1-0 zege tegen Lommel heeft Virton op de tiende speeldag alleen de leiding genomen in eerste divisie B. Stélvio Rosa da Cruz scoorde het enige doelpunt van de partij twee minuten voor tijd.

In de stand wipte Virton over Oud-Heverlee Leuven, dat eerder op de dag een 3-1 nederlaag leed bij hekkensluiter Roeselare, en Westerlo, dat vrijdag 1-2 won bij Beerschot. Union Sint-Gillis kan zondag nog naast Virton komen. Het moet daarvoor drie punten pakken in Lokeren.

Met 21 punten heeft Virton twee punten voor op OHL en Westerlo (19). Union volgt met 18 punten, voor Beerschot (11), Lokeren (9), Lommel (7) en Roeselare (5).

OHL is kluts kwijt na vertrek Vercauteren: nieuwe nederlaag tegen rode lantaarn

OHL lijkt nog niet bekomen van de plotse transfer van sportief adviseur Frank Vercauteren naar Anderlecht: na het verlies op de vorige speeldag tegen Lokeren gingen de troepen van Vincent Euvrard opnieuw onderuit, dit keer tegen hekkensluiter Roeselare. De West-Vlamingen behaalden na een desastreuze 2 op 27 op speeldag 10 hun eerste zege van het seizoen met duidelijke 3-1 cijfers, en dat uitgerekend tegen de leider in 1B.

De toeschouwers op Schiervelde moesten hun ogen uitwrijven: na goed een half uur spelen stond de thuisploeg 3-0 voor na treffers van Siemen Voet - de vriend van wereldkampioene turnen Nina Derwael - Yhoan Andzouana en Jens Naessens. OHL-coach Vincent Euvrard greep nog voor de pauze in met een dubbele wissel - onder meer spits Jeremy Perbet was het kind van de rekening - maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Roeselare slaagde er dit seizoen nog niet in om thuis meer dan één goal te scoren in 90 minuten, terwijl de troepen van Arnar Grétarsson nu met drie goals voorsprong de kleedkamers in gingen.

Na de rust kwamen de bezoekers wat meer opzetten, maar hun vizier stond niet op scherp. Aan de overkant voorkwam een sterke doelman Laurent Henkinet nog zwaardere verliescijfers voor de Leuvenaars. Diep in blessuretijd scoorde invaller Thomas Henry nog de eerredder voor de bezoekers: 3-1. Roeselare smeerde OH Leuven de derde nederlaag van het seizoen aan.

In de stand deelt OHL de koppositie met Westerlo: beiden hebben 19 punten en een gelijk doelsaldo, maar Leuven heeft meer goals gescoord. Roeselare blijft ondanks de stuntzege laatste, maar verkleint de achterstand op Lommel voorlopig tot 2 punten. Lommel speelt zaterdagavond wel nog tegen Virton, dat bij een zege alleen aan de leiding komt. Zondag staat ook nog Lokeren-Union op het programma.

Jonge Duivels zeker van eliteronde na zege tegen Noord-Macedonië

De Belgische voetbalploeg voor spelers onder 17 jaar heeft in het Poolse Inowroclaw met 3-1 gewonnen van Noord-Macedonië in de kwalificaties voor het Europees kampioenschap van 2020 in Estland. Daardoor zijn ze zeker van een ticket voor de eliteronde.

De jonge Duivels openden de score in de 26ste minuut via Luca Oyen. Vroeg in de tweede helft troffen ook Samuel Mbangula Tshifunda (53.) en Kazeem Olaigbe (55.) raak. Voor Noord-Macedonië lukte Saitoski (73.) de eerredder.

Op de eerste speeldag won België woensdag met 12-0 van Liechtenstein. Komende dinsdag nemen de Belgen het nog op tegen gastland Polen, dat het eerder met 2-3 haalde van Noord-Macedonië en later op de dag tegen Liechtenstein speelt.

De top twee van de 13 kwalificatiegroepen en de vier beste derdes stoten door naar de eliteronde, die in maart 2020 plaatsvindt. Het EK zelf gaat tussen 21 mei en 6 juni door in Estland met 16 landenteams.

Voetbalbond draagt zeven refs voor bij FIFA

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft de namen van de zeven Belgische scheidsrechters bekendgemaakt die bij de Wereldvoetbalbond (FIFA) voorgedragen worden als international. Als hun benoeming wordt goedgekeurd, mogen ze begin 2020 hun FIFA-badge in ontvangst nemen. Het gaat om dezelfde semi-professionele refs die nu al UEFA- en FIFA-matchen mogen fluiten. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser kregen begin 2019 het gezelschap van Nathan Verboomen en Bram Van Driessche, die dit seizoen voor het eerst internationale duels in goede banen mochten leiden.

Bij de assistenten is er één wijziging. Jimmy Cremers wordt niet meer voorgedragen. In zijn plaats kreeg Ruben Wyns (32) een nominatie. Er werden opnieuw tien assistent-scheidsrechters benoemd. Onder de vrouwelijke hoofdscheidsrechters kon Hannelore Onsea niet meer op een voordracht rekenen. In het futsal neemt Jiri Bergs de plek in van Gerd Bylois, in het beachsoccer maakt Mehdi Sayoud zijn opwachting op internationaal niveau.

