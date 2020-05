Football Talk. Villarreal en Getafe ontkennen matchfixing - FIFA duidt volgende maand gastland WK vrouwenvoetbal 2023 aan De voetbalredactie

15 mei 2020

Montpellier verlengt contract van 42-jarige aanvoerder Hilton

Montpellier behoudt het vertrouwen in zijn inmiddels 42-jarige kapitein Vitorino Hilton. De Braziliaanse centrale verdediger ondertekende vrijdag een nieuw contract.

Hilton speelt sinds 2011 voor Montpellier. In zijn eerste seizoen pakte hij met Le MHSC meteen de Franse titel. De Braziliaan werkte inmiddels 321 wedstrijden af voor het team, waarmee hij zesde staat in de ranglijst aller tijden van Montpellier.

Vrijdag zette Hilton al voor de negende keer zijn krabbel onder een contract bij de Franse club. “Dit is de mooiste, want ik denk dat het de laatste keer is”, zegt de Braziliaan. “Dit is mooier dan een droom, want ik droomde ervan tot mijn 40e te kunnen spelen en nu krijg ik de kans om tot mijn 43e op hoog niveau door te gaan. Dat is uitzonderlijk. Ik ga er proberen het maximum uit te halen.”

Villarreal en Getafe ontkennen matchfixing

Villarreal en Getafe ontkennen categoriek de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen te hebben vervalst. Getafe zou het duel hebben willen ‘kopen’ om grotere kans te maken op kwalificatie voor de Champions League.

Enkele Spaanse kranten meldden vrijdag dat de politie een onderzoek is gestart naar de gebeurtenissen rond het duel in La Liga. Beide clubs kwamen vervolgens met een verklaring waarin ze benadrukten dat er van wantoestanden geen sprake is geweest. De officiële instanties wilden het bericht over matchfixing overigens niet bevestigen.

Getafe won de wedstrijd trouwens niet, het werd 2-2, en eindigde uiteindelijk als vijfde, op twee punten van Valencia dat wel naar de Champions League mocht. Getafe werd verwezen naar de Europa League.

Ajax neemt afscheid van doelman Varela

Ajax heeft vrijdag afscheid genomen van Bruno Varela. De club ziet af van de mogelijkheid om de doelman definitief van Benfica over te nemen, zo bevestigt een woordvoerder.

Ajax huurde Varela het afgelopen anderhalf jaar van Benfica, met een optie tot kopen. De Portugees bleef tweede doelman achter André Onana, die openstaat voor een vertrek uit Amsterdam. Ajax heeft vorig jaar met Onana afgesproken dat hij bij een goed bod mag vertrekken.

De Nederlandse topclub trainde vrijdag voorlopig voor het laatst. De spelers van trainer Erik ten Hag krijgen een kleine maand vakantie vooraleer ze zich gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.

FIFA duidt op 25 juni gastland voor WK vrouwenvoetbal 2023 aan

De FIFA zal tijdens een online meeting op 25 juni beslissen waar het WK vrouwenvoetbal in 2023 zal plaatsvinden. Dat heeft de Wereldvoetbalbond vrijdag gemeld.

Vier kandidaturen maken nog kans om de organisatie van het WK 2023 binnen te halen. Het gaat om Brazilië, Colombia, Japan en de samenwerking tussen Australië en Nieuw-Zeeland.

De FIFA zou de knoop initieel doorhakken tijdens een bijeenkomst begin juni in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa, maar die werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Nu moet er 25 juni na een online meeting meer klaarheid zijn.

Het vorige WK stond in de zomer van 2019 op de planning in Frankrijk. De Verenigde Staten verlengden toen hun titel na een zege in de finale tegen Nederland. Aan de eindronde in 2023 zullen voor het eerst 32 landen deelnemen. In Frankrijk waren dat er nog 24.