Football Talk. Vijf oefenmatchen voor Portugal in aanloop naar EK - opvolger Wilmots moet opkrassen bij Ivoorkust

21 februari 2020

10u57 0

Titelhouder Portugal oefent vijf keer, waarvan de eerste keer tegen de Rode Duivels

Portugal zal ter voorbereiding op het EK komende zomer (12 juni-15 juli) vijf oefenwedstrijden spelen. Het eerste vriendschappelijke duel is, zoals al eerder werd bekendgemaakt, op 27 maart in Qatar tegen de Rode Duivels. Nadien treft het team van bondscoach Fernando Santos nog Kroatië (op 30 maart, ook in Qatar), Slovenië (op 31 mei in Ljubljana), Spanje (op 5 juni in Madrid) en Malta (op 9 juni in Portugal).

Cristiano Ronaldo en co bereiden hun EK voor in hun trainingscentrum in het westen van Lissabon. Vijf dagen voor hun eerste EK-match, op 16 juni tegen een land dat zich nog moet plaatsen via de play-offs van de Nations League, vertrekken de Portugezen naar speelstad Boedapest. Daar slaan ze hun basiskamp voor het EK op. Vervolgens wachten nog confrontaties met Duitsland, op 20 juni in München, en Frankrijk, op 24 juni in opnieuw Boedapest. Portugal kroonde zich vier jaar geleden in Frankrijk enigszins verrassend tot Europees kampioen. In de finale versloegen de Portugezen het gastland na verlengingen met 1-0.

Ivoorkust zet bondscoach Kamara opzij

De Ivoriaanse voetbalbond (FIF) heeft bondscoach Ibrahim Kamara ontslagen. De 53-jarige Ivoriaan, die al jaren werkzaam was voor de nationale bond, volgde in juni 2018 Marc Wilmots op als selectieheer van ‘les Éléphants’. Hij leidde Ivoorkust vorig jaar op de laatste Africa Cup naar een plek bij de laatste acht. In november leed Ivoorkust bij het begin van de kwalificaties voor de Africa Cup van volgend jaar wel een verrassende 2-1 nederlaag bij Ethiopië.

“Na samenkomst van het Uitvoerend Comité belegde voorzitter Augustin Sidy Diallo een vergadering met Ibrahim Kamara. Beide partijen besloten vervolgens in onderling overleg, en zonder verder commentaar te geven, hun samenwerking te beëindigen”, liet de FIF weten in een mededeling.

Ivoorkust won in het verleden in 1992 en 2015 de Africa Cup. Het plaatste zich voor de WK’s van 2006, 2010 en 2014. Op het vorige WK in Rusland waren de oranjehemden er niet bij. De huidige Ivoriaanse selectie telt met Simon Deli (Club Brugge), Yohan Boli (Al Rayyan, ex-STVV), Serge Aurier (Tottenham), Nicolas Pépé (Arsenal) en Franck Kessié (AC Milan) tal van bekende namen.