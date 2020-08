Football Talk. Vijf coronagevallen bij Roeselare - Mogelijk tot eind dit jaar voetbal zonder fans in Duitsland Voetbalredactie

27 augustus 2020



Vijf coronagevallen bij Roeselare

Vorige week maakte Roeselare al bekend dat een speler symptomen van corona vertoonde. De club liet daarom alle spelers en de leden van de technische staf nog eens testen op het virus. Daaruit kwamen nog eens vier nieuwe positieve gevallen naar voor onder de spelers. De betrokken spelers werden meteen in quarantaine geplaatst. Binnen negen dagen worden de spelers en de technische staf opnieuw getest.

PL-recordhouder Gareth Barry hangt schoenen aan de haak

De voormalige Engelse international Gareth Barry zet op 39-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Met 653 wedstrijden achter zijn naam is Barry recordhouder in de Premier League. Eind september 2017 snoepte hij dat record af van Ryan Giggs, die 632 PL-wedstrijden speelde voor Manchester United.

Gareth Barry speelde bijna zijn hele carrière in de Premier League, achtereenvolgens voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Bromwich Albion. Met WBA degradeerde de 53-voudige international evenwel naar de Championship. Zijn hoogdagen beleefde hij bij City, waarmee hij in 2011 de FA Cup won en een jaar later de Engelse titel.

Mogelijk nog tot eind dit jaar voetbal zonder fans in Duitsland

Wedstrijden in de Duitse Bundesliga moeten mogelijk nog tot eind dit jaar achter gesloten deuren afgewerkt worden. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich donderdag over het stijgend aantal infecties in het land. Uit voorbereidende documenten blijkt onder meer dat de regering een boete van minstens 50 euro wil opleggen voor inbreuken op de mondmaskerplicht. Het dragen ervan is verplicht op het openbare vervoer en in winkels.

Daarnaast wil Merkel concerten, sportwedstrijden met publiek en andere grote evenementen alvast tot eind dit jaar verbieden. Er zouden wel uitzonderingen kunnen gemaakt worden in regio’s met een zeer laag besmettingsniveau, maar dan moet onder meer gegarandeerd worden dat alle aanwezigen uit de regio zelf komen.

Europa League-wedstrijd tussen Maccabi en Zeljeznicar uitgesteld

Het duel uit de eerste voorronde van de Europa League tussen het Israëlische Maccabi Haifa en het Bosnische Zeljeznicar Sarajevo van donderdagavond is uitgesteld nadat vijf spelers van het bezoekende team na aankomst in Israël positief testten op het coronavirus, zo maakte het Israëlische ministerie van Volksgezondheid donderdag bekend.

Voor het vertrek naar Israël testten reeds zes spelers van Zeljeznicar positief. Zij bleven achter in de Bosnische hoofdstad, maar bij aankomst in Israël werd de rest van de selectie opnieuw getest op COVID-19 en werden er nog vijf besmettingen vastgesteld, aldus het ministerie van Volksgezondheid. “Dat betekent dat er een uitbraak van het virus binnen het team is en het laten doorgaan van de wedstrijd te gevaarlijk is”, klinkt het.

Het team moet nu meteen rechtsomkeer maken naar Bosnië, indien nodig met een privévlucht, volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Volgens Maccabi zal de UEFA een nieuwe datum voor het duel zoeken.