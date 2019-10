Football Talk. Verstraete hervat na training bij Keulen - Nieuwe coach voor Leya Iseka bij Toulouse Redactie

10 oktober 2019

0

Birger Verstraete (Keulen) hervat training na operatie

Birger Verstraete staat na de operatie aan zijn meniscus opnieuw op het oefenveld. De 25-jarige middenvelder trainde individueel met een hersteltrainer. Na afloop bevestigde de coach van Keulen, Achim Beierlorzer, dat de revalidatie volgens plan verloopt en Verstraete binnenkort de groepstraining kan hervatten.

Op 19 september liet Keulen weten dat Verstraete een kleine ingreep aan de meniscus moest ondergaan en dat hij vermoedelijk na de interlandonderbreking weer beschikbaar zou zijn. De centrale middenvelder ruilde deze zomer AA Gent voor Keulen, dat zo’n 4 miljoen euro op tafel legde, en was in de eerste vier competitiematchen meteen basisspeler. In september 2018 versierde hij met een korte invalbeurt tijdens de oefeninterland in Schotland (0-4) een eerste cap als Rode Duivel.

Aaron Leya Iseka krijgt nieuwe trainer bij Toulouse

Toulouse heeft zijn coach Alain Casanova ontslagen. Dat maakte de club uit de Ligue 1, waar Aaron Leya Iseka aan de slag is, bekend op zijn website. De 58-jarige Casanova betaalt de prijs voor de tegenvallende resultaten van Toulouse. Na negen speeldagen staat het team, waar Leya Iseka veelal invaller is, achttiende en op twee na laatste met 9 punten.

De Fransman was in functie sinds de zomer van 2018. Onder zijn hoede werd Toulouse vorig seizoen zestiende. Denis Zanko, technisch directeur van het opleidingscentrum, neemt voorlopig over.

Portugal mist William Carvalho tegen Luxemburg en Oekraïne

Portugal kan in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Luxemburg (vrijdag in Lissabon) en Oekraïne (maandag in Kiev) geen beroep doen op William Carvalho (Real Betis). De ex-speler van Cercle Brugge, een vaste waarde centraal op het middenveld, moet geblesseerd afhaken. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door André Gomes (Everton), zo maakte de Portugese voetbalbond bekend. Portugal staat met 8 op 12 tweede in groep B achter Oekraïne (13 op 15). Servië is derde met 7 op 15. De top twee mag naar het EK 2020, waar Cristiano Ronaldo en co hun titel hopen te verlengen.