Football Talk. Verstraete enkele weken buiten strijd bij FC Keulen - Hiddink krijgt C4 in China - Bongonda out voor Oostende De voetbalredactie

19 september 2019

11u59

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

FC Keulen moet Verstraete enkele weken missen

FC Keulen moet het enkele weken zonder Birger Verstraete stellen. De centrale middenvelder onderging een kleine chirurgische ingreep, een cyste werd verwijderd in zijn meniscus. Volgens Keulen-coach Achim Beierlorzer is Verstraete twee tot drie weken buiten strijd. De ‘Geissböcke’ reizen komende zaterdag naar de Allianz Arena, waar ze Bayern München bekampen. Verstraete ruilde deze zomer AA Gent voor Keulen, dat zo’n vier miljoen euro op tafel legde. De middenvelder was in de eerste vier competitiematchen meteen basisspeler.

Guus Hiddink ontslagen bij Chinese olympische ploeg

Guus Hiddink (72) is niet langer coach van de Chinese olympische ploeg. Volgens Aziatische media is Hiddink ontslagen na de 2-0-nederlaag tegen Vietnam. De Nederlander had sinds vorig jaar de U23 van China onder zijn hoede. Met die ploeg wilde hij zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. De voormalige coach van onder meer Oranje, PSV en Chelsea wordt vervangen door Hao Wei, ex-coach van het Chinese vrouwenelftal.

Ciman en Lamah lijden nederlaag in MLS

Voormalige Rode Duivels Laurent Ciman (Toronto) en Roland Lamah (Cincinnati) hebben gisteravond allebei een competitienederlaag geleden. Ciman verloor bij zijn ex-club Montreal Impact met 1-0. Ignacio Piatti maakte na 17 minuten de enige goal. Ciman speelde achterin de hele match. Alejandro Pozuelo (ex-Genk) viel bij de rust in. Het ging om de heenwedstrijd van de finale in het Canadese kampioenschap.

Lamah startte op de bank in de thuismatch in de Major League Soccer tegen Atlanta en mocht in de 74ste minuut invallen. De 0-2 eindstand prijkte toen al op het bord na twee goals van Josef Martinez (59. en 65.). In de tussenstand van de Eastern Conference is Cincinnati twaalfde en laatste met 21 punten (uit 31 matchen). Het komt niet meer in aanmerking voor de play-offs. Toronto prijkt op plaats vier met 45 punten.

Bongonda out voor Oostende

Ook dat nog. Théo Bongonda was een lichtpuntje in de tweede helft tegen Salzburg, maar de flankaanvaller blesseerde zich in de slotfase aan de enkel. Hij ging gisteren voor een scan naar het ziekenhuis, maar door de felle zwelling rond de enkel is het nu al uitgesloten dat hij zaterdag speelklaar geraakt voor het duel met Oostende. De Genkse recordaankoop stond eerder al meer dan een maand langs de kant met een rugblessure. (KDZ)