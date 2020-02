Football Talk. Vermaelen veroorzaakt penalty, maar wint eenvoudig met Vissel Kobe De voetbalredactie

12 februari 2020

15u02

Bron: Belga/eigen berichtgeving 1

UEFA laat mogelijk Zuid-Amerikaanse refs toe op EK

De Europese Voetbalbond UEFA en zijn Zuid-Amerikaanse tegenhanger CONMEBOL versterken de samenwerking op verschillende domeinen. In een nieuw Memorandum of Understanding (MoU), dat vandaag in Nyon werd ondertekend, beloven beide organisaties de banden aan te halen op heel wat vlakken zoals het organiseren en promoten van competities en het opleiden en trainen van scheidsrechters. In dat kader laat de UEFA de mogelijkheid open dat tijdens de groepsfase van het EK Zuid-Amerikaanse scheidsrechters zullen worden ingezet. Omgekeerd kunnen Europese refs worden aangeduid voor de Copa America.

Er zullen ook uitwisselingen komen voor de Champions League/Copa Libertadores en de Europa League/Copa Sudamericana.

“Het akkoord van vandaag is een eerste stap die de UEFA en CONMEBOL moet toelaten om heel nauw samen te werken. Zo kunnen we expertise en kennis voor het ontwikkelen van het voetbal op beide continenten delen”, verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Ik wil de CONMEBOL bedanken voor het bezoek en voor de vele goede ideeën die ze hebben aangebracht.”

In concreto zullen er vier comités worden opgericht (voor competities, ontwikkeling, vrouwenvoetbal en scheidsrechters) die de samenwerking verder zullen uitwerken.

Spaanse media zijn zeker: Casillas wil bondsvoorzitter worden

Doelman Iker Casillas wil zich kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezingen bij de Spaanse voetbalbond (RFEF), zo melden meerdere Spaanse media.

Volgens radiostation Cadena Ser heeft Casillas de beslissing genomen zich kandidaat te stellen en heeft hij dat ook laten weten aan Irene Lozano, de huidige staatssecretaris voor Sport en voorzitster van de Hoge Raad voor de sport (CSD). Aan nieuwsagentschap AFP wou de CSD daaromtrent geen commentaar geven.

Het zou een alvast nieuwe carrièrewending worden voor de wereldkampioen van 2010, die vorig jaar op training bij FC Porto een hartaanval kreeg. Sinds november traint hij weer individueel, maar de vraag blijft of een comeback tussen de palen voor de 38-jarige Casillas nog realistisch is.

Casillas werd in de Spaanse pers al wekenlang genoemd als mogelijke tegenkandidaat van huidig bondsvoorzitter Luis Rubiales, wiens functioneren al langer in vraag wordt gesteld wegens een erg stroeve werkrelatie met Javier Tebas, de voorzitter van La Liga. Ook voormalig eerste minister Mariano Rajoy werd al genoemd als mogelijke kandidaat.

De voorzittersverkiezingen zouden normaal gezien na de Olympische Spelen van Tokio gehouden worden, maar de RFEF zou van plan zijn om al vroeger verkiezingen te houden, om zo met een nieuwe bondsvoorzitter naar het EK te trekken, dat van 12 juni tot 12 juli gehouden wordt.

Vermaelen veroorzaakt penalty, maar wint met Vissel Kobe eenvoudig in Aziatische Champions League

Thomas Vermaelen heeft met Vissel Kobe de eerste groepswedstrijd in de Aziatische Champions League gewonnen. De laureaat van de Japanse Emperor’s Cup haalde het voor eigen publiek met 5-1 van het Maleisische Johor Darul Ta’zim.

Keijiro Ogawa tekende voor een hattrick (13., 58., 72.). Ook Kyogo Furuhashi (28.) en Douglas (65.) troffen raak. Bezoeker Muhammad Safawi Rasid had kort voor het half uur (27.) vanaf de stip de 1-1 gemaakt, nadat Vermaelen het leer in de zestien tegen de hand kreeg en zo een strafschop veroorzaakte.

Nog in groep G spelen het Chinese Guangzhou Evergrande, winnaar van het toernooi in 2013 en 2015, en het Koreaanse Suwon Samsung Bluewings.

Marco Bürki keert terug naar thuisland

Zulte Waregem laat Marco Bürki vertrekken naar FC Luzern. In januari mocht de Zwitserse verdediger nochtans niet meer vertrekken maar Essevee gunt Bürki dan alsnog een transfer naar zijn thuisland.

Door het vertrek van Bürki is de spoeling achteraan wel wat dunnetjes geworden. Marvin Baudry is niet volledig fit en Ewoud Pletinckx is nog een tweetal weken out door een blessure aan de hamstrings. Luzern maakt een kleine transfersom over aan Essevee voor Bürki. (OPl)