Football Talk. Veld Anderlecht nu al probleem - Dennis en Deli onzeker voor PSG - Brescia ontslaat coach

04 november 2019

Veld Anderlecht nu al probleem: “Het ligt echt héél slecht”

De stadionnaam is veranderd, maar de grasmat hetzelfde gebleven. Ook dit jaar lijkt de staat van het terrein een probleem te worden voor Anderlecht. Gisteren ging de ene na de andere speler onderuit op de zompige ondergrond van het Lotto Park. En zeker in de kleine baklijn ploeterden de keepers in één grote modderpoel. “Ik moet eerlijk zeggen dat het veld er echt héél slecht bijligt”, jammerde verdediger Derrick Luckassen. “We kunnen er bijna niet goed op voetballen. Het heeft een invloed op onze passing en iedereen glijdt voortdurend weg. Is het een terugkerend fenomeen? (lachje) Da’s niet best...” Ook Kemar Roofe haalde de grasmat aan als een reden waarom “sommige spelers zware benen hebben in het slot.” Trainer Frank Vercauteren wuifde de hele kwestie evenwel weg: “Het veld mag geen excuus zijn.”

Dennis en Deli onzeker voor PSG

Domper voor Club in de slotfase van de wedstrijd zaterdag. Sterkhouder Simon Deli stapte op aangeven van Clement met een ongemak van het veld, waardoor blauw-zwart nog even met tien verder moest. Op het eerste gezicht lijkt de blessure van de Ivoriaan niet al te erg, wél moet blijken of hij woensdag kan spelen in Parijs. Hetzelfde geldt voor Dennis, die eveneens met een ongemak uiteindelijk aan de kant bleef tegen KV Kortrijk. Club stoomt het duo klaar voor de Champions Leaguewedstrijd - vandaag moet blijken of Deli en Dennis morgenochtend op het vliegtuig kunnen stappen. (TTV)

Dewaele haalt wellicht Essevee

De eerste diagnose doet het beste verhopen. Sieben Dewaele moest gisteren nog in de eerste helft naar de kant na een stevige tik op het scheenbeen. Toch is de verwachting dat de West-Vlaming fit geraakt voor vrijdag. Dan gaat Anderlecht op bezoek bij Dewaeles ex-club Zulte Waregem - hij speelde er bij de jeugd. “Het zag er spectaculair uit, Sieben had pijn, maar het valt waarschijnlijk wel mee”, aldus Frank Vercauteren over zijn linksachter. Francis Amuzu en Jérémy Doku vielen af na de opwarming en zaten in de tribune. (PJC)

Brescia ontslaat coach Corini

Serie A-club Brescia heeft enkele uren na de 2-1 nederlaag tegen Hellas Verona, haar trainer Eugenio Corini aan de deur gezet. De wedstrijd in Verona werd ontsierd door racistische spreekkoren aan het adres van Brescia-aanvaller Mario Balotelli, die ermee dreigde het veld te verlaten.

De 49-jarige Corini was coach van Brescia sinds september 2018. Hij leidde de club vorig seizoen naar promotie naar de Serie A. Momenteel staat Brescia achttiende, op een degradatieplek, in de Serie A, met zeven punten na tien wedstrijden. Het team won voor het laatst op 21 september bij Udinese (0-1). Balotelli en co tellen één punt achterstand op Genoa, dat als zeventiende op een veilige plaats staat, maar hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld.