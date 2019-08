Football Talk. Vanderbiest nieuwe trainer RWDM - Ogunjimi opnieuw vrije speler Redactie

29 augustus 2019

12u30 0

RWDM vindt bij KV Mechelen nieuwe hoofdtrainer in Fred Vanderbiest

Fred Vanderbiest is de nieuwe hoofdtrainer van het ambitieuze RWDM, dat zaterdag zijn seizoen in eerste amateur op gang trapt. Dat maakte manager Thierry Dailly van RWDM donderdag bekend op een persconferentie in Molenbeek. Vanderbiest verlaat KV Mechelen, waar hij de rechterhand was van Wouter Vrancken, en keert terug naar de club waar hij zijn eerste stappen als speler zette. “Dit was de moeilijkste keuze uit mijn carrière”, aldus Vanderbiest tijdens zijn voorstelling.

De 41-jarige Vanderbiest volgt de ontslagen Kroaat Drazen Brncic op als T1 in het Edmond Machtensstadion. Brncic betaalde het gelag voor de slechte resultaten eind vorig seizoen en de bekeruitschakeling in de vierde ronde na een 4-2 nederlaag tegen Dessel.

Met RWDM vindt Vanderbiest een oude liefde terug. De voormalige middenvelder doorliep er de jeugdreeksen en maakte er zijn profdebuut. Na korte uitleenbeurten aan onder meer Union, keerde hij terug naar Molenbeek. Vanderbiest werd er een vaste waarde onder Ariël Jacobs en Patrick Thairet en dwong er de promotie naar eerste klasse af. Vanderbiest ging niet mee op en zegde RWDM vaarwel. Bij Roeselare en Dender deed hij wel ervaring in de hoogste divisies op, nadien volgden nog passages bij OH Leuven en KV Oostende.

In 2011 hing Vanderbiest zijn voetbalschoenen aan de haak om bij Oostende zijn debuut te maken als coach. Bij Oostende beleefde “Fredje” zijn hoogdagen als oefenmeester, met onder meer een titel in de tweede klasse (2013), een halve finale in de Beker van België (2014) en een negende plek en eindzege in play-off 2 (2014). Het jaar daarop beëindigde KV Oostende de samenwerking met Vanderbiest. Via Antwerp, Cercle Brugge, Limassol, Lierse en Roeselare belandde Vanderbiest in 2018 bij KV Mechelen als T2.

Na een turbulent seizoen bij Malinwa, dat de promotie vierde naar de Jupiler Pro League, de beker won en veroordeeld werd tot matchfixing, verlaat Vanderbiest zijn post als assistent om opnieuw zijn eigen baas te worden. De voorbereiding bij RWDM is kort, want zaterdag start het seizoen met een thuismatch tegen Dender. De Brusselaars mikken op deelname aan de promotieronde.

Ogunjimi opnieuw vrije speler

Marvin Ogunjimi is sinds vanochtend een vrije speler. De voormalige international lag onder contract bij eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen, maar die overeenkomst werd zopas in onderling overleg ontbonden. Ogunjimi arriveerde in januari van dit jaar op het Lisp, maar kon daar weinig potten breken. Sinds vorige week zat de 31-jarige aanvaller in Lierses B-kern. Met Ibrahim Kargbo Junior haalde Lierse trouwens meteen een vervanger in huis. Hij komt over van 1B-club Roeselare. (KDC)